Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik Hakkinda Bilgi Notu

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde ("Yönetmetlik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişik Yönetmelik"), 06.02.2026 tarih ve 33160 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler ile Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren İşletici ve Bölgesel Kiralama İşletmesi ("B.K.İ.") şirketlerinin mali, idari ve hizmet yükümlülükleri ile faaliyet ruhsatı ve ek ruhsat uygulamaları yeniden düzenlenmiştir. Düzenlemeler, özellikle üst yapıların kiralanması, Hazine'ye intikal eden yapılar, ruhsatlandırma sistemi ve muhasebe ayrışması bakımından önemli yenilikler içermektedir.

İşletici ve B.K.İ. Faaliyet Ruhsatlarına İlişkin Yeni Düzenleme.

Değişik Yönetmelik ile serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletici ve B.K.İ.'lere ilişkin ruhsatlandırma yapısı yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, İşletici ve B.K.İ.'lerin işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesinin akdedilmesinin ardından İşletici ve B.K.İ.'ler için ana faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir. Yeni düzenleme çerçevesinde işyeri kiralama ve depo işletmeciliği gibi faaliyetlerin ise ana faaliyet ruhsatından ayrı olarak verilecek ek ruhsatlar altında yürütülmesi zorunlu hale getirilmiştir. Böylece faaliyet alanları arasında lisans bazında ayrıştırma yapılmıştı. Aynı zamanda faaliyet ruhsatı ile ek ruhsatların muhasebe kayıtlarının hiçbir surette birleştirilemeyeceği açıkça düzenlenerek mali şeffaflık sağlanmıştır. Ek ruhsatların ise, sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece, faaliyet ruhsatının tabi olduğu Özel Hesap yükümlülüklerine bağlı olacağı da belirlenmiştir.

Hazine Arazilerinde Bulunan Üstyapıların Mülkiyet ve Kullanımına İlişkin Düzenleme.

Değişik Yönetmelik ile birlikte, Hazine mülkiyetindeki arazilerde yer alan serbest bölgelerdeki üstyapıların hukuki statüsü ile bunların kullanım ve kiralanmasına ilişkin hükümler açık şekilde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, B.K.İ.'ye ait olup faaliyet ruhsatı dışında kalan ruhsatlara bağlı üstyapılar, ruhsat sürelerinin sona ermesi ile birlikte kendiliğinden Hazine mülkiyetine intikal edecektir. Ruhsat süresinin yeniden uzatılması, üstyapının Hazine'ye geçiş tarihini değiştirmeyecek olup, bu husus süre uzatımından bağımsız ve kesin bir sonuç olarak korunmuştur. Bu yönüyle düzenleme, üstyapıların mülkiyet devri ve süre bitimindeki akıbeti bakımından açık ve öngörülebilir bir çerçeve getirmektedir.

Ayrıca, yalnızca işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi süresinin 49 yıla tamamlanmasına yönelik yapılacak süre uzatımlarıyla sınırlı olmak üzere;

K.İ.'nin talepte bulunması,

Ticaret Bakanlığı'nın ("Bakanlık") bu talebi uygun görmesi,

bu talebi uygun görmesi, Açık alan kirasının B.K.İ. tarafından ödenmesi,

Üstyapının brüt kira gelirlerinin en az %20'sinin herhangi bir mahsup yapılmaksızın Özel Hesaba aktarılması,

Bakım ve onarım yükümlülüklerinin B.K.İ. tarafından karşılanması

şartlarının sözleşmede açıkça düzenlenmesi kaydıyla, Hazineye intikal eden veya intikal edecek üstyapıların belirli bir süre daha B.K.İ. tarafından kiralama amacıyla işletilmesine izin verilebilecektir.

Süre Uzatımlarına İlişkin Geçiş Hükümleri

Değişik Yönetmelik ile birlikte, süre uzatımı rejimi hem geçmiş uygulamalar hem de geleceğe yönelik süreç bakımından yeniden yapılandırılmıştır. Geçici Madde 6 ile, Bakanlık tarafından daha önce verilmiş süre uzatımları mevcut dönemlerinin sonuna kadar korunmuş; ancak bu dönemlerin bitiminden sonraki tüm uzatım işlemlerinin 27/A maddesi hükümlerine göre yapılacağı açıkça belirlenmiştir.

Yürürlük Tarihi

Bakanlık tarafından yürütülen işbu Değişik Yönetmelik, yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

