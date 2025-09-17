Senior Executives In Cross-Border Relations Between Switzerland And Germany

In the context of cross-border employment relationships between Germany and Switzerland, also the question of the allocation of taxation rights for employment income of employees in management positions arises. The following article examines the tax classification and specific Swiss tax practice for senior executives who are tax residents in Germany and hold a senior position at a company based in Switzerland.

Swiss tax law

Individuals who are not tax resident in Switzerland are subject to limited tax liability in Switzerland if, among other things, they physically carry out gainful employment in Switzerland or if they physically carry out gainful employment abroad for an employer with its registered office, actual administration or permanent establishment in Switzerland and Switzerland is granted the right of taxation with regard to the gainful employment physically exercised abroad in accordance with the applicable double taxation agreement with the respective neighbouring country.

Double tax treaty (DTA) Switzerland-Germany

In addition to limited tax liability in Switzerland, individuals who are tax resident in Germany are subject to unlimited tax liability under German tax law. Consequently, both countries levy tax on employment income, which, in a first step, results in a double taxation. Thanks to the DTA between Switzerland and Germany, this is avoided by assigning the right to tax employment income to only one contracting state.

In the case of a person in a management position, the following steps must be examined in the specified hierarchical procedure:

If the employee is not considered a cross-border commuter, in a second step it is to check whether he or she qualifies as a senior executive within the meaning of Art. 15 para. 4 of the DTA between Switzerland and Germany.

To qualify as senior executive, the following criteria must be met cumulatively:

Cross-border residence/work relationship;

No qualification as a cross-border commuter;

Dependent employment;

Entry in the commercial trade register with single or collective signature or a verifiable comparable authority to represent the company externally;

a verifiable comparable authority to represent the company externally; Function as a member of the board of directors, director, deputy director, vice-director, general director, managing director, authorised signatory (or comparable function);

Activity does not only include tasks outside the employer's country of residence;

Employer is a corporation.

Whether comparable authority to represent the company externally exists can be assessed on the basis of the following criteria:

Amount of remuneration;

Classification in one of the highest salary levels within the company;

Granting and amount of profit sharing/profit bonus;

Granting of a special monetary benefit;

Number of persons bound by instructions;

Authority to independently hire and dismiss employees;

Promotion/advancement associated with a change or expansion of the area of responsibility;

No application of legal limits on maximum working hours.

Not all criteria need to be met in order for a qualifying power of representation to be assumed. The overall circumstances are considered individually in each case.

Through informal consultations with several cantonal tax authorities (ZH, BS, SH, ZG, TG), we have determined that the above approach and thus the consultation agreement of 6 April 2023 are not being implemented uniformly in practice. Some cantons are implementing the consultation agreement as intended. Other cantons are focusing on the above criteria regarding the authority to represent the company externally and are reviewing these with or without an entry in the commercial trade register. A third of the cantons surveyed are focusing on Germany's perspective.

The salary of a senior executive is always taxable in the contracting state where the employer is seated, regardless of where the work was physically performed (i.e. working days in the country of residence of the employee, in the employer's country of residence, in third countries). This contrasts with 'normal' employees, for whom the right of taxation is primarily assigned to the contracting state in which the physical work was performed and secondarily to the country of residence (183 day-clause). In Germany, the employment income of a senior executive working for a Swiss company is exempt from taxation subject to progression. There is no overarching taxation by the German tax authorities.

Swiss assessment procedure

Swiss wage source taxes

Regardless of their nationality or residence status under immigration law (e.g. cross-border commuters, weekly residents, short-term residents), individuals being resident abroad are subject to Swiss wage source taxes if the salary is paid by a debtor having its domicile, registered office, actual administration, permanent establishment or fixed facility in Switzerland.

The taxpayer's worldwide gross employment income is taken into account when determining the rate-determining income, regardless of the country in which this income was earned.

Recalculation of the Swiss wage source taxes

Individuals being tax resident abroad have, regardless of their income level, the option (voluntary) to submit an application for a recalculation of their Swiss wage source taxes (formerly tariff correction) if they are not required to file a tax return. An application for recalculation may be advisable if:

the taxable and/or rate-determining gross salary is incorrect (e.g. if taxable income earned abroad has not been allocated correctly or has not been taken into account for the tax rate determination);

an incorrectly applied withholding tax rate shall be corrected.

Subsequent ordinary assessment

In certain circumstances, individuals being tax resident abroad are obliged or have the option (voluntarily) to submit a regular Swiss tax return retrospectively.

Individuals being subject to Swiss wage source taxes and who are tax resident abroad may be required to submit a tax return if they have income or assets that are taxable in Switzerland but are partially subject to Swiss withholding taxes (e.g. salary, securities income) and partly subject to the ordinary assessment procedure (e.g. self-employed income, real estate income).

They may (voluntarily) apply for subsequent ordinary assessment if at least 90% of their worldwide gross income is subject to taxation in Switzerland in the relevant tax period.

Digression: Risks of corporate tax law

In addition to the tax consequences for the employee, there are also potential tax consequences for the employer.

If, for example, the senior executive in Germany (e.g. when working from home) regularly concludes contracts or makes management decisions on behalf of and for the account of the Swiss employer, there is a risk that the Swiss company will establish a permanent establishment in Germany.

If all measures necessary for the management of the business are regularly taken in Germany, the German tax authorities could even argue that the centre of the Swiss employer's senior management and thus its effective place of management is in Germany.

In both cases, the Swiss company would become liable for corporation tax in Germany, either limited or unlimited. Further tax obligations for German business tax and VAT could follow and also transfer pricing issues would have to be clarified.

Conclusion

Senior executives within the meaning of Art. 15 para. 4 of the DTA Switzerland-Germany are specially taxed. Regardless of where they physically perform their work, they are always taxable in the country where their employer is seated.

Due to the constantly changing legal basis and its varying interpretation and implementation in practice by the Swiss cantonal tax authorities on the one hand and the German tax authorities on the other hand, it is advisable to examine the tax consequences and risks for both the employee and the employer before concluding an employment contract. Proactive clarifications can help to avoid unpleasant surprises. We would be happy to assist you in this regard.

Cadres dirigeants dans les relations transfrontalières entre la Suisse et l'Allemagne

Dans le contexte des relations de travail transfrontalières entre l'Allemagne et la Suisse, se pose la question de l'attribution des droits d'imposition sur les revenus d'emploi des salariés occupant des postes de direction. L'article suivant examine la classification fiscale et la pratique fiscale effective de la Suisse pour les cadres supérieurs qui sont résidents fiscaux en Allemagne et occupent un poste de direction dans une entreprise basée en Suisse.

Droit fiscal suisse

Les personnes physiques qui ne sont pas domiciliées fiscalement en Suisse sont soumises à une imposition limitée en Suisse notamment si elles exercent physiquement une activité lucrative en Suisse ou si elles exercent physiquement une activité lucrative à l'étranger pour un employeur dont le siège social, l'administration effective ou un établissement stable se trouve en Suisse et que la Suisse bénéficie d'un droit d'imposition sur l'activité lucrative exercée physiquement à l'étranger conformément à la convention de double imposition applicable avec le pays voisin concerné.

Convention de double imposition (CDI) entre la Suisse et l'Allemagne

Outre un potentiel assujettissement fiscal limité en Suisse, les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en Allemagne sont soumises à l'impôt de manière illimitée en vertu du droit fiscal allemand. Par conséquent, les deux pays prélèvent potentiellement un impôt sur les revenus du travail, ce qui entraîne dans un premier temps une double imposition. Grâce à la CDI entre la Suisse et l'Allemagne, cela est évité en attribuant le droit d'imposer les revenus du travail à un seul État contractant.

Dans le cas d'une personne occupant un poste de direction, les étapes suivantes doivent être examinées dans le cadre de la procédure hiérarchique prévue :

Si le salarié n'est pas considéré comme un frontalier, il convient, dans un deuxième temps, de vérifier s'il remplit les conditions requises pour être considéré comme un cadre supérieur au sens de l'article 15, paragraphe 4, de la DTA entre la Suisse et l'Allemagne.

Pour être considéré comme un cadre supérieur, les critères suivants doivent être remplis cumulativement :

Résidence/relation de travail transfrontalière ;

Pas de qualification en tant que frontalier ;

Emploi salarié ;

Inscription au registre du commerce avec signature individuelle ou collective ou pouvoir de représentation de l'entreprise, identifiable et confirmé pour les tiers ;

pouvoir de représentation de l'entreprise, identifiable et confirmé pour les tiers ; Fonction de membre du conseil d'administration, de directeur, de directeur adjoint, de vice-directeur, de directeur général (PDG), de CEO, de signataire autorisé (ou fonction comparable) ;

La fonction ne comprend pas uniquement des tâches exercées en dehors du pays de résidence de l'employeur ;

L'employeur est une société.

L'existence d'une autorité comparable pour représenter l'entreprise à l'extérieur peut être évaluée sur la base des critères suivants :

Montant de la rémunération ;

Classification dans l'un des niveaux de salaire les plus élevés de l'entreprise ;

Octroi d'une prime de participation aux bénéfices ;

Octroi d'un avantage pécuniaire spécial;

Nombre de personnes sous son autorité ;

Pouvoir d'embaucher et de licencier des employés de manière indépendante ;

Promotion/avancement lié à un changement ou à une extension du domaine de responsabilité ;

Aucune application de limites légales au nombre maximal d'heures de travail.

Il n'est pas nécessaire que tous les critères soient remplis pour que le pouvoir de représentation soit reconnu. Les circonstances globales sont examinées individuellement dans chaque cas.

À la suite de consultations informelles avec plusieurs autorités fiscales cantonales (ZH, BS, SH, ZG, TG), nous avons constaté que l'approche susmentionnée et donc l'accord de consultation du 6 avril 2023, ne sont pas appliqués de manière uniforme dans la pratique. Certains cantons appliquent l'accord de consultation comme prévu. D'autres cantons se concentrent sur les critères susmentionnés concernant le pouvoir de représenter l'entreprise envers les tiers sans que ne soit considéré l'inscription ou non de la personne au registre du commerce. Un tiers des cantons interrogés se limitent à appliquer la décision de l'Allemagne quant à l'imposition de la rémunération.

Le salaire d'un cadre supérieur est toujours imposable dans l'État contractant où l'employeur a son siège, quel que soit le lieu où le travail a été physiquement effectué (c'est-à-dire les jours de travail dans le pays de résidence du salarié, dans le pays de résidence de l'employeur, dans des pays tiers). Cela contraste avec les employés « normaux », pour lesquels le droit d'imposition est attribué en premier lieu à l'État contractant dans lequel le travail physique a été effectué et en second lieu au pays de résidence (clause des 183 jours). En Allemagne, les revenus d'emploi d'un cadre supérieur travaillant pour une entreprise suisse sont exonérés de l'impôt, sous réserve de la progressivité du taux. Il n'y a pas d'imposition globale par les autorités fiscales allemandes.

Procédure d'imposition en Suisse

Impôt à la source suisse sur les salaires

Indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de résident au regard du droit des étrangers (par exemple, frontaliers, résidents hebdomadaires, résidents de courte durée), les personnes physiques résidant à l'étranger sont soumises à l'impôt à la source sur les salaires suisses si le salaire est versé par un débiteur ayant son domicile, son siège social, son administration effective, un établissement stable ou une installation fixe en Suisse.

Le taux d'impôt à la source est déterminé en considérant la situation individuelle de l'employé notamment en considérant un «salaire moyen» pour l'époux à l'étranger.

Recalcul des impôts suisses à la source sur les salaires

Les personnes physiques résidant à l'étranger ont, quel que soit leur niveau de salaire, la possibilité (facultative) de demander un recalcul de leurs impôts suisses à la source sur les salaires (anciennement correction tarifaire) si elles ne sont pas tenues de déposer une déclaration d'impôt. Une demande de recalcul peut être recommandée si :

le salaire brut imposable et/ou déterminant pour le taux est incorrect (par exemple si le revenu imposable réalisé à l'étranger n'a pas été correctement attribué ou n'a pas été pris en compte pour la détermination du taux d'imposition) ;

un taux d'imposition à la source incorrectement appliqué doit être corrigé.

Taxation ordinaire ultérieure (TOU)

Dans certaines circonstances, les personnes physiques domiciliées à l'étranger sont tenues ou ont la possibilité (facultative) de déposer rétroactivement une déclaration d'impôt suisse ordinaire.

Les personnes physiques soumises à l'impôt suisse à la source sur les salaires et qui sont fiscalement domiciliées à l'étranger peuvent être tenues de déposer une déclaration d'impôt si elles ont des revenus ou des avoirs imposables en Suisse, dont certains sont soumis à l'impôt à la source suisse (par exemple, salaire, revenus de titres) et d'autres qui soumis à la procédure d'imposition ordinaire (par exemple, revenus d'une activité indépendante, revenus immobiliers).

Même en l'absence d'autres éléments imposables en Suisse, les personnes physiques domiciliées à l'étranger peuvent (volontairement) demander une imposition ordinaire ultérieure si au moins 90 % de leur revenu brut mondial est imposable en Suisse pendant la période fiscale concernée.

Digression : Risques fiscaux pour l'employeur

Outre les conséquences fiscales pour le salarié, il existe également des conséquences fiscales potentielles pour l'employeur.

Si, par exemple, le cadre supérieur en Allemagne (par exemple lorsqu'il travaille à domicile) conclut régulièrement des contrats ou prend des décisions de gestion au nom et pour le compte de l'employeur suisse, il existe un risque que la société suisse se voie reconnaitre un établissement stable en Allemagne.

Si toutes les mesures nécessaires à la gestion de l'entreprise sont régulièrement prises en Allemagne, les autorités fiscales allemandes pourraient même faire valoir que le centre de direction de l'employeur suisse et donc son lieu de direction effective se trouvent en Allemagne.

Dans les deux cas, la société suisse serait assujettie à l'impôt sur les sociétés en Allemagne, de manière limitée ou illimitée. D'autres obligations fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA allemandes pourraient s'ensuivre et des questions de prix de transfert devraient également être clarifiées pour déterminer la base soumise à l'imposition en Allemagne et en Suisse.

Les cadres supérieurs au sens de l'article 15, paragraphe 4, de la CDI entre la Suisse et l'Allemagne sont soumis à un régime fiscal spécial. Quel que soit le lieu où ils exercent physiquement leur activité, ils sont toujours imposables dans le pays où leur employeur a son siège.

En raison de l'évolution constante de la base juridique et de son interprétation et mise en Suvre variables dans la pratique par les autorités fiscales cantonales suisses d'une part et les autorités fiscales allemandes d'autre part, il est conseillé d'examiner les conséquences fiscales et les risques pour l'employé et l'employeur avant de conclure un contrat de travail. Des clarifications proactives peuvent aider à éviter de mauvaises surprises. Nous serions heureux de vous aider à cet égard.

Leitende Angestellte im grenzüberschreitenden Verhältnis Schweiz-Deutschland

Im Kontext mit grenzüberschreitenden Beschäftigungsverhältnissen zwischen Deutschland und der Schweiz stellt sich bei Arbeitnehmern in Führungspositionen jeweils auch die Frage nach der Zuweisung des Besteuerungsrechts für das Erwerbseinkommen. Der folgende Beitrag beleuchtet die steuerrechtliche Einordnung und die konkrete Schweizer Steuerpraxis von leitenden Angestellten, die in Deutschland ihre steuerliche Ansässigkeit und eine leitende Stellung bei einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz haben.

Schweizer Steuerrecht

Natürliche Personen ohne steuerliche Ansässigkeit in der Schweiz sind in der Schweiz unter anderem beschränkt steuerpflichtig, wenn sie eine Erwerbstätigkeit physisch in der Schweiz ausüben oder wenn sie eine unselbständige Erwerbstätigkeit physisch im Ausland für einen Arbeitgeber mit Sitz, tatsächlicher Verwaltung oder Betriebsstätte in der Schweiz ausüben und der Schweiz nach dem anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen mit dem jeweiligen Nachbarstaat ein Besteuerungsrecht betreffend die physisch im Ausland ausgeübte Erwerbstätigkeit eingeräumt wird.

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) Schweiz-Deutschland

Neben der beschränkten Steuerpflicht in der Schweiz sind in Deutschland steuerlich ansässige natürliche Personen nach deutschem Steuerrecht unbeschränkt steuerpflichtig. Mithin erheben beide Länder Besteuerungsanspruch für die Erwerbseinkünfte, womit grundsätzlich eine Doppelbesteuerung resultiert. Dank des DBA Schweiz-Deutschland wird dies vermieden, indem das Besteuerungsrecht für die Erwerbseinkünfte nur einem Vertragsstaat zugewiesen wird.

Bei einer Person in Führungsposition sind jeweils folgende Tatbestände in der vorgegebenen hierarchischen Vorgehensweise zu prüfen:

Gilt der Angestellte nicht als Grenzgänger, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob er als sogenannter «leitender Angestellte» im Sinne des Art. 15 Abs. 4 des DBA Schweiz-Deutschland qualifiziert.

Um als leitende Angestellte zu qualifizieren, müssen die folgenden Kriterien kumulativ erfüllt werden:

Grenzüberschreitendes Wohn-/Arbeitsortsverhältnis;

Keine Qualifikation als Grenzgänger;

Unselbständige Erwerbstätigkeit;

Eintrag im Handelsregister mit Einzel- oder Kollektivunterschrift oder eine nachweislich vergleichbare Befugnis zur Aussenvertretung des Unternehmens;

eine nachweislich vergleichbare Befugnis zur Aussenvertretung des Unternehmens; Funktion als Vorstandsmitglied, Direktor, stellvertretender Direktor, Vizedirektor, Generaldirektor, Geschäftsführer, Prokurist (oder vergleichbare Funktion);

Tätigkeit umfasst nicht nur Aufgaben ausserhalb des Ansässigkeitsstaats der Arbeitgeberin;

Arbeitgeberin ist eine Kapitalgesellschaft.

Ob eine vergleichbare Befugnis zur Aussenvertretung des Unternehmens vorliegt, kann anhand der folgenden Kriterien beurteilt werden:

Höhe des Arbeitslohns;

Einordnung in eine der obersten Gehaltsstufen innerhalb des Unternehmens;

Gewährung und Höhe einer Gewinnbeteiligung / Gewinntantieme;

Gewährung eines besonderen geldwerten Vorteils,

Anzahl der weisungsgebundenen Personen;

Befugnis zur selbständigen Einstellung und Entlassung von Mitarbeitenden;

Beförderung/Aufstieg verbunden mit einer Änderung oder Erweiterung des Tätigkeitsbereichs;

Keine Anwendung von gesetzlichen Begrenzungen der Höchstarbeitszeiten.

Es müssen nicht alle Kriterien erfüllt werden, damit von einer qualifizierenden Vertretungsbefugnis ausgegangen werden kann. Bei jedem Fall werden die Gesamtumstände individuell berücksichtigt.

Durch informelle Rücksprachen mit einigen kantonalen Steuerämtern (ZH, BS, SH, ZG, TG) haben wir festgestellt, dass die obige Herangehensweise und damit die Konsultationsvereinbarung vom 6.April2023 in der Praxis nicht einheitlich umgesetzt wird. Einige Kantone setzen die Konsultationsvereinbarung wie vorgesehen um. Andere Kantone stellen die obigen Kriterien betreffend die Befugnis zu Aussenvertretung des Unternehmens in den Vordergrund und prüfen diese mit oder ohne Eintrag im Handelsregister. Ein Dritter Teil der befragten Kantone stellt die Sichtweise Deutschlands in den Vordergrund.

Das Salär eines leitenden Angestellten ist, unabhängig davon, wo die Arbeitstätigkeit physisch verrichtet wurde (d.h. Arbeitstage im Ansässigkeitsstaat, im Sitzstaat der Arbeitgeberin, in Drittstaaten), immer in dem Vertragsstaat steuerpflichtig, wo die Arbeitgeberin ihren Sitz hat. Dies im Gegensatz zum «normalen» Angestellten, bei welchem das Besteuerungsrecht primär dem Vertragsstaat zugewiesen wird, in welchem die physische Arbeitstätigkeit ausgeführt wurde und sekundär dem Ansässigkeitsstaat (Monteurklausel). In Deutschland wird das Erwerbseinkommen eines für eine Schweizer Gesellschaft tätigen leitenden Angestellten unter Progressionsvorbehalt freigestellt. Es erfolgt keine überdachende Besteuerung durch den deutschen Fiskus.

Veranlagungsverfahren Schweiz

Schweizer Quellensteuer

Unabhängig von der Staatsangehörigkeit oder dem ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus (z. B. Grenzgänger, Wochenaufenthalter, Kurzaufenthalter) unterliegen natürliche Personen mit Ansässigkeit im Ausland der Quellensteuerpflicht für ihr Salär, wenn dieses von einem Leistungsschuldner mit Wohnsitz, Sitz, tatsächlicher Verwaltung, Betriebsstätte oder fester Einrichtung in der Schweiz ausgerichtet wird.

Für die Ermittlung des satzbestimmenden Einkommens werden die weltweiten Bruttoerwerbseinkünfte des Steuerpflichtigen berücksichtigt, unabhängig davon, in welchem Land diese Einkünfte erzielt wurden.

Neuberechnung der Schweizer Quellensteuer

Im Ausland ansässige Personen haben, unabhängig von der Höhe ihres Einkommens, die Möglichkeit (freiwillig), einen Antrag auf Neuberechnung der Quellensteuer (ehem. Tarifkorrektur) einzureichen, wenn sie keine Steuererklärung einreichen müssen. Ein Antrag auf Neuberechnung kann sinnvoll sein, wenn:

das steuerbare und/oder das satzbestimmende Bruttosalär nicht korrekt ist (z. B. wenn im Ausland steuerbares Erwerbseinkommen nicht ausgeschieden oder nicht für die Satzbestimmung berücksichtigt wurde);

ein falsch angewandter Quellensteuertarif korrigiert werden soll.

Nachträglich ordentliche Veranlagung

In gewissen Konstellationen sind im Ausland ansässige Personen verpflichtet oder haben die Möglichkeit (freiwillig), nachträglich eine ordentliche Schweizer Steuererklärung einzureichen.

Quellensteuerpflichtige Personen mit Ansässigkeit im Ausland können verpflichtet werden, eine Steuererklärung einzureichen, wenn sie Einkommens- oder Vermögenswerte haben, die in der Schweiz steuerpflichtig sind, aber teilweise dem Quellensteuerverfahren (z.B. Salär, Wertschriftenerträge) und teilweise der ordentlichen Veranlagung (z.B.selbständiges Erwerbseinkommen, Liegenschaftserträge) unterliegen.

Sie können (freiwillig) einen Antrag auf nachträgliche ordentliche Veranlagung stellen, sofern in der betreffenden Steuerperiode mindestens 90 % ihres weltweiten Bruttoeinkommens der Besteuerung in der Schweiz unterliegt.

Exkurs: Risiken Unternehmenssteuerrecht

Neben den steuerlichen Folgen für den Mitarbeiter bestehen auch mögliche Steuerfolgen auf Arbeitgeberseite.

Wenn beispielsweise der leitende Angestellte in Deutschland (bspw. im Homeoffice) regelmässig im Namen und auf Rechnung des Schweizer Arbeitgebers Verträge abschliesst oder Geschäftsleitungsentscheidungen trifft, besteht das Risiko, dass die Schweizer Gesellschaft in Deutschland eine Betriebsstätte begründet.

Werden alle für die Geschäftsführung nötigen Massnahmen regelmässig in Deutschland getroffen, könnte der deutsche Fiskus gar argumentieren, der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung und damit der sogenannte «effective place of management» des Schweizer Arbeitgebers liege in Deutschland.

In beiden Fällen würde die Schweizer Gesellschaft in Deutschland körperschaftssteuerpflichtig werden, entweder beschränkt oder unbeschränkt. Weitere Steuerpflichten für deutsche Gewerbe- und Umsatzsteuer könnten folgen und auch Verrechnungspreisfragen wären zu klären.

Fazit

Leitende Angestellte im Sinne von Art. 15 Abs. 4 DBA Schweiz-Deutschland erfahren eine besondere Besteuerung. Sie werden, unabhängig davon wo sie ihre Arbeitstätigkeit physisch verrichten, immer im Sitzstaat des Arbeitgebers steuerpflichtig.

Aufgrund der sich stetig ändernden rechtlichen Grundlagen und deren unterschiedlichen Auslegung und Umsetzung in der Praxis durch einerseits die kantonalen Schweizer Steuerbehörden und andererseits durch den deutschen Fiskus, ist es ratsam, vor Abschluss eines Arbeitsvertrags die steuerlichen Folgen und Risiken sowohl für den Arbeitnehmer als auch den Arbeitgeber zu prüfen. Durch proaktive Abklärungen können unliebsame Überraschungen vermieden werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.

