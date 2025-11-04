Besteuerung Internationaler Arbeitnehmende

LL. M. International Tax Law 2025/26 - Modul Besteuerung internationale Arbeitnehmende, Zürich



Einführung in Struktur, Rechtsquellen und Fragestellungen des internationalen Sozialrechts; Struktur und Bedeutung des FZA und des koordinierenden eropäischen Sozialrechts; Vertiefung im koordinierenden Sozialrecht anhand von Besipielen und Übungsfällen (Schwerpunkt: Unterstellung).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.