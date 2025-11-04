ARTICLE
4 November 2025

Besteuerung Internationaler Arbeitnehmende

BK
Bär & Karrer

Contributor

Bär & Karrer logo
Bär & Karrer is a renowned Swiss law firm with more than 170 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano and Zug. Our core business is advising our clients on innovative and complex transactions and representing them in litigation, arbitration and regulatory proceedings. Our clients range from multinational corporations to private individuals in Switzerland and around the world.
Explore Firm Details
LL. M. International Tax Law 2025/26 - Modul Besteuerung internationale Arbeitnehmende, Zürich...
Switzerland Tax
Ruth Bloch-Riemer
Your Author LinkedIn Connections
Bär & Karrer are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Privacy and Employment and HR topic(s)
  • in Switzerland

LL. M. International Tax Law 2025/26 - Modul Besteuerung internationale Arbeitnehmende, Zürich

Einführung in Struktur, Rechtsquellen und Fragestellungen des internationalen Sozialrechts; Struktur und Bedeutung des FZA und des koordinierenden eropäischen Sozialrechts; Vertiefung im koordinierenden Sozialrecht anhand von Besipielen und Übungsfällen (Schwerpunkt: Unterstellung).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Ruth Bloch-Riemer
Ruth Bloch-Riemer
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More