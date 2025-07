Rechtbank Den Haag doet uitspraak in massaalbezwaarplus-procedure

Afgelopen week heeft de Rechtbank Den Haag voor het eerst uitspraak gedaan in de zogenoemde massaalbezwaarplus-procedure. Het beroep is ongegrond verklaard. Inzet van deze procedure was om ook belastingplichtigen in box 3 die geen bezwaar hadden gemaakt, in aanmerking te laten komen voor rechtsherstel en compensatie. De uitspraak is juridisch begrijpelijk, maar toch een tegenvaller voor de praktijk. Dit is echter nog niet het eindstation.

Achtergrond

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad in het zogenoemde Kerstarrest dat de box 3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Naar aanleiding hiervan hebben veel belastingplichtigen bezwaar gemaakt tegen hun definitieve aanslag inkomstenbelasting. Voor hen geldt dat zij in aanmerking komen voor rechtsherstel, en mogelijk voor een financiële compensatie.

Er zijn echter ook belastingplichtigen die destijds geen bezwaar hebben gemaakt. Deze groep heeft op een later moment een verzoek tot ambtshalve vermindering ingediend. Dit vormde de aanleiding voor een nieuwe procedure: de massaalbezwaarplus-procedure. Doel hiervan is om te beoordelen of ook deze groep alsnog recht heeft op rechtsherstel.

De massaalbezwaarplus-procedure

In het kader van deze procedure zijn vier representatieve zaken geselecteerd die tot het einde zullen worden uitgeprocedeerd. De betrokken belastingplichtigen worden ondersteund door diverse fiscale belangenorganisaties.

De Rechtbank Den Haag heeft nu in de eerste van deze vier zaken uitspraak gedaan. De uitkomst: geen recht op compensatie voor de betreffende belastingplichtigen. Een tegenvaller, maar dit is niet het eindstation. Er volgen de komende maanden nog drie uitspraken van andere rechtbanken. Daarnaast is de verwachting dat hoger beroep wordt ingesteld, of dat de rechtsvragen direct aan de Hoge Raad worden voorgelegd.

Wat kunt u doen?

Heeft u geen bezwaar gemaakt tegen uw definitieve aanslagen over de jaren 2017 tot en met 2020? Dan hoeft u op dit moment niets te doen. De uiteindelijke uitkomst van deze procedures zal gelden voor alle box 3-belastingplichtigen die zich in dezelfde situatie bevinden.

Intussen is het conceptformulier 'Opgaaf werkelijk rendement' gepubliceerd. Voor jaren waarin de aanslag nog niet definitief is vastgesteld, kunt u met dit formulier een inventarisatie maken om te zien of een beroep op de tegenbewijsregeling mogelijk tot een gunstiger resultaat leidt.

Heeft u vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

