México aumenta el Salario Mínimo para el 2026

El 3 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), acordó aumentar el salario mínimo general a $315.04 pesos diarios y $440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte, a partir del 1 de enero de 2026. De acuerdo con el comunicado de la CONASAMI, al salario mínimo general vigente en 2025 se le adicionaron $17.01 pesos a través del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) y se aplicó un incremento porcentual de 6.5%, mientras que al de la Zona Libre de la Frontera Norte se le aplicó un incremento global de 5%. De esta forma, el salario mínimo general vigente para 2026 implica un aumento global del 13%.

Los municipios incluidos en la Zona Libre de la Frontera Norte son: a) Baja California: Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, b) Sonora: Agua Prieta, Altar, Caborca, Cananea, General Plutarco Elías Calles, Naco, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Cruz y Sáric, c) Chihuahua: Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero, d) Coahuila: Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras y Zaragoza, e) Nuevo León: Anáhuac, y f) Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

Las empresas deberán revisar y ajustar sus prácticas de nómina para cumplir con este nuevo aumento al salario mínimo, que también podría afectar prestaciones como el fondo de ahorro y los vales de despensa dependiendo de cómo hayan sido pactados con los empleados y los sindicatos.

