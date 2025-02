CONVINUS Global Mobility Alert - Week 8.2025

The Irish authorities have communicated the current deadlines for the processing of work permits.

Ireland: Publication of the current processing times for work permits

The key points are:

As of February 17, 2025, the Department of Enterprise, Trade and Employment is processing applications received by the following dates for these specific application types:

Additional information:

The Irish authorities also stated that they are reviewing applications for trusted partner and standard permits received on November 27, 2024. They also stated that due to the number of refunds on file, the processing of refunds currently takes eight weeks from the date of receipt of the completed mandate.

Irland: Veröffentlichung der aktuellen Bearbeitungszeiten für Arbeitsgenehmigungen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2025 wurden die Positivlisten für Hochschulabsolventen und Facharbeiter aktualisiert. Die neue Positivliste für Personen mit Hochschulabschluss umfasst 162 Berufsbezeichnungen (gegenüber 141), während die Positi

Zusätzliche Informationen:

Die irischen Behörden erklärten zudem, dass sie die am 27. November 2024 eingegangenen Anträge auf Erteilung von Genehmigungen für vertrauenswürdige Partner und Standardgenehmigungen prüfen.

Ausserdem erklärten diese auch, dass die Bearbeitung von Erstattungen aufgrund der Anzahl der vorliegenden Erstattungen derzeit acht Wochen ab dem Datum des Eingangs des ausgefüllten Mandats in Anspruch nimmt.

Philippines: New rules for applying for work permits may lead to longer processing times

The Department of Labor and Employment (DOLE) has recently issued new rules for the employment of foreign nationals in the Philippines.

Under the new guidelines, the labor market test has been expanded to require job postings in "PhilJobNet", the official job placement portal of the Philippine government, and in the Public Employment Service Office or the employment office of the local government unit where the foreign national intends to work.

The Department of Labor has amended the regulations for the so-called "Understudy Training Program" and the "Skills Development Program", requiring certain employers to conduct structured training initiatives to ensure the transfer of skills and knowledge from foreign workers to Filipino counterparts.

Under the updated regulations, foreign nationals applying for employment in the Philippines can expect longer processing times, stricter screening and additional documentation requirements.

Philippinen: Neue Regeln für die Beantragung von Arbeitsgenehmigungen können zu einer längeren Bearbeitungszeit führen

Das Ministerium für Arbeit und Beschäftigung ("DOLE") hat kürzlich neue Regeln für die Beschäftig-ung ausländischer Staatsangehöriger auf den Philippinen erlassen.

Im Rahmen der neuen Richtlinien wurde der Arbeits-markttest dahingehend erweitert, dass Stellenaus-schreibungen im "PhilJobNet", dem offiziellen Stellen-vermittlungsportal der philippinischen Regierung, und im Büro der öffentlichen Arbeitsverwaltung oder im Arbeitsvermittlungsbüro der lokalen Regierungs-einheit, in der der ausländische Staatsangehörige zu arbeiten beabsichtigt, erforderlich sind.

Das Arbeitsministerium hat die Vorschriften für das sogenannte "Understudy Training Program" und das "Skills Development Program" geändert und verlangt von bestimmten Arbeitgebern, strukturierte Schul-ungsinitiativen durchzuführen, um den Transfer von Fähigkeiten und Wissen von ausländischen Arbeit-nehmern an philippinische Kollegen zu gewährleisten.

Nach den aktualisierten Vorschriften müssen ausländ-ische Staatsangehörige, die sich um eine Beschäftig-ung auf den Philippinen bewerben, mit längeren Bear-beitungszeiten, strengeren Prüfungen und zusätz-lichen Dokumentationsanforderungen rechnen.

Saudi Arabia: Increased Saudization requirements for certain professions

The Saudi authorities have announced the following increases in "Saudization quotas" for private companies in the accounting, dentistry, engineering and pharmaceutical sectors:

Dental businesses (with at least three dental employees): 45% on July 27, 2025 and then 55% on January 27, 2026.

Engineering firms (with at least five engineers): 30% on July 27, 2025

Accounting sector:

Companies with at least five accountants: 40% on October 27, 2025; then increase by 10% annually until reaching 70% on October 27, 2028.

Companies with three to four accountants: 30% on October 27, 2029.

Pharmacy sector:

On July 27, 2025, the rate will be set at 65% for hospitals, 35% for public pharmacies and medical facilities and 55% for other pharmacy-related businesses.

Companies must adjust their workforce accordingly. Sanctions will be imposed for non-compliance, including the suspension of services provided by the Ministry of Human Resources and Social Development, such as the transfer of employees and the extension of work permits.

Saudi Arabien: Erhöhte "Saudisierungsanforderungen" für bestimmte Berufe

Die saudischen Behörden haben die folgenden Erhöhungen der "Saudisierungsquoten" für private Unternehmen in den Bereichen Buchhaltung, Zahn-medizin, Ingenieurwesen und Pharmazie angekündigt:

Zahnmedizinische Unternehmen (mit mindestens drei zahnärztlichen Mitarbeitern): 45 % am 27. Juli 2025 und dann 55 % am 27. Januar 2026.

Ingenieurbüros (mit mindestens fünf Ingenieuren): 30 % am 27. Juli 2025

Unternehmen im Bereich Rechnungswesen / Buch-haltung:

Unternehmen mit mindestens fünf Buchhaltern: 40% am 27. Oktober 2025; danach jährliche Erhöhungum 10 % bis auf 70 % am 27. Oktober 2028.

Unternehmen mit drei bis vier Buchhaltern: 30%am 27. Oktober 2029.

Unternehmen und Institutionen im Pharmasektor:

Am 27. Juli 2025 wird der Satz auf 65 % für Krankenhäuser, 35 % für öffentliche Apotheken und medizinische Einrichtungen und 55 % für andere apothekenbezogene Unternehmen festgelegt.

Die Unternehmen müssen ihre Belegschaft entsprech-end anpassen. Bei Nichteinhaltung werden Sanktionen verhängt, darunter die Aussetzung von Dienstleist-ungen des Ministeriums für Humanressourcen und soziale Entwicklung, wie z. B. die Versetzung von Mitarbeitern und die Verlängerung von Arbeitser-laubnissen.

