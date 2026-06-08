Dua Lipa eist miljoenen van Samsung om foto op tv-verpakkingen

Article Insights

Theo Visser’s articles from Novagraaf Group are most popular: with Inhouse Counsel

in European Union

in European Union

in European Union

with readers working within the Healthcare, Securities & Investment and Utilities industries

De zeer succesvolle zangeres Dua Lipa heeft in Californië een rechtszaak aangespannen tegen Samsung Electronics en eist ten minste 15 miljoen dollar schadevergoeding. Volgens de klacht gebruikte het bedrijf zonder toestemming een foto van haar op televisieverpakkingen die in de Verenigde Staten werden verkocht.

Aanklacht

In de aanklacht beschuldigt Lipa Samsung van auteursrechtinbreuk, merkinbreuk en schending van haar portretrechten. De foto zou in 2024 backstage zijn gemaakt voorafgaand aan haar optreden op het festival Austin City Limits en later zijn gebruikt op dozen van Samsung-televisies. De afbeelding is geregistreerd bij het Amerikaanse auteursrechtenbureau (United States Copyright Office) Dua Lipa bezit tevens zeer waardevolle commerciële portretrechten en merkrechten op haar uiterlijk.

Profijt

Volgens de klacht heeft Samsung geprofiteerd van de bekendheid en commerciële waarde van de artiest door de afbeelding prominent op verpakkingen te plaatsen. Lipa stelt dat zij nooit toestemming heeft gegeven voor een promotionele samenwerking met Samsung en dat de verpakking ten onrechte de indruk kon wekken dat zij de producten of diensten van het bedrijf ondersteunde.

De zangeres zou volgens de bij de rechtbank ingediende stukken in juni 2025 hebben ontdekt dat haar afbeelding op de dozen stond. Daarna is Samsung verzocht om het gebruik van de foto te staken, maar het bedrijf zou dat hebben geweigerd. In de klacht wordt ook verwezen naar reacties op sociale media, waar gebruikers opmerkten dat de aanwezigheid van Lipa op de verpakking de aandacht trok en mogelijk invloed had op aankoopbeslissingen.

Weersproken

Samsung heeft de beschuldigingen inmiddels weersproken. Volgens verklaringen in buitenlandse media was de afbeelding afkomstig van een contentpartner voor de gratis streamingdienst Samsung TV Plus en had Samsung de verzekering gekregen dat alle benodigde toestemming voor het gebruik, ook op winkelverpakkingen, was verleend. Het bedrijf ontkent daarom elke beschuldiging van opzettelijk misbruik. Schadevergoeding

Met de zaak wil Lipa niet alleen een schadevergoeding van zo’n 15 miljoen dollar afdwingen, maar ook dat het gebruik van de foto definitief stopt. De procedure loopt bij een federale rechtbank in Californië. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. Wij houden u van het verloop van deze zaak op de hoogte.

Beroemd

Niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in heel veel andere landen genieten beroemde merken zoals Nike en Budweiser, maar ook de namen van bekende sterren, extra bescherming tegen inbreuk en verwatering.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.