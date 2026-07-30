Loro Piana Wint Opnieuw Strijd Tegen Lookalikes Van White Sole-Schoenen

Het Italiaanse bedrijf Loro Piana, onderdeel van het LVMH-concern, heeft opnieuw een belangrijke overwinning geboekt in zijn strijd om bescherming van het herkenbare uiterlijk van zijn populaire White Sole-schoenen. De rechtbank van Turijn heeft het in Parijs gevestigde Parijan SAS verboden om schoenen te produceren en te verkopen die volgens haar te sterk lijken op de Summer Walk- en Open Walk-modellen van Loro Piana.

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De rechtbank van Turijn bevestigt dat niet alleen logo’s, maar ook de totale uitstraling van een luxeproduct juridisch beschermd kan zijn.

Het Italiaanse bedrijf Loro Piana, onderdeel van het LVMH-concern, heeft opnieuw een belangrijke overwinning geboekt in zijn strijd om bescherming van het herkenbare uiterlijk van zijn populaire White Sole-schoenen. De rechtbank van Turijn heeft het in Parijs gevestigde Parijan SAS verboden om schoenen te produceren en te verkopen die volgens haar te sterk lijken op de Summer Walk- en Open Walk-modellen van Loro Piana.

Volgens de rechtbank eigende Parijan zich onrechtmatig het onderscheidende karakter en de commerciële reputatie van Loro Piana’s White Sole-lijn toe. De uitspraak is daarmee meer dan een losse overwinning voor het Italiaanse bedrijf. Zij ondersteunt een steeds belangrijker uitgangspunt in de handhaving van luxemerken, namelijk dat de totale uitstraling van een product, en niet alleen een logo of afzonderlijk designelement, kan functioneren als juridisch beschermbare herkomstaanduiding.

De totale uitstraling als beschermbare merkidentiteit

De zaak draaide om verschillende suède loafers die door Parijan werden verkocht. Loro Piana stelde dat deze schoenen het uiterlijk van zijn Summer Walk- en Open Walk-modellen nabootsten. In haar uitspraak van 12 mei erkende de rechtbank bescherming voor de schoenmodellen op basis van hun vorm, totale uitstraling en de specifieke combinatie van visuele elementen die de identiteit van de collectie bepalen.

De loafer van Loro Piana en de loafer van Parijan

Daarbij keek de rechtbank niet naar individuele kenmerken, maar naar het totale effect van de kenmerkende eigenschappen van de White Sole-lijn: de lichtgekleurde rubberen zool in contrast met het suède bovenwerk, het gedeconstrueerde silhouet, de vetersluiting, stiksels en de karakteristieke groeven in het zoolprofiel.

Met die benadering koos de rechtbank de kant van Loro Piana. Zij behandelde de herkenbare uitstraling van de White Sole-collectie als meer dan de som van afzonderlijke ontwerpelementen. Juist de combinatie daarvan creëert volgens de rechtbank een eigen visuele identiteit.

Parijan voerde aan dat verschillen in materiaal, constructie en productkwaliteit voldoende waren om de schoenen van elkaar te onderscheiden. De rechtbank ging daar niet in mee. Zulke verschillen zijn voor consumenten vaak moeilijk te beoordelen, zeker bij online winkelen. Tegen die achtergrond oordeelde de rechtbank dat consumenten de schoenen van Parijan waarschijnlijk zouden zien als goedkopere alternatieven voor de originele modellen van Loro Piana. Daarmee profiteerde Parijan volgens de rechter oneerlijk van de reputatie en goodwill van de White Sole-collectie.

De rol van visuele uitstraling en online marketing

De uitspraak is vooral relevant omdat de rechtbank de schoenen beoordeelde zoals consumenten die daadwerkelijk tegenkomen: op digitale marktplaatsen en webshops, waar de visuele uitstraling vaak belangrijker is dan technische details over materiaal of afwerking.

De rechtbank keek bovendien verder dan de schoenen zelf. Zij wees ook op de marketingpraktijken van Parijan, waaronder het gebruik van makers en influencers die nauw met Loro Piana worden geassocieerd. In combinatie met het productdesign versterkte die marketing volgens de rechtbank de indruk dat Parijan zijn schoenen bewust wilde positioneren als goedkoper alternatief voor Loro Piana.

Wat betekent de uitspraak voor luxe- en modemerken?

De uitspraak uit Turijn past in een bredere ontwikkeling binnen de luxesector. Subtiele visuele uitstraling wordt steeds waardevoller. Denk aan vormen, materialen en kleuren die consumenten direct met een bepaald merk associëren.

Voor merkeigenaren brengt die verschuiving een nieuwe uitdaging mee: concurrenten kunnen vaak de uitstraling van een iconisch product benaderen zonder logo’s of geregistreerde merktekens over te nemen. Juist daarom is de erkenning van een totale visuele productidentiteit als beschermbare herkomstaanduiding van groeiend belang.

Bescherming tegen lookalikes vraagt om een bredere IE-strategie

De Turijnse uitspraak bevestigt dat bescherming van luxeproducten steeds vaker draait om de herkenbare totale uitstraling van het product zelf. Voor Loro Piana betekent dit een nieuwe versterking van de juridische positie rond haar White Sole-collectie. Voor andere luxemerken is het een belangrijk signaal dat hun herkenbare totale designuitstraling eveneens bescherming kan verdienen.

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