INTA geeft commentaar op de Industrial Accelerator Act van de EU

Op 4 maart 2026 publiceerde de Europese Commissie haar wetgevingsvoorstel voor de Industrial Accelerator Act (IAA), het antwoord van de EU op de toenemende concurrentie in het mondiale industriële landschap. Het voorstel heeft tot doel de Europese industriële en technologische basis te versterken, strategische investeringen in innovatie aan te moedigen en ervoor te zorgen dat de waarde die toekomstige technologieën genereren, binnen de EU-markt blijft.

Tegen deze achtergrond kreeg INTA, een vooraanstaande beroepsorganisatie met een ledenbestand dat meer dan 6.700 organisaties uit 167 rechtsgebieden bevat en bijna 39.000 professionals vertegenwoordigt, waaronder merkhouders van grote ondernemingen, het mkb, advocatenkantoren, overheden en non-profitorganisaties. de gelegenheid om met haar commentaar op het voorstel bij te dragen aan de discussie.

Voor INTA is de IAA meer dan een industrieel en milieugericht initiatief. Aangezien het voorstel zich richt op innovatiegedreven sectoren en bepalingen bevat over buitenlandse investeringen, technologieoverdracht, licenties en knowhow, heeft het ook aanzienlijke gevolgen voor intellectuele eigendom (IE).

Overzicht van de Industrial Accelerator Act

De IAA heeft tot doel de industriële capaciteit en weerbaarheid van de EU te versterken en tegelijkertijd de overgang naar een koolstofarme industrie te ondersteunen. Om deze uitdagingen aan te pakken, streeft het voorstel ernaar het aandeel van de industriële productie in het bruto binnenlands product (bbp) van de EU tegen 2035 te verhogen tot 20%.

De IAA introduceert verschillende maatregelen om investeringen en productie binnen de EU te stimuleren.

Deze omvatten:

De invoering van 'Made in EU'-vereisten voor strategische technologieën en componenten, evenals voorkeuren voor koolstofarme producten bij overheidsopdrachten en overheidssteun;

Het versterken van directe buitenlandse investeringen;

De invoering van Industrial Acceleration Areas (gebieden voor industriële versnelling); en

Het vereenvoudigen van vergunningsprocedures voor industriële productieprojecten.

Waarom is de IAA van belang voor intellectuele eigendom?

De IAA is relevant voor de IE-sector vanwege de nadruk op innovatie-intensieve sectoren binnen de Europese economie, waaronder batterijen, waterstof, schone energietechnologieën, elektrische voertuigen, geavanceerde productie en oplossingen voor het terugdringen van de CO₂-uitstoot in de industrie. Deze sectoren zijn sterk afhankelijk van octrooien, bedrijfsgeheimen, bedrijfseigen knowhow, software en andere immateriële activa om een concurrentievoordeel op te bouwen en te behouden.

Het voorstel is ook van belang omdat het rechtstreeks ingaat op onderwerpen die centraal staan bij het beheer en de exploitatie van intellectuele eigendom. De bepalingen over directe buitenlandse investeringen en technologieoverdracht, waaronder mogelijke licentievereisten voor IE-rechten op grond van artikel 18, kunnen van invloed zijn op de wijze waarop strategische technologieën in eigendom worden gehouden, worden gedeeld, commercieel worden geëxploiteerd en binnen de EU behouden blijven.

De wet roept belangrijke vragen op over de waardering van immateriële activa, de behandeling van bedrijfsgeheimen en knowhow en het beheer van gezamenlijk ontwikkelde intellectuele eigendom binnen innovatieve samenwerkingsprojecten.

Tegelijkertijd erkennen belanghebbenden binnen de Europese industrie, tegen de achtergrond van de nieuwe geopolitieke realiteit, steeds meer dat het versterken van de strategische autonomie van Europa hand in hand moet gaan met het openstaan voor externe investeringen. Deze investeringen blijven een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van innovatie, industriële groei en het concurrentievermogen binnen de EU.

Het standpunt van INTA

INTA verwelkomt de algemene doelstellingen van de IAA. De vereniging ondersteunt maatregelen die de interne markt van de EU versterken, innovatie bevorderen, investeringen aantrekken en het concurrentievermogen van de Europese industrie vergroten.

INTA is echter van mening dat verschillende bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendom verdere verduidelijking behoeven om de rechtszekerheid te vergroten, risico's bij de uitvoering te beperken en investeringen te vergemakkelijken. Deze worden hieronder toegelicht.

Inventarisatie en waardering van bestaande IE-rechten: INTA beveelt aan een gestructureerd mechanisme in te voeren voor het identificeren en waarderen van bestaande IE-rechten die bij investeringsprojecten betrokken zijn.

Onderscheid tussen IE-rechten en bedrijfsgeheimen: De verordening moet verduidelijken of knowhow onder de definitie van bedrijfsgeheimen valt zoals vastgelegd in Richtlijn (EU) 2016/943. INTA beveelt aan een duidelijk onderscheid te maken tussen formele IE-rechten en bedrijfsgeheimen, aangezien hiervoor verschillende juridische kaders gelden.

Verduidelijking van de regels voor gezamenlijk eigendom: Het voorstel behandelt ook de samenwerking tussen buitenlandse investeerders en in de EU gevestigde entiteiten, waarbij situaties kunnen ontstaan waarin intellectuele eigendom gezamenlijk wordt ontwikkeld en in eigendom wordt gehouden. INTA is van mening dat de verordening duidelijkere richtlijnen moet bieden over de beslissingsbevoegdheden bij gezamenlijk eigendom.

Licentieverplichtingen en billijke vergoeding: Wellicht de belangrijkste aanbeveling betreft de licentieverplichtingen die verbonden zijn aan de goedkeuring van directe buitenlandse investeringen. INTA onderschrijft het principe dat licentievereisten beperkt moeten blijven tot wat noodzakelijk is voor de betreffende economische activiteit, maar vindt dat aanvullende richtlijnen nodig zijn voor de toepassing van dit criterium. Elke verplichte licentieregeling moet een eerlijke en passende vergoeding voor rechthebbenden waarborgen.

Belangrijkste conclusies en vooruitblik

De Industrial Accelerator Act zal de komende jaren naar verwachting een centrale rol gaan spelen binnen het Europese industriebeleid.

Naarmate het wetgevingsproces vordert, zal de wijze waarop met intellectuele eigendom wordt omgegaan van cruciaal belang zijn. Het succes van de wet zal niet alleen afhangen van haar vermogen om de industriële capaciteit te vergroten en de CO₂-uitstoot terug te dringen, maar ook van de mate waarin zij voorspelbare en evenwichtige regels biedt voor innovatie, investeringen, technologieoverdracht en de bescherming van intellectuele eigendom.

Door de bepalingen over IE-waardering, bedrijfsgeheimen, gezamenlijk eigendom en licenties te versterken, kunnen wetgevers ervoor zorgen dat de IAA zowel industriële groei als een robuust innovatie-ecosysteem bevordert. Daarmee kan het concurrentievermogen van Europa in strategisch belangrijke sectoren voor de komende decennia worden versterkt.

Hoewel alle mogelijke zorg is besteed aan het controleren van de juistheid van dit artikel, wordt lezers aangeraden om zaken die voor hen van specifiek belang zijn zelfstandig te verifiëren.