Pas op voor spookfacturen en misleidende correspondentie over uw IE-registraties

Wij ontvangen regelmatig meldingen van onze klanten die worden benaderd door bedrijven die zich voordoen als officiële instanties op het gebied van intellectuele eigendom (IE). Daarbij gaat het onder meer om spookfacturen en andere misleidende betalingsverzoeken.

Wij ontvangen regelmatig meldingen van onze klanten die worden benaderd door bedrijven die zich voordoen als officiële instanties op het gebied van intellectuele eigendom (IE). Daarbij gaat het onder meer om spookfacturen en andere misleidende betalingsverzoeken.

Ontvangt u brieven, e-mails, facturen of andere berichten van derden? Verricht dan geen betalingen en stuur de correspondentie bij twijfel ter controle naar uw contactpersoon bij Novagraaf.

Zoals we eerder beschreven in ons artikel over misleidende nota's en facturen, is het belangrijk om kritisch te blijven bij het beoordelen van ongevraagde correspondentie van bedrijven die zich voordoen als officiële IE-instanties. Dit geldt in het bijzonder voor berichten waarin u wordt aangespoord om met spoed actie te ondernemen.

Wees alert op de volgende vormen van oplichting

Verschillende partijen proberen houders van IE-rechten op uiteenlopende manieren te misleiden. Het gaat met name om de volgende praktijken:

Dringende betalingsverzoeken met logo's (soms in licht gewijzigde vorm) van officiële instanties die zonder toestemming worden gebruikt

Wees alert op documenten waarin u wordt verzocht met spoed een betaling te doen om een IE-recht te verkrijgen, te vernieuwen en/of te publiceren. Het rekeningnummer op dergelijke berichten behoort niet toe aan de officiële instantie, maar aan een frauduleus bedrijf dat op misleidende wijze geld probeert te verdienen.

Als algemene regel geldt dat u niet rechtstreeks door officiële instanties wordt benaderd wanneer uw IE-rechten door Novagraaf worden beheerd. Ontvangt u toch een brief en twijfelt u aan de betrouwbaarheid ervan? Neem dan contact met ons op voordat u een betaling doet.

Betalingsverzoeken met het logo van een niet-bestaande officiële instantie

Dit is een veelvoorkomende variant van de hierboven beschreven vorm van oplichting. Partijen proberen via brieven, e-mails, faxberichten of telefonisch contact de indruk te wekken dat zij een officiële instantie vertegenwoordigen en dat u 'noodzakelijke' betalingen moet doen om een IE-recht te verkrijgen, in stand te houden en/of te publiceren.

De registers waarnaar wordt verwezen, zijn geen officiële registers. Het aangaan van de gevraagde overeenkomst en/of het verrichten van de betaling levert dan ook geen enkel recht op en dient geen enkel doel.

Negeer dergelijke verzoeken en neem contact met ons op. Betaal niet!

Aanbieders van (spook)facturen

Een andere veelvoorkomende praktijk is het versturen van documenten die op het eerste gezicht facturen lijken, maar bij nadere bestudering aanbiedingen blijken te zijn om een overeenkomst aan te gaan.

Door een dergelijke spookfactuur te betalen, gaat u een overeenkomst aan voor bepaalde (onnodige) diensten, waarvoor vervolgens een aanzienlijk bedrag in rekening wordt gebracht.

Ontvangt u een dergelijke factuur? Negeer deze dan of neem eerst contact met ons op. Ook in dit geval adviseren wij u om geen betaling te doen voordat u de betrouwbaarheid en de inhoud van het verzoek heeft gecontroleerd.

Andere vormen van oplichting waarvoor u moet oppassen

Fraude met domeinnamen

Ook binnen de domeinnaambranche zijn kwaadwillende partijen actief. Zij benaderen bedrijven vaak telefonisch of per email met het aanbod om een domeinnaam 'veilig te stellen'.

Ontvangt u een dergelijk aanbod? Wij adviseren u om hier niet op in te gaan en het telefoongesprek direct te beëindigen. Verstrek geen persoonlijke of zakelijke gegevens.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.