De kleurcombinatie als merk: 7-Eleven klaagt Nike aan om Air Max 95

De geplande release van een nieuwe Nike Air Max 95 heeft onverwacht geleid tot een juridisch gevecht met de Amerikaanse levensmiddelenketen 7-Eleven. De winkelketen stelt dat Nike met de opvallende groene...

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De geplande release van een nieuwe Nike Air Max 95 heeft onverwacht geleid tot een juridisch gevecht met de Amerikaanse levensmiddelenketen 7-Eleven. De winkelketen stelt dat Nike met de opvallende groene, oranje en rode kleurstelling te dicht in de buurt komt van haar herkenbare huisstijl.

De nooit uitgebrachte Nike-7 Eleven schoen.

Nieuwe Nike Air Max 95 Big Bubble

Waarom stapt 7-Eleven naar de rechter?

Volgens 7-Eleven maakt de Nike Air Max 95 Big Bubble in de kleurstelling “Sport Green and Safety Orange” inbreuk op haar zogenoemde Tri-Color Mark: de combinatie van groen, oranje en rood die de keten al decennialang gebruikt in winkels, reclame en voor merchandise. Het Tri-Color Mark is als merk geregistreerd.

Opvallende timing van de release

De timing van de release maakt de zaak extra gevoelig. Nike zou de sneaker willen uitbrengen op 11 juli, in Amerikaanse notatie 7/11, precies de dag waarop 7-Eleven traditioneel “7-Eleven Day” viert. Voor de winkelketen is dat geen toevalligheid, maar juist een aanwijzing dat Nike bewust inspeelt op associaties met het merk.

Risico op verwarring bij consumenten

In de aanklacht stelt 7-Eleven dat consumenten kunnen denken dat de schoen een uitvloeisel is van een officiële samenwerking, terwijl dat volgens het bedrijf niet het geval is. Online wordt de sneaker al geregeld aangeduid als de “7-Eleven”-schoen, hetgeen de winkelketen ziet als bewijs dat er verwarring is ontstaan.

Eerdere samenwerking tussen Nike en 7-Eleven

Opvallend is dat Nike en 7-Eleven samen eerder wél aan een officiële sneaker zouden hebben gewerkt. In 2020 stond een 7-Eleven x Nike SB Dunk Low gepland rond de Olympische Spelen in Tokio. Die release ging uiteindelijk niet door vanwege de COVID-19-pandemie, maar bleef onder sneakerliefhebbers jarenlang een mythisch, onuitgebracht model.

Welke maatregelen verlangt 7-Eleven?

7-Eleven vraagt de rechtbank onder meer om:

een verbod op distributie, promotie en verkoop van de betreffende Air Max 95;

een schadevergoeding voor de vermeende merkinbreuk;

vergoeding van juridische kosten;

vernietiging van bestaande voorraad en marketingmaterialen.

Of deze vorderingen worden toegewezen, hangt af van de beoordeling van de merkrechten en de mate van verwarringsgevaar.

Collectors item

Voor sneakerfans kan de rechtszaak juist een averechts effect hebben. Mocht de rechter Nike verbieden de schoen uit te brengen, dan kunnen de paren die al in omloop zijn in één klap veranderen in zeldzame verzamelobjecten. Daarmee krijgt een ogenschijnlijk simpele kleurstelling plots de status van een felbegeerd, maar omstreden cult item.

Wanneer kan een kleur(combinatie) als merk worden beschermd?

In principe gaat het om de combinatie van de drie herkenbare kleuren van 7-Eleven. In de Verenigde Staten oordeelde het Supreme Court in 1995 in de zaak Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. dat ook één enkele kleur als merk kan worden beschermd, mits die kleur onderscheidend is en geen functioneel doel dient.

Een kleurencombinatie kan een merk zijn mits de combinatie onderscheidend vermogen heeft. De rechtbank zal onderzoeken:

of de combinatie van groen, oranje en rood daadwerkelijk als merk wordt herkend;

of het relevante publiek de kleuren associeert met 7-Eleven;

of sprake is van verwarringsgevaar;

of Nike een legitieme reden had om juist deze kleurstelling te gebruiken.

Conclusie

De procedure tussen 7-Eleven en Nike draait om de geregeld terugkerende vraag binnen het merkenrecht: Wanneer kan een kleurcombinatie als merk worden geregistreerd.

Het is niet de eerste recente Nike-zaak die laat zien hoe belangrijk een doordachte merkstrategie is. Lees ook over het merkenconflict rond de herlancering van Nike Total 90.

Voor 7-Eleven staat veel op het spel, omdat de onderneming wil voorkomen dat een belangrijk onderdeel van haar merkidentiteit verwatert. Voor Nike kan de uitkomst bepalen of de Air Max 95 überhaupt op de markt verschijnt.

De zaak onderstreept dat onderscheidend vermogen niet altijd zit in een naam of logo. Juist wanneer kleuren een sterke merkassociatie oproepen, kunnen zij een belangrijk onderdeel vormen van een effectieve IE-strategie. De verdere ontwikkelingen in deze procedure zullen daarom met belangstelling worden gevolgd.

Bron: Daily Front Row. Feiten en procespositie voor zover publiek bekend. De uiteindelijke beoordeling is aan de bevoegde Amerikaanse rechter.

Productbeelden: Nike, via StockX, Nike SB Dunk Low 7-Eleven Men's - CZ5130-600 - US en Nike Air Max 95 OG Big Bubble 7-Eleven Men's - IR1944-102 - US

Foto: Calvin Teo, “7-Eleven Shopfront”, via Wikimedia Commons, licensed under CC BY-SA 2.5.

FAQ

Kan een kleur daadwerkelijk als merk worden beschermd?

Ja. Een kleur kan onder omstandigheden als merk worden beschermd wanneer deze door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en door consumenten wordt herkend als aanduiding van de commerciële herkomst van goederen of diensten.

Waarom beroept 7-Eleven zich op consumentenverwarring?

Volgens 7-Eleven kunnen consumenten denken dat de sneaker afkomstig is van een samenwerking tussen Nike en 7-Eleven. Het voorkomen van verwarring over de herkomst van producten is een kernfunctie van het merkenrecht.

Speelt de releasedatum een rol in de zaak?

Volgens 7-Eleven wel. De geplande release op 11 juli (7/11) zou de associatie met het merk versterken. Het is aan de rechtbank om te beoordelen hoeveel gewicht aan dit argument wordt toegekend.

Wat gebeurt er als 7-Eleven gelijk krijgt?

Afhankelijk van de uitspraak kan de rechtbank een verkoopverbod opleggen en mogelijk schadevergoeding of andere maatregelen toewijzen. De precieze gevolgen hangen af van de omvang van de vastgestelde merkinbreuk.

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