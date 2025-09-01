针对「刮码销售行为」的法律认定

刮码销售是指商家在销售商品时，故意将商品的条形码、防伪码等信息进行刮除、涂抹、覆盖等破坏性处理后，再将商品投入市场进行销售的行为。

通常，刮码商品的价格会低于同款商品的正常市场价。这种行为使得无法通过正常途径获取商品的真实信息，从而无法确认其产地、来源，及产品真假等。

那么，刮码行为本身是否合法？

商品厂家应当如何维权呢？

刮码销售行为不仅扰乱了正常的市场秩序，损害了消费者的合法权益，还给其他正当经营的商家带来了不公平的竞争环境，本文将结合案例进行深入探讨。

首先，刮码销售行为使得消费者无法获取商品的完整信息，无法判断商品的质量、真伪、保质期等重要信息，从而在购买过程中容易受到误导，购买到假冒伪劣商品或者过期商品，给消费者的财产安全和人身健康带来潜在威胁。

其次，刮码销售行为破坏了市场的公平竞争环境，使得不正当竞争的商家能够在市场上获得不正当的利益，而其他正当经营的商家则受到了不公平的对待。这种行为会导致市场的价格信号失真，消费者难以通过价格、品牌等正常因素来判断商品的价值，从而影响市场的正常运行。如果刮码销售行为得不到有效遏制，将会导致更多的商家为了追求利益而效仿这种不正当行为，最终使得整个市场陷入混乱，消费者的信任度也会大大降低，影响市场的长期稳定发展。

另外，对于品牌方来说，刮码销售行为也会对其品牌形象造成严重的损害。消费者购买到刮码的商品后，可能会误以为是品牌方自身的问题，从而对品牌的信誉和形象产生质疑。尤其是对于一些知名品牌，其品牌价值是经过多年积累和精心维护才形成的，刮码销售行为可能会在短时间内给品牌带来巨大的负面影响，降低品牌的市场竞争力和消费者的忠诚度。

案例介绍

艾多美（中国）有限公司（以下简称“艾多美公司”）是艾多美株式会社在中国的独占被许可人。艾多美公司发现被告沂南商古食品百货经营部（以下简称“沂南商古”）在其淘宝网店销售的艾多美焕力饮产品存在刮码行为，即产品上的溯源码、条形码等被人为刮除或覆盖，遂以商标侵权和不正当竞争为由将其诉至法院，要求停止侵权行为，并赔偿经济损失及合理开支。

一审法院经审理查明，沂南商古销售的产品虽与正品在包装盒、内容物等方面无异，但其刮码行为破坏了商品的整体性和溯源功能。

法院认为：商标的功能不仅在于识别商品来源，还在于保障商品质量和维护商标权利人的商誉。沂南商古的刮码行为，一方面妨碍了商标权利人对商品流通的管理，另一方面也导致消费者对商品的真实来源和销售渠道产生误认，损害了消费者对商品信息知情及品质受保障的合法权益。

因此，一审法院认定沂南商古的行为构成商标侵权。

同时，一审法院依据《反不正当竞争法》第二条的规定，认为沂南商古的刮码行为扰乱了正常的市场竞争秩序，构成不正当竞争。法院判决沂南商古立即停止侵权行为，并赔偿艾多美公司经济损失。

沂南商古不服一审判决，提起上诉。二审法院经审理，对一审法院认定的事实予以确认，但在法律适用上进行了重新审视。

二审法院认为：商标的核心功能在于识别商品来源，即消费者通过商标能够识别商品的同一来源。本案中，沂南商古销售的产品除溯源码被刮除外，其他部分包括包装盒、内容物等均与正品无异。沂南商古对刮码行为作出了合理解释，即其销售的产品为韩国直销模式下的正品，因担心厂家追踪而对溯源码进行了处理。

二审法院认为，沂南商古的行为并未破坏商标识别商品来源的功能，也没有割裂商标权利人与商品之间的联系，因此不构成商标侵权。

二审法院进一步分析了沂南商古的行为是否构成不正当竞争。根据《反不正当竞争法》第二条的规定，经营者在生产经营活动中应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。沂南商古与艾多美公司之间存在竞争关系，其刮码行为客观上破坏了产品的完整性，主观上具有隐藏产品来源、防止厂家追踪的目的，扰乱了市场竞争秩序，侵害了消费者的合法权益。因此，二审法院认定沂南商古的行为构成不正当竞争，应承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。

本案的判决对于商标侵权与不正当竞争的认定提供了重要的参考。商标侵权的认定关键在于是否破坏了商标识别商品来源的功能。不正当竞争的认定则更侧重于行为是否扰乱了市场竞争秩序，是否侵害了消费者和其他经营者的合法权益。

对于商家而言，本案提醒其在经营活动中应遵循诚实信用原则，尊重他人的知识产权和商业利益。刮码销售等行为虽然可能在短期内带来一定的利益，但最终可能面临法律责任和声誉损失。

对于权利人而言，本案也强调了加强品牌管理和市场监督的重要性，及时发现并制止侵权行为，维护自身的合法权益。

总之，本案的判决为类似案件的处理提供了有益的借鉴，也为商家和商标权利人提供了重要的法律启示。在商业活动中，各方应严格遵守法律规定，遵循诚实信用原则，共同维护公平竞争的市场环境。