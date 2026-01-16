CONVINUS Global Mobility Alert - Week 51.2025

Poland: Comprehensive reforms include a purely digital system for residence permits and restrictions on exemptions from work permits

Polen: Umfassende Reformen beinhalten eine reine Digitalregelung für Aufenthaltsgenehm igungen und Beschränkungen für die Befreiung von Arbeitsgenehmigungen

Poland has announced comprehensive immigration reforms, including the following:

Introduction of a "purely digital" system for submitting residence permit applications, expected to begin in January 2026

Revocation of Georgian nationals' eligibility for "special permit" status

Restricting exemptions for work permits for students and

Increasing application fees and introducing new documentation requirements.

The digitization efforts are part of broader attempts to reduce processing times, as delays in case processing have been steadily increasing since 2017.

The timing of the reforms for the digital portal is currently uncertain, but is expected in early 2026. Even if the reforms are officially implemented in early 2026, practical implementation is likely to take longer, possibly into 2027

Polen hat umfassende Einwanderungsreformen angekündigt, darunter die Folgenden:

Einführung einer rein digitalen" Regelung für die

Einreichung von Aufenthaltsgenehmigungsanträg en, voraussichtlich ab Januar 2026

Aufhebung der Berechtigung georgischer Staatsan gehöriger zum Status Sondergenehmigung"

Einschränkung der Ausnahmeregelungen für Arbeitsgenehmigungen für Studenten und Erhöhung der Antragsgebühren und

Einführung neuer Dokumentationsanforderungen.

Die Digitalisierungsbemühungen sind Teil umfassend erer Versuche, die Bearbeitungszeiten zu verkürzen, da die Verzögerungen bei der Bearbeitung von Fällen seit 2017 stetig zunehmen.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Reformen für das digitale Portal ist derzeit noch ungewiss, wird jedoch für Anfang 2026 erwartet. Selbst wenn die Reformen Anfang 2026 offiziell umgesetzt werden, ist davon auszugehen, dass die praktische Umsetzung länger dauern wird – vermutlich bis in das Jahr 2027 hinein.

Saudi Arabia: Increase in the rejection rate for business visa applications

Saudi-Arabien: Anstieg der Ablehnungsquote bei Anträgen auf Geschäftsvisa

We would like to point out that our practice and information from our cooperation partners in Saudi Arabia and the Middle East have revealed a significant increase in the rejection rate for business visa (BVV) applications. This applies in particular to individuals who travel regularly to Saudi Arabia on business, especially those who visit frequently. According to our partners, the rejection rates are particularly high at the consulates of the Kingdom of Saudi Arabia in Dubai and Mumbai.

Furthermore, the rejection affects an increasingly wide range of nationalities. In many cases, applications are rejected regardless of whether all the necessary documents have been submitted or not. In some cases, applicants are asked to apply for a temporary work visa instead. Given the rising rejection rate for applications, employers may need to reassess the situation and travel activities of their employees, review the suitability of visa categories for frequent travelers, and adjust their travel planning accordingly.

Wir möchten darauf hinweisen, dass in unserer täglichen Praxis und basierend auf Informationen von unseren Kooperationspartnern in Saudi-Arabien und generell in Middle East ein deutlicher Anstieg der Ablehnungsquote bei Anträgen Geschäftsvisum (BVV) festgestellt wurde.

Dies gilt insbesondere für Personen, die regelmässig geschäftlich nach Saudi-Arabien reisen – vor allem für diejenigen, bei denen die Abstände zwischen den Besuchen kurz sind. Gemäss unseren Partnern vor Ort sind die Ablehnungsquoten insbesondere in den Konsulaten des Königreichs Saudi-Arabien in Dubai und Mumbai besonders hoch.

Darüber hinaus betrifft die Ablehnung eine immer grössere Bandbreite von Nationalitäten. In vielen Fällen werden Anträge für Geschäftsreisevisa (BVV) abgelehnt, unabhängig davon, ob alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt wurden oder nicht. In einigen Fällen werden Antragsteller aufgefordert, stattdessen ein befristetes Arbeitsvisum zu beantragen. Ange sichts der steigenden Ablehnungsquote bei Anträgen müssen Arbeitgeber möglicherweise die Situation und die Reisetätigkeit ihrer Mitarbeiter neu beurteilen, die Eignung von Visumkategorien für Vielreisende überprüfen und darauf basierend ihre Reiseplanung entsprechend anpassen.

Thailand: New options for submitting work permits for companies eligible for the fast-track procedure

Thailand: Neue Optionen für die Einreichung von Arbeitsgenehmigungen für Unternehmen, die für das Schnellverfahren in Frage kommen

The Thailand Investment and Expat Services Center (TIESC) has revised the submission procedures for work permit applications for initial applications, renewals, cancellations, and amendments. Now, following the revision, companies that are eligible for the fast-track procedure (an accelerated submission procedure) can submit their applications either manually (no longer requiring a screenshot from the e Work Permit system) or online via the official e-Work Permit system.

Companies that are not eligible for the fast-track procedure via TIESC or do not meet the necessary criteria must continue to submit their applications manually in accordance with the standard rules.

Das Thailand Investment and Expat Services Center (TIESC) hat die Einreichungsverfahren für Arbeitsge nehmigungsanträge für Erstanträge, Verlängerungen, Stornierungen und Änderungen überarbeitet. Jetzt nach der Überarbeitung können Unternehmen, die für das Schnellverfahren (ein beschleunigtes Einreich ungsverfahren) in Frage kommen, ihre Anträge entweder manuell (wobei kein Screenshot aus dem e Work Permit-System mehr erforderlich ist) oder online über das offizielle e-Work Permit-System einreichen.

Unternehmen, die nicht für das Schnellverfahren über das TIESC in Frage kommen bzw. die hierfür erforderlichen Kriterien nicht erfüllen, müssen ihre Anträge weiterhin manuell gemäss den Standard regeln einreichen.

