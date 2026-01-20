CONVINUS Global Mobility Alert - Week 49.2025

Rechtliche & administrative Hürden in allen Rechtsgebieten...

CONVINUS is since 2002 the leading specialist in the field of cross-border employment, international employee assignments, and is the only global mobility provider in Switzerland with a comprehensive range of services. Benefit from our unique combination of professionalism and expert know-how as well as the high level of commitment and involvement for clients.

Spezifischer Service für Relocation-Provider Wir sind Ihr Partner für Ihren Alltag

Wir kennen Ihre Herausforderungen:

Rechtliche & administrative Hürden in allen Rechtsgebieten

Regulatorische Komplexität & kantonale Unterschiede

Compliance-Sicherheit für Ihre Kunden

Allgemeine Beratung im Zusammenhang mit dem Zuzug von ausländischen Staatsangehörigen und Ihren Familienangehörigen in der Schweiz

Profitieren Sie von über 20 Jahren Erfahrung

Gemeinsam schaffen wir eine End-to-End-Lösung, die Unternehmen in der Schweiz zunehmend nachfragen – insbesondere angesichts komplexer kantonaler Vorschriften, ohne dass Sie eigene juristische Mitarbeiter benötigen.

Unser Angebot in 2026

Fachlicher Austausch in unseren spezifischen Relocation-Webinaren

Massgeschneiderte Inhalte für Ihren Erfolg

Malaysia: Shortening of the period of validity of compulsory passports and introduction of an exit permit requirement

Malaysia: Verkürzung der Gültigkeitsdauer von Pflichtpässen und Einführung einer Ausreisegenehmigungspflicht

All companies under the Expatriate Services Division (ESD) or registered with the Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) must now shorten the validity of their employees' foreign passports (including work permits, skilled worker visas, and skilled worker residence permits) or cancel these passports before their final departure from Malaysia.

Applications for these procedures must be submitted online via the ESD portal or the MDEC portal.

Companies that do not complete the required process will face restrictions on their ESD online access, including the inability to submit and pay for new applications until the departure clearance is completed.

In addition, MDEC has indicated that new applications may be put on hold until the departure clearance is submitted.

Alle Unternehmen, die der Expatriate Services Division (ESD) unterstehen oder bei der Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) registriert sind, müssen nun die Gültigkeit der Ausländerpässe (einschliesslich Arbeitserlaubnis, Visum für Fachkräfte und Aufent haltsgenehmigung für Fachkräfte) ihrer Mitarbeiter vor deren endgültiger Ausreise aus Malaysia verkürzen oder diese Pässe stornieren.

Anträge für diese Verfahren müssen online über das ESD-Portal oder das MDEC-Portal eingereicht werden.

Unternehmen, die den erforderlichen Prozess nicht abschliessen, müssen mit Einschränkungen ihres ESD Online-Zugangs rechnen, einschliesslich der Unmög lichkeit, neue Anträge einzureichen und zu bezahlen, bis die Ausreisegenehmigung abgeschlossen ist.

Darüber hinaus hat die MDEC darauf hingewiesen, dass neue Anträge bis zur Einreichung der Ausreise genehmigung zurückgestellt werden können.

Switzerland: Setting of quotas for 2026 for workers from third countries and the EU / EFTA

Schweiz: Festlegung der Kontingente für 2026 für Erwerbstätige aus Drittstaaten und der EU / EFTA

On November 19, 2025, the Swiss Federal Council set the quotas for 2026 for workers from third countries and the EU/EFTA.

The maximum numbers for 2026 remain at the previous year's level and are as follows:

Third-country nationals

8,500 skilled workers from non-EU/EFTA countries can be recruited in Switzerland.

4,000 quotas for short-stay L permits

4,500 quotas for residence B permits

Service providers from EU/EFTA countries

The maximum number of service providers (i.e., expatriates) from EU/EFTA countries remains unchanged.

3,000 quotas for short-stay L permits

500 quotas for residence B permits

UK nationals

3,500 workers can be recruited from the United Kingdom.

1,400 quotas for short-term residence L permits

2,100 quotas for residence B permits

Note: Only 21% of the available UK quotas were used.

Am 19. November 2025 legte der Schweizer Bundesrat die Kontingente für das Jahr 2026 für Erwerbstätige aus Drittstaaten und der EU / EFTA fest.

Die Höchstzahlen für das Jahr 2026 bleiben auf dem Niveau des Vorjahrs und sehen wie folgt aus:

Drittstaatsangehörige

In der Schweiz können 8'500 Fachkräfte aus Nicht-EU / EFTA-Ländern rekrutiert werden.

04'000 Kontingente f. L-Kurzaufenthaltsbewilligungen

4'500 Kontingente für B-Aufenthaltsbewilligungen

Dienstleister aus EU / EFTA-Ländern

Die maximale Anzahl der Dienstleister (d.h. Expatriates) aus EU / EFTA-Ländern bleibt unverändert.

03'000 Kontingente f. L-Kurzaufenthaltsbewilligungen

500 Kontingente für B-Aufenthaltsbewilligungen

UK-Staatsangehörige

3'500 Erwerbstätige können aus dem Vereinigten Königreich rekrutiert werden.

01'400 Kontingente f. L-Kurzaufenthaltsbewilligungen

2'100 Kontingente für B-Aufenthaltsbewilligungen

Anmerkung: Von den zur Verfügung stehenden UK Kontingenten wurden nur 21% ausgeschöpft.

