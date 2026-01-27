CONVINUS Global Mobility Alert 4.2026

SOUTH KOREA / SÜDKOREA

Longer processing times and increased security for D-8 and D-9 visa applications

Due to the recent increase in abuse of D-8 and D-9 visas, it has been observed in practice that D-8 and D-9 visas previously approved by the Korean immigration authorities have been rejected by Korean consulates abroad and that consular officials are scrutinizing D-8 and D-9 visa applications more closely, particularly with regard to whether applicants are truly qualified for management positions.

Affected employers should therefore expect longer processing times for these visa categories in the near future, ensure that their employees' experience precisely matches the requirements of the applications, and ensure that the salary information in the employment documents is clearly and completely stated.

Längere Bearbeitungszeiten und erhöhte Sicherheit bei Anträgen für D-8- und D-9-Visa

Aufgrund des kürzlich bekannt gewordenen häufigeren Missbrauchs von D-8- und D-9-Visa wurde aktuell in der Praxis festgstellt, dass zuvor von der koreanischen Einwanderungsbehörde genehmigte D-8- und D-9-Visa von koreanischen Konsulaten im Ausland abgelehnt wurden und zudem, dass Konsularbeamte D-8- und D-9-Visumanträge genauer prüfen, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob Antragsteller für Führungspositionen wirklich qualifiziert sind.

Betroffene Arbeitgeber sollten daher in naher Zukunft mit längeren Bearbeitungszeiten für diese Visakategorien rechnen, sicherstellen, dass die Erfahrung ihrer Mitarbeiter den Anforderungen der Anträge genau entspricht und dafür sorgen, dass die Gehaltsangaben in den Beschäftigungsunterlagen klar und vollständig angegeben sind.

SWITZERLAND / SCHWEIZ

Quotas no longer apply to workers from Croatia

At its meeting on January 14, 2026, the Swiss Federal Council was informed that the number of B and L permits issued to Croatian nationals in 2025 remained below the thresholds that would have triggered the safeguard clause. For this reason, Croatia now enjoys full freedom of movement.

OVERVIEW:

In accordance with the transitional provisions set out in the Agreement on the Free Movement of Persons (AFMP), on November 26, 2025, the Federal Council decided to unilaterally apply the safeguard clause to Croatia in 2026 if the immigration of Croatian workers exceeds a specified threshold.

From January 1 to December 31, 2025, Switzerland issued 1,701 residence permits (permit B) and 792 short-term residence permits (permit L) to Croatian workers. This means that the number of permits issued in 2025 was below the thresholds of 2004 B permits and 1116 L permits, which were set using the method defined in the AFMP. As mentioned in the introduction above, the conditions for applying the safeguard clause in 2026 are therefore not met.

Für Arbeitskräfte aus Kroatien gelten keine Kontingente mehr

Der Schweizerische Bundesrat wurde an seiner Sitzung vom 14. Januar 2026 informiert, dass die Zahl der Bewilligungen B und L, die kroatischen Staatsangehörigen im Jahr 2025 erteilt wurden, unter den Schwellenwerten geblieben ist, die eine Auslösung der sogenannten Ventilklausel ermöglicht hätten. Aus diesem Grund gilt für Kroatien nun die volle Personenfreizügigkeit.

ÜBERBLICK:

Entsprechend der im Freizügigkeitsabkommen (FZA) vorgesehenen Übergangsregelung beschloss der Bundesrat am 26. November 2025, im Jahr 2026 die Ventilklausel gegenüber Kroatien einseitig anzuwenden, falls die Zuwanderung kroatischer Arbeitskräfte einen festgelegten Schwellenwert überschreiten sollte.

Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 erteilte die Schweiz 1701 Aufenthaltsbewilligungen (Ausweis B) und 792 Kurzauf enthaltsbewilligungen (Ausweis L) an kroatische Arbeitskräfte. Somit lag die Zahl der erteilten Bewilligungen im Jahr 2025 unter den Schwellenwerten von 2004 Bewilligungen B und 1116 Bewilligungen L, die mit der im FZA definierten Methode festgelegt wurden. Die Bedingungen für die Anwendung der sogenannten Ventilklausel im Jahr 2026 sind somit, wie oben bereits in der Einleitung erwähnt, nicht erfüllt.

