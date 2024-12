CONVINUS Global Mobility Alert - Week 49.2024

The Finnish authorities have announced that the decision on certain applications for residence permits will be suspended from 1 to 8 January 2025.

NEWS UPDATE DECEMBER 5,2024

Finland: Pause in processing of work-based permits

The Finnish authorities have announced that the decision on certain applications for residence permits will be suspended from 1 to 8 January 2025.

The most important points of this announcement:

The decision pause will particularly affect initial and renewal residence permits for employment and seasonal work where the duration of the permit is six months or more. Officials advised applicants to submit renewal applications as soon as possible when their current residence permit expires.

The interruption will not affect the submission of applications for residence permits and applications can still be submitted as normal via the online service website during the interruption. Further information on renewal permits and whether a person has a right to work while an application is being processed can be found under the following link here.

Additional information:

From 1 January 2025, work permit services will be transferred from the TE (Employment and Economic Development) Offices to the Finnish Immigration Service. The Finnish Immigration Service will review and assess all requirements for work-based residence permits at once as part of a reform of the application processing structure.

At present, applications for certain residence permits are processed in two stages: The Technical Assistance Office first makes a partial decision before forwarding the application to the Finnish Immigration Service for further processing. The interruption of the decision-making process for certain work permits in January will allow the government to make the necessary changes to the automation and data systems.

Ireland: Travel with expired residence permits permitted in the period between December 2024 and January 2025

The Irish authorities have issued a Travel Confirmation Notice to facilitate travel for non-EU/EEA nationals who are currently renewing their Irish Residence Permit (IRP) but wish to travel outside Ireland during the upcoming holiday period in December and January.

According to the notice, affected nationals who have applied to renew their IRP before it expires will be able to use their current IRP - even if it has expired - to travel outside Ireland between 2 December 2024 and 31 January 2025.

In practice, individuals should download and print the Travel Notice and present this document, their expired IRP card and proof of their renewal application (with confirmation of the application date) to immigration authorities and airlines when requested to do so.

USA: H-1B cap is reached for FY 2025

The USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) announced on 2 December 2024 that it has received enough applications to fill the 85,000 slots for H-1B employment in the current fiscal year.

Earlier this year, USCIS conducted two separate lotteries in March and August to select enough petitions to fill the quota.

The agency will not conduct a third lottery for H-1B employment in FY 2025.

BEST PRACTICE

German Board of Directors in Switzerland - Social Security hurdles

FRIEDERIKEV.RUCH, CONVINUS

The Board of Directors in Switzerland has a special status in the relationship between Switzerland and Germany. This is primarily because the legal understanding in the two countries regarding the function/body of a board of directors or supervisory board is different. It is therefore also clear that this encounters hurdles in practice.

The following example is intended to illustrate this:

Stefan Schmidt, a German national resident in Munich, has accepted a position on the Board of Directors of Information AG, based in Zug (Switzerland). He has given up his previous position as CFO of a German company, meaning he has no other employment relationship besides his position on the Board of Directors.

Mr. Schmidt has spent his entire "insurance career" in Germany to date and therefore does not want to change anything. His annual Board of Directors fee amounts to CHF 200,000.

Most Board meetings are held virtually so that he does not have to come to Switzerland on-site. As a rule, he only comes to Switzerland for 2 to 3 meetings, each lasting 2 days. The rest of the time, he fulfills his duties from Germany.

So much for the example of this situation. Even though we now not only have a 25% rule in the social security sector but also a 50% rule since last year, neither of these legal regulations apply to this situation.

The reason for this is that, on the one hand, the activities of a member of the Board of Directors are considered self-employed from a German perspective, whereas in Switzerland they are considered dependent. From the perspective of social security law, this forms the basis for determining subordination when applying the Agreement on the Free Movement of Persons. As a result, the person is deemed to be subject to social security in Switzerland, with the proviso that only dependent activity exists in Switzerland.

In addition, the activity as a member of the Board of Directors in Switzerland is considered a qualified activity for which it is irrelevant whether the Board of Directors is ultimately physically present in Switzerland at all.

This results in a social security obligation in Switzerland and the corresponding Swiss social security contributions must be deducted from the Board of Directors' fee paid.

The question of tax liability is also easy to answer in this context. Switzerland has the right to taxation. However, different flat rate withholding tax rates depend on the canton in which the company is domiciled.

A final point that often leads to discussions in practice is the question of the extent to which a Swiss work permit is required to exercise the mandate as a member of the Board of Directors in Switzerland and to attend meetings of the Board of Directors since the activity as a member of the Board of Directors in Switzerland is a dependent activity, a work permit is required for the exercise of such a dependent activity. For this purpose, either the notification procedure can be used, or a 120-day permit can be obtained.

It is important to understand that in practice it depends on the country in which a board of directors is domiciled, the citizenship of the board of directors the extent to which the board of directors performs other activities, and whether these are regarded as self-employed or employed. The contractual basis of a board of directors also plays a key role.

Conclusion

Caution is also required, particularly about the appointment of board members, and each individual case must be examined carefully. Even circumstances that appear identical or similar at first glance can lead to different results when analysed on a case-by-case basis.

