CONVINUS Global Mobility Alert - Week 51.2024

The Canadian government has unveiled a comprehensive plan to improve border security to combat challenges such as irregular migration...

CONVINUS is since 2002 the leading specialist in the field of cross-border employment, international employee assignments, and is the only global mobility provider in Switzerland with a comprehensive range of services. Benefit from our unique combination of professionalism and expert know-how as well as the high level of commitment and involvement for clients.

Canada: Plan to strengthen border security and immigration rules

Kanada: Plan zur Stärkung der Grenzsicherheit und der Einwanderungsbestimmungen

The Canadian government has unveiled a comprehensive plan to improve border security to combat challenges such as irregular migration, drug trafficking and organized crime at the US border.

Key immigration measures include plans to end ‘flag poling' practices (where foreign nationals leave and reenter Canada to receive immigration services at the port of entry), streamline the asylum system and amend immigration laws to prevent irregular migration and reduce security risks.

The government is expected to publish further details and timetables for the implementation of specific measures in 2025.

Foreign nationals should be prepared for increased controls and security measures at border crossings. This could lead to longer waiting times, logistical challenges and potential disruption for workers, commuters and businesses that depend on border traffic.

Die kanadische Regierung hat einen umfassenden Plan zur Verbesserung der Grenzsicherheit vorgelegt, mit dem Herausforderungen wie irreguläre Migration, Drogenhandel und organisierte Kriminalität an der USGrenze bekämpft werden sollen.

Zu den wichtigsten Maßnahmen im Bereich der Einwanderung gehören Pläne zur Beendigung der „Flagpoling“-Praktiken (bei denen ausländische Staatsangehörige Kanada verlassen und wieder einreisen, um am Einreisehafen Einwanderungsdienste zu erhalten), zur Straffung des Asylsystems und zur Änderung der Einwanderungsgesetze, um irreguläre Migration zu verhindern und Sicherheitsrisiken zu verringern.

Es wird erwartet, dass die Regierung im Jahr 2025 weitere Einzelheiten und Zeitpläne für die Umsetzung spezifischer Massnahmen veröffentlichen wird.

Ausländische Staatsangehörige sollten sich auf verstärkte Kontrollen und Sicherheitsmassnahmen an den Grenzübergängen einstellen. Dies könnte zu längeren Wartezeiten, logistischen Herausforderungen und möglichen Störungen für Arbeitnehmer, Pendler und Unternehmen führen, die vom Grenzverkehr abhängig sind.

Egypt: New amounts of social security contributions

Ägypten: Neue Beträge bei den Sozialversicherungsbeiträgen

From 1 January 2025, the minimum social security contribution will be increased to EGP 2,300 (approx.. CHF 40 or EUR 43), instead of EGP 2,000, and the maximum contribution to EGP 14,500 (approx. CHF 255 or EUR 270) instead of EGP 12,600.

Due to these increases, employers in Egypt should adjust their employee social security contributions to the new limits by 1 January 2025 submit updated salary information with an official ‘Form 2 Social Insurance' by 31 January 2025.

Employers with more than 100 employees must submit a soft copy of the ‘Form 2' on a compact disc or flash drive in addition to the paper version of the form. Failure to comply with the new social security contribution requirements or failure to submit the required documents within the respective deadlines may result in administrative penalties and fines.

Ab dem 1. Januar 2025 wird der Mindestbeitrag zur Sozialversicherung auf 2'300 EGP (ca. 40 CHF bzw. 43 Euro), statt wie bisher 2.000 EGP, und der Höchstbeitrag auf 14'500 EGP (ca. 255 CHF bzw. 270 Euro), statt wie bisher 12'600 EGP, angehoben.

Aufgrund dieser Erhöhungen sollten Arbeitgeber in Ägypten ihre Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung bis zum 1. Januar 2025 an die neuen Grenzwerte anpassen und bis zum 31. Januar 2025 aktualisierte Gehaltsangaben mit einem offiziellen „Formular 2 Sozialversicherung“ einreichen.

Arbeitgeber mit mehr als 100 Beschäftigten müssen zusätzlich zur Papierversion des Formulars eine Softcopy des „Formulars 2“ auf einer Compact Disc oder einem Flash Drive vorlegen. Die Nichteinhaltung der neuen Anforderungen an die Sozialversicherungsbeiträge oder die Nichtvorlage der erforderlichen Unterlagen innerhalb der jeweiligen Fristen kann zu Verwaltungsstrafen und Geldbussen führen.

Slovakia: Legislation related to digitization approved

Slowakei: Gesetzgebung zur Digitalisierung verabschiedet

The Slovakian government has adopted legislative amendments in connection with the use of electronic services for foreign nationals in various contexts.

The important points:

The new law entered into force on 15 December 2024 and eligible foreign nationals will now be able to use a digital platform for the following immigration services:

Renewal of temporary residence

Renewal of the Blue Card

Registration of residence for EU citizens

Application for residence permits and foreigner passports

Additional information:

The government has also updated the procedure for applications with verified invitations. A simple confirmation of bank balance is now accepted, as opposed to the previous requirement for a bank statement.

Summary:

The government is making changes to the law to enable faster and simpler communication. The aim of the new law is to speed up administrative procedures related to residence, streamline the registration of residence for EU citizens and simplify the submission of electronic applications for residence permits or foreigner passports.

Die slowakische Regierung hat Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der Nutzung elektronischer Dienste für ausländische Staatsangehörige in verschiedenen Kontexten verabschiedet.

Die wichtigsten Punkte:

Das neue Gesetz ist per 15. Dezember 2024 in Kraft getreten, und berechtigte ausländische Staatsangehörige werden jetzt mit der Einführung in der Lage sein, eine digitale Plattform für die folgenden Einwanderungsdienste zu nutzen:

Erneuerung des befristeten Aufenthalts

Erneuerung der Blue Card

Anmeldung des Aufenthalts von EU-Bürgern

Beantragung von Aufenthaltstiteln & Ausländerpässen

Zusätzliche Informationen:

Die Regierung hat auch die Vorgehensweise bei Anträgen mit verifizierten Einladungen aktualisiert. Eine einfache Bestätigung des Bankguthabens wird nun akzeptiert, im Gegensatz zu der früheren Forderung nach einem Kontoauszug

Fazit:

Die Regierung nimmt Gesetzesänderungen vor, um eine schnellere und einfachere Kommunikation zu ermöglichen. Ziel des neuen Gesetzes ist es, die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit dem Aufenthalt zu beschleunigen, die Anmeldung des Aufenthalts von EU-Bürgern zu straffen und die Einreichung von elektronischen Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen oder Ausländerpässe zu vereinfachen.

Remote working - the challenges in practice

FRIEDERIKEV.RUCH, CONVINUS

In recent years in particular, remote working has increased significantly in many companies. In practice, however, there are some challenges that need to be considered and overcome. Employing employees with a permanent workplace in a country other than the country in which the company is based is certainly not one of the easiest employment options and not only harbours some risks, but also requires several additional administrative steps.

Practical example

Marie Pernod is French and lives in Paris (France). She has been offered a position as an internal controller at BAS Pharma AG in Switzerland. However, moving to Switzerland is out of the question for her as she has two children, aged 14 and 16, who are due to finish school in France. BAS Pharma AG is keen to employ Mrs Pernod and offers her the compromise that she only must come to Switzerland once a month for 2 days and can otherwise work from her home office in Paris (France).

Among other things, the company must pay particular attention to the following topics and points in this context:

Labour contract

Since Ms Pernod's place of work is not only in Switzerland, but also in France, the employment contract must take into account not only Swiss labour law, but also French labour law. Issues such as working hours, public holidays, holiday entitlement and continued payment of wages in the event of an accident or illness, etc. must be taken into account.

Work permit

Mrs Pernod needs a work permit for every day she works in Switzerland. In order to obtain a crossborder commuter permit, she works slightly too few days in Switzerland, which means that the individual working days in Switzerland must be reported as part of the registration procedure.

Operating site

Since Ms Pernod carries out her activities in France for the Swiss company, there is a fundamental risk that France will regard the performance of these activities as the establishment of a permanent establishment. However, due to Mrs Pernod's position as an internal controller, a possible permanent establishment risk is generally low. Nevertheless, this is an issue that should always be clarified in advance.

Remuneration

One of the relevant mandatory legal provisions stipulates that the wage level in France must be observed. As the salary level in Switzerland is generally higher than in France, this does not usually pose a problem in this context. However, it must be checked in France whether there are certain types of remuneration such as Christmas bonuses, holiday pay and 13th month's pay. If this is the case, this would have to be considered when determining Mrs Pernod's remuneration. The travel and accommodation costs in Switzerland for the working days in Switzerland must also be regulated. These costs cannot be regarded as travelling expenses and the reimbursement of costs by the employer is taxable in Switzerland.

Taxes

Since Mrs Pernod works more than 40% of her working hours in France and does not qualify as a cross-border commuter, all non-Swiss working days are taxable in France. The Swiss working days, however, are subject to Swiss withholding tax. BAS Pharma AG would have to settle the effective Swiss working days with the withholding tax office monthly.

Social security

As Mrs Pernod performs more than 49.9% of her work in France, which is Mrs Pernod's country of residence, she is subject to French social security contributions. The insurance coverage includes all branches of insurance as well as the entire earned income at BAS Pharma AG. In accordance with French law, the contributions are divided between the employee and the employer.

Social insurance also includes accident insurance and health insurance. Accordingly, the continued payment of wages in the event of an accident or illness must also be regulated in accordance with French law.

Payroll

A shadow payroll is required in France for the settlement of French social security contributions and possibly also French tax. The information from the shadow payroll must then also be incorporated into the Swiss payroll, which can also be referred to as the "main payroll". Payment to Mrs Pernod will be made via the payslip created from the Swiss payroll after the French social security contributions and taxes as well as the Swiss taxes have been deducted from the gross remuneration.

Conclusion

As can be easily seen in this practical example, there are several aspects to be considered in this type of employment. However, with good planning and the right set-up, this is definitely a viable option for companies to hire qualified employees who may otherwise be impossible to find.

Remote Working – Die Herausforderungen in der Praxis

FRIEDERIKEV.RUCH, CONVINUS

Insbesondere in den letzten Jahren hat das Remote Working in vielen Unternehmen teils stark zugenommen. In der Praxis gibt es jedoch einige Herausforderungen, die es zu beachten und zu meistern gilt. Die Anstellung von Arbeitnehmern mit einem festen Arbeitsplatz in einem anderen Land als dem Land, in welchem das Unternehmen seinen Sitz hat, gehört sicherlich nicht zu den einfachsten Anstellungsmöglichkeiten und birgt nicht nur einige Risiken, sondern benötigt einige zusätzliche administrative Schritte.

Praxisbeispiel

Marie Pernod ist Französin und wohnt in Paris (Frankreich). Sie hat in der Schweiz bei der BAS Pharma AG eine Stelle als interne Controllerin angeboten bekommen. Ein Umzug in die Schweiz kommt für sie jedoch nicht in Frage, da sie zwei Kinder im Alter von 14 und 16 Jahre hat, welche in Frankreich den Schulabschluss machen sollen.

Die BAS Pharma AG möchte unbedingt Frau Pernod anstellen und bietet ihr den Kompromiss an, dass sie lediglich einmal im Monat für 2 Tage in die Schweiz kommen muss und ansonsten im Homeoffice in Paris (Frankreich) arbeiten darf.

Unter anderem die folgenden Themen und Punkte muss das Unternehmen in diesem Zusammenhang besonders beachten:

Arbeitsvertrag

Auf Grund dessen, dass der Arbeitsort von Frau Pernod nicht nur in der Schweiz sich befindet, sondern auch in Frankreich, muss im Arbeitsvertrag nicht nur das Schweizer Arbeitsrecht, sondern auch das französische Arbeitsrecht berücksichtigt werden. Insbesondere Themen wie Arbeitszeit, Feiertage, Ferienanspruch sowie Lohnfortzahlung bei Unfall oder im Krankheitsfalle, usw. sind zu beachten.

Arbeitsbewilligung

Frau Pernod benötigt für jeden Tag, an dem sie in der Schweiz arbeitet, eine Arbeitsbewilligung. Für den Erhalt einer Grenzgängerbewilligung arbeitet sie etwas zu wenig in der Schweiz, sodass man die einzelnen Arbeitstage in der Schweiz im Rahmen des Meldeverfahren melden muss.

Betriebsstätte

Aufgrund der Tatsache, dass Frau Pernod ihre Tätigkeit in Frankreich für das Schweizer Unternehmen ausübt, besteht grundsätzlich ein Risiko, dass Frankreich die Ausübung dieser Tätigkeit als Begründung einer Betriebsstätte ansieht. Aufgrund der vorliegenden Position von Frau Pernod als interne Controllerin ist ein mögliches Betriebsstättenrisiko aber grundsätzlich gering. Nichtsdestotrotz ist dies ein Sachverhalt, der in diesem Zusammenhang immer im Vorfeld seriös abgeklärt werden sollte.

Vergütung

Eine der massgeblichen zwingenden rechtlichen Bestimmungen sieht vor, dass das Lohnniveau in Frankreich eingehalten werden muss. Da das Lohnniveau in der Schweiz in der Regel höher als in Frankreich ist, stellt dies in diesem Zusammenhang in der Regel kein Problem dar. Allerdings muss in Frankreich geprüft werden, ob es bestimmte Arten der Vergütung wie bspw. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, 13ter Monatslohn gibt. Sollte dies der Fall sein, müsste dies bei der Bestimmung der Vergütung von Frau Pernod mitberücksichtigt werden.

Die Fahrt- und Unterbringungskosten in der Schweiz für die Arbeitstage in der Schweiz müssen ebenfalls geregelt werden. Diese Kosten können nicht als Reisekosten angesehen werden und die Erstattung der Kosten vom Arbeitgeber sind in der Schweiz steuerpflichtig.

Steuern

Aufgrund dessen, dass Frau Pernod mehr als 40% Ihres Arbeitspensums in Frankreich arbeitet und nicht als Grenzgängerin qualifiziert, sind alle Nicht-Schweizer Arbeitstage in Frankreich zu versteuern. Die Schweizer Arbeitstage jedoch unterliegen der Schweizer Quellenbesteuerung. Die BAS Pharma AG müsste monatlich die effektiven Schweizer Arbeitstage entsprechend mit dem Quellensteueramt abrechnen.

Sozialversicherung

Da Frau Pernod mehr als 49.9% ihrer Tätigkeit in Frankreich, welches der Wohnsitzstaat von Frau Pernod ist, erbringt, unterliegt sie der französischen Sozialversicherungspflicht. Die Versicherungsunterstellung umfasst sämtliche Versicherungszweige sowie das gesamte bei der BAS Pharma AG erzielte Erwerbseinkommen. Gemäss den gesetzlichen französischen Vorschriften werden die Beiträge auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgeteilt.

Zur Sozialversicherung gehört ebenfalls die Unfallversicherung sowie die Krankenversicherung. Dementsprechend ist auch die Lohnfortzahlung im Falle von Unfall oder Krankheit nach französischem Recht zu regeln.

Payroll

Für die Abrechnung der französischen Sozialversicherungsbeiträge und möglicherweise auch der französischen Steuer benötigt es eine Shadow-Payroll in Frankreich. Die Angaben der ShadowPayroll müssen dann auch in die Schweizer Payroll eingearbeitet werden, welche auch als „HauptPayroll“ bezeichnet werden kann. Über die erstellte Lohnabrechnung aus der Schweizer Payroll wird die Auszahlung an Frau Pernod erfolgen, nachdem von der Bruttovergütung die französischen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern sowie die Schweizer Steuern in Abzug gebracht worden sind.

Schlussfolgerung

Wie in diesem vorliegenden Praxisbeispiel einfach ersichtlich ist, sind eine Reihe von Aspekten bei einer solchen Art von Anstellung zu berücksichtigen. Mit einer guten Planung und dem richtigen Set-up ist dies jedoch für Unternehmen in jedem Fall eine praktikable Möglichkeit der Anstellung von qualifizierten Arbeitnehmern, welche man ansonsten möglicherweise nicht finden kann.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.