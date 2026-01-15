CONVINUS Global Mobility Alert 3.2026

BAHRAIN / BAHRAIN

Increase in the monthly employer contribution

Effective January 2026, the monthly employer contribution rate for Bahraini nationals employed in Gulf Cooperation Council (GCC) countries has been increased by 1%, bringing the total contribution for employees and employers to 22% of pensionable salary. This continues Bahrain's current policy of increasing the employer contribution rate by 1% annually between 2023 and 2028.

As before, the maximum monthly employer contribution rate for Bahraini nationals employed in other GCC countries may not exceed the contribution rate for local employees in that country. If the contribution rate for local employees in that country is lower, Bahraini employees must pay the difference themselves to ensure that a total contribution of 22% of pensionable salary is achieved.

Erhöhung des monatlichen Arbeitgeberbeitrags

Mit Wirkung zum Januar 2026 wurde der monatliche Arbeitgeberbeitragssatz für bahrainische Staatsangehörige, die in Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) beschäftigt sind, um 1 % erhöht, sodass sich der Gesamtbeitrag für Arbeitnehmer und Arbeitgeber nun auf 22 % des rentenfähigen Gehalts beläuft. Damit wird die derzeitige Politik Bahrains fortgesetzt, den Arbeitgeberbeitragssatz zwischen 2023 und 2028 jährlich um 1 % zu erhöhen.

Wie bisher darf der maximale monatliche Arbeitgeberbeitragssatz für bahrainische Staatsangehörige, die in anderen GCCLändern beschäftigt sind, den Beitragssatz für lokale Arbeitnehmer in diesem Land nicht überschreiten. Ist der Beitragssatz für lokale Arbeitnehmer in diesem Land niedriger, müssen die bahrainischen Arbeitnehmer die Differenz selbst tragen, um sicherzustellen, dass ein Gesamtbeitrag von 22 % des rentenfähigen Gehalts erreicht wird.

GERMANY / DEUTSCHLAND

Two salary thresholds for the EU Blue Card in Germany for 2026

The two salary thresholds for 2026 are EUR 50,700 (gross/year) for the general regulation and the lower salary threshold of EUR 45,934.20 (gross/year) for shortage occupations (STEM occupations, doctors, and IT). This salary threshold also applies to university graduates who graduated less than three years ago, but in such cases, approval from the Federal Employment Agency (BA) is usually required.

There is a special rule for IT professionals without an academic degree: IT specialists can also obtain an EU Blue Card in Germany without an academic degree if they earn at least EUR 50,700 (gross) per year and can provide evidence of at least three years of professional experience in the last seven years.

Zwei Gehaltsgrenzen für die Blaue Karte EU in Deutschland für 2026

Die zwei Gehaltsgrenzen für 2026 betragen EUR 50'700 (brutto/Jahr) für die allgemeine Regelung und die geringere Gehaltsgrenze von EUR 45'934.20 (brutto/Jahr) für Mangelberufe (MINT-Berufe, Ärzte und IT). Diese Gehaltsgrenze gilt auch auch für Hochschulabsolventen, deren Abschluss weniger als drei Jahre zurückliegt, bei denen in der Regel aber eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (BA) erforderlich ist.

Für IT-Fachkräfte ohne einen akademischen Abschluss besteht eine Sonderregel: So können IT-Fachkräfte auch ohne akademischen Abschluss eine EU Blue Card in Deutschland erhalten, wenn diese mindestens EUR 50'700 (brutto) pro Jahr verdienen und eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in den letzten 7 Jahren nachgewiesen werden kann.

UNITED STATES / VEREINIGTE STAATEN

The fees for premium processing will increase as of March 1, 2026.

According to an advance copy of a final regulation that will be published in the Federal Register mid of Januar 2026, USCIS will increase the fees for premium processing of certain employment-based applications and petitions on March 1, 2026 to reflect the amount of inflation from June 2023 through June 2025. This inflationary adjustment occurs on a biennial basis and the premium processing fees were last adjusted in February 2024.

The premium processing fee for I-140 immigrant petitions and most I-129 nonimmigrant petitions will increase from USD 2,805 to USD 2,965. Fees for premium processing of certain other petitions and applications will also increase.

The new fees will apply to applications postmarked on or after March 1, 2026.

Die Gebühren für die Premium-Bearbeitung werden ab dem 1. März 2026 erhöht.

Laut einer Vorabkopie einer endgültigen Verordnung, die Mitte Januar 2026 im Bundesregister veröffentlicht wird, wird die USCIS die Gebühren für die Premium-Bearbeitung bestimmter beschäftigungsbezogener Anträge und Petitionen am 1. März 2026 erhöhen, um die Inflationsrate von Juni 2023 bis Juni 2025 widerzuspiegeln. Diese inflationsbedingte Anpassung erfolgt alle zwei Jahre, wobei die Gebühren für die Premium-Bearbeitung zuletzt im Februar 2024 angepasst wurden.

Die Premium-Bearbeitungsgebühr für I-140-Anträge von Einwanderern und die meisten I-129-Anträge von Nicht-Einwanderern wird von USD 2'805 auf USD 2'965 erhöht. Die Gebühren für die Premium-Bearbeitung bestimmter anderer Anträge und Bewerbungen werden ebenfalls erhöht.

Die neuen Gebühren gelten für Anträge, die am oder nach dem 1. März 2026 abgestempelt werden.

