CONVINUS Global Mobility Alert 22.2026

EBOLA - TRAVEL RESTRICTIONS

Several countries have begun imposing travel restrictions to prevent the potential spread of Ebola:

Bahrain: For the time being, until June 19, 2026, Bahrain has imposed an entry ban on travelers of all nationalities arriving directly from South Sudan, the Democratic Republic of the Congo (DRC), or Uganda, or who have been in South Sudan, the DRC, or Uganda within 30 days prior to their arrival in Bahrain. As an exception to both regulations, Bahraini nationals are permitted to enter Bahrain but must undergo quarantine.

Jordan: For the time being, until June 19, 2026, Jordan has imposed an entry ban on travelers of all nationalities arriving directly from the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Uganda, with the exception of Jordanian nationals. Jordanian nationals currently in the DRC or Uganda are permitted to return to Jordan but must undergo a 21-day quarantine (which may take place in designated facilities or at home).

Rwanda: Rwanda has suspended entry for all travelers who have traveled to or transited through the Democratic Republic of the Congo (DRC) within 30 days prior to their trip to Rwanda. Rwandan nationals and persons with permanent residence in Rwanda who have traveled to or transited through the DRC may still enter the country but must undergo mandatory quarantine.

Uganda: Uganda has suspended all flights to and from the Democratic Republic of the Congo (DRC) and has temporarily halted cross-border passenger traffic—including ferry services on the Semliki River, cross-border bus services, and public transportation between the two countries—until at least June 20, 2026. Authorities have also stepped up screening and testing measures along the border with the DRC and restricted entry from the DRC to specific official border crossings, with travel permitted only for urgent reasons.

It should be noted that, in addition to the countries mentioned above, health checks have also been tightened at many other airports in the Middle East and Africa, as well as at some land border crossings in Africa. Affected travelers should be prepared for corresponding delays at border control points.

EBOLA - REISEBESCHRÄNKUNGEN

Mehrere Länder haben damit begonnen, Reisebeschränkungen zu verhängen, um eine mögliche Ausbreitung von Ebola zu verhindern:

Bahrain: Vorerst bis zum 19. Juni 2026 verhängt Bahrain ein Einreiseverbot für Reisende aller Nationalitäten, die direkt aus dem Südsudan, der Demokratischen Republik Kongo (DRK) oder Uganda einreisen oder sich in den 30 Tagen vor ihrer Ankunft in Bahrain im Südsudan, in der DRK oder in Uganda aufgehalten haben. Als Ausnahme von beiden Regelungen dürfen bahrainische Staatsangehörige nach Bahrain einreisen, müssen sich jedoch in Quarantäne begeben.

Jordanien: Vorerst bis zum 19. Juni 2026 verhängt Jordanien ein Einreiseverbot für Reisende aller Nationalitäten, die direkt aus der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und Uganda einreisen, mit Ausnahme jordanischer Staatsangehöriger. Jordanische Staatsangehörige, die sich derzeit in der DRK oder in Uganda aufhalten, dürfen nach Jordanien zurückkehren, müssen sich jedoch einer 21-tägigen Quarantäne unterziehen (die Quarantäne kann in dafür vorgesehenen Einrichtungen oder zu Hause stattfinden).

Ruanda: Ruanda hat die Einreise für alle Reisenden ausgesetzt, die innerhalb von 30 Tagen vor ihrer Reise nach Ruanda in die Demokratische Republik Kongo (DRK) gereist sind oder dort umgestiegen sind. Ruandische Staatsangehörige und Personen mit ständigem Wohnsitz in Ruanda, die in die DRK gereist sind oder dort umgestiegen sind, dürfen weiterhin einreisen, müssen sich jedoch einer obligatorischen Quarantäne unterziehen.

Uganda: Uganda hat alle Flüge von und nach der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ausgesetzt und den grenzüberschreitenden Personenverkehr, einschliesslich der Fährverbindungen auf dem Semliki-Fluss, des grenzüberschreitenden Busverkehrs und des öffentlichen Nahverkehrs zwischen den beiden Ländern, bis mindestens zum 20. Juni 2026 vorübergehend eingestellt. Die Behörden haben zudem die Kontroll- und Testmassnahmen entlang der Grenze zur DRK verstärkt und die Einreise aus der DRK auf bestimmte offizielle Grenzübergänge beschränkt, wobei nur Reisen aus dringenden Gründen gestattet sind.

Es ist zu beachten, dass über die oben genannten Staaten hinaus auch an vielen weiteren Flughäfen im Nahen Osten und in Afrika sowie an einigen Landgrenzübergängen in Afrika die Gesundheitskontrollen verschärft wurden. Betroffene Reisende sollten sich auf entsprechende Verzögerungen an den Grenzkontrollstellen einstellen.

JAPAN / JAPAN

New requirement for facial photographs of child applicants coming soon

The Japanese Immigration Services Agency (ISA) has announced updated requirements for passport photos in connection with the issuance of the redesigned residence cards and certificates of special residence status, which will take effect on June 14, 2026. Under the new regulations, residence cards and certificates of special residence status issued to eligible children will include a passport photo.

Applicants aged one to 16 who submit their application before June 14, 2026, but whose residence card is expected to be issued on or after that date, may also be asked to submit a facial photo, even if the application was filed before the new regulation took effect. Currently, ISA offices have already begun, at the discretion of individual case workers, to require or recommend the submission of passport photos for applicants who will be at least one year old on June 14, 2026, and are expected to receive their new residence cards on or after that date, even if they are not yet one year old at the time of application. This discretionary practice may continue during the transition period until the regulation takes effect.

Individuals who submit applications or notifications for a certificate of special residence status between June 10 and June 13, 2026, and who are at least one year old as of June 14, 2026, must also submit a facial photo. These applicants may also be asked to submit a facial photo even if their application or notification was submitted before these dates.The online system for residence applications will be updated by June 14, 2026, to incorporate this new requirement into the application process.

Neue Vorschriften für Passfotos von minderjährigen Antragstellern treten in Kürze in Kraft

Die japanische Einwanderungsbehörde (ISA) hat aktualisierte Anforderungen an Passfotos im Zusammenhang mit der Ausstellung der neu gestalteten Aufenthaltskarten und Bescheinigungen über den Sonderaufenthaltsstatus bekannt gegeben, die am 14. Juni 2026 in Kraft treten werden. Nach den neuen Bestimmungen werden Aufenthaltskarten und Bescheinigungen über den Sonderaufenthaltsstatus, die für berechtigte Kinder ausgestellt werden, ein Passfoto enthalten.

Antragsteller im Alter von einem bis 16 Jahren, die ihren Antrag vor dem 14. Juni 2026 stellen, deren Aufenthaltskarte jedoch voraussichtlich an oder nach diesem Datum ausgestellt wird, können ebenfalls aufgefordert werden, ein Gesichtsfoto einzureichen, selbst wenn der Antrag vor Inkrafttreten der neuen Regelung gestellt wurde. Derzeit haben die ISA-Büros bereits damit begonnen, nach Ermessen der einzelnen Sachbearbeiter die Einreichung von Passfotos für Antragsteller zu verlangen oder zu empfehlen, die am 14. Juni 2026 mindestens ein Jahr alt sind und ihre neuen Aufenthaltskarten voraussichtlich an oder nach diesem Datum erhalten, selbst wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht ein Jahr alt sind. Diese Ermessenspraxis kann während der Übergangsphase bis zum Inkrafttreten fortgesetzt werden.

Personen, die zwischen dem 10. und 13. Juni 2026 Anträge oder Mitteilungen für Bescheinigungen über den besonderen Daueraufenthaltsstatus einreichen und am 14. Juni 2026 mindestens ein Jahr alt sein werden, müssen ebenfalls ein Gesichtsfoto einreichen. Diese Antragsteller können auch dann zur Vorlage eines Gesichtsfotos aufgefordert werden, wenn ihr Antrag oder ihre Mitteilung vor diesen Terminen eingereicht wurde. Das Online-System für Aufenthaltsanträge wird bis zum 14. Juni 2026 aktualisiert, um diese neue Anforderung in den Antragsprozess zu integrieren.

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