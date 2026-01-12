CONVINUS Global Mobility Alert 2.2026

Bulgaria has introduced a residence permit for digital nomads for three categories of workers. This new category offers an immigration opportunity...

BULGARIA / BULGARIEN

Introduction of a residence permit for digital nomads

Bulgaria has introduced a residence permit for digital nomads for three categories of workers. This new category offers an immigration opportunity for remote workers that was not previously available.

Bulgaria has introduced a residence permit for digital nomads for three categories of workers. Applications have been accepted since December 20, 2025.

Overview of the changes

Eligibility - The legislation defines three types of digital nomads:

Foreign nationals who are employed by an employer registered outside the EU/European Economic Area (EEA)/Switzerland and who provide services from abroad using technology This category must meet the minimum wage requirements set by law!

Foreign nationals who are members of the management body, owners, or shareholders with more than 25% of the share capital of a company registered outside the EU/EEA/Switzerland for which the digital nomad provides services from abroad using technology and does not work for or provide services to persons/entities in Bulgaria

and

Foreign nationals who, at least one year prior to the date of application, provide services from abroad using technology and do not work for or provide services to persons/organizations in Bulgaria and do not engage in freelance activities in Bulgaria.

Separate documentation requirements apply to each category.

Validity: The permit is valid for one year and can be extended for another year.

Application details: The applicant must apply for a D visa in their home country or country of legal residence (processing takes one to two months). The applicant then enters Bulgaria with the D visa and submits the same documents to the Bulgarian government (processing takes two to four weeks). The final step is to apply for an identity card, which takes three to 30 calendar days to process.

Effects and possibilities: This new category offers remote workers an immigration pathway that was not previously available.

Einführung einer Aufenthaltsgenehmigung für digitale Nomaden

Bulgarien hat eine Aufenthaltsgenehmigung für digitale Nomaden für drei Kategorien von Arbeitnehmern eingeführt. Diese neue Kategorie bietet eine Einwanderungsmöglichkeit für Remote-Arbeitnehmer, die zuvor nicht verfügbar war.

Überblick über die Situation und Änderungen

Anträge für digitale Nomaden in diesen drei Kategorien werden seit dem 20. Dezember 2025 entgegengenommen.

Der folgende Personenkreis kann einen solchen Antrag stellen:

Ausländische Staatsangehörige, die von einem ausserhalb der EU/des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)/der Schweiz registrierten Arbeitgeber eingestellt wurden und aus dem Ausland mit Hilfe von technologischer Unterstützung Dienstleistungen erbringen (diese Kategorie muss die gesetzlich festgelegten Mindestlohnanforderungen erfüllen).

Ausländische Staatsangehörige, die Mitglieder des Leitungsorgans, Eigentümer oder Anteilseigner mit mehr als 25 % des Stammkapitals eines ausserhalb der EU/des EWR/der Schweiz registrierten Unternehmens sind, für das der digitale Nomade aus dem mit Hilfe von technologischer Unterstützung Dienstleistungen erbringt und nicht für Personen/Einrichtungen in Bulgarien arbeitet beziehungsweise für solche Dienstleistungen erbringt.

und

Ausländische Staatsangehörige, die mindestens ein Jahr vor dem Datum der Antragstellung Dienstleistungen aus dem Ausland mit Hilfe von technologischer Unterstützung erbringen und nicht für Personen/Organisationen in Bulgarien arbeiten beziehungsweise für solche Dienstleistungen erbringen und keine freiberuflichen Tätigkeiten in Bulgarien ausüben.

Für jede Kategorie gelten separate Dokumentationsanforderungen.

Gültigkeit: Die Gültigkeitsdauer der Genehmigung beträgt ein Jahr, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Details zur Beantragung: Der Antragsteller muss in seinem Heimatland oder einem Land, in dem er einen rechtmässigen Wohnsitz hat, einen Antrag auf ein Visum D stellen. Es ist eine Bearbeitungsdauer von 1 bis 2 Monate zu erwarten. Anschliessend reist der Antragsteller mit dem Visum D nach Bulgarien ein und reicht dieselben Unterlagen bei der bulgarischen Behörde ein (die Bearbeitung hierfür dauert ca. 2 bis 4 Wochen). Der letzte Schritt ist die Beantragung eines bulgarischen Personalausweises, deren Bearbeitung drei bis 30 Kalendertage dauert.

Auswirkungen und Möglichkeiten: Diese neue Kategorie bietet Remote-Arbeitern eine Einwanderungsmöglichkeit, die zuvor nicht verfügbar war.

DENMARK / DÄNEMARK

Work permit exemption for business events, conferences, trade fairs

Denmark has introduced a 10-day work permit exemption for certain foreign nationals involved in the organization and running of business events, conferences, and trade fairs in Denmark. It should be noted that the exemption is subject to certain restrictions, which are listed below:

It only applies to key event staff (e.g. managers, planners, organizers, technicians and communications professionals)

It only applies to permanent members of an international event team employed by a foreign organizer or a foreign subcontractor

It is limited to closed - not publicly accessible - indoor business events with at least 400 registered participants and

It covers preparatory work, activities during the event and post-event tasks.

Befreiung von der Arbeitserlaubnispflicht für Geschäftsveranstaltungen, Konferenzen & Messen

Dänemark hat eine 10-tägige Arbeitserlaubnisbefreiung für bestimmte ausländische Staatsangehörige eingeführt, die an der Organisation und Durchführung von Geschäftsveranstaltungen, Konferenzen und Messen in Dänemark beteiligt sind. Hierbei zu beachten, dass die Befreiung bestimmten Einschränkungen unterliegt, die nachfolgend aufgeführt sind:

Sie gilt nur für wichtige Veranstaltungsmitarbeiter (z. B. Manager, Planer, Organisatoren, Techniker und Kommunikationsfachleute)

Sie gilt nur für festangestellte Mitglieder eines internationalen Veranstaltungsteams, die bei einem ausländischen Veranstalter oder einem ausländischen Subunternehmer beschäftigt sind

Sie ist auf geschlossene, nicht öffentlich zugängliche Indoor-Geschäftsveranstaltungen mit mindestens 400 registrierten Teilnehmern beschränkt

und

Sie umfasst Vorbereitungsarbeiten, Aktivitäten während der Veranstaltung und Aufgaben nach der Veranstaltung.

MIDDLE EAST / MITTLERER OSTEN

Announcement of deadlines for employers to update the salary information of their registered employees

Some pension authorities in the Middle East and North Africa have announced deadlines for employers to update their employees' salary data.

The most important deadlines include the following:

Egypt, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates: January 31, 2026

Bahrain: February 15, 2026

Jordan: March 31, 2026

Each country requires registration via its own platforms. Affected companies should contact your their HR or immigration specialists for further information and timely assistance with registration or contact our global immigration specialists at CONVINUS.

Please note that non-compliant employers can expect a fine for incorrect payments and another for late payments. If an employer's pension authority system is linked to a higher-level tax authority system, failure to update an employee's salary data can result in tax penalties and fines.

Bekanntgabe der Fristen für Arbeitgeber zur Aktualisierung der Gehaltsangaben ihrer registrierten Mitarbeiter

Einige Rentenbehörden im Nahen Osten und in Nordafrika haben Fristen für Arbeitgeber zur Aktualisierung der Gehaltsdaten ihrer Mitarbeiter bekannt gegeben.

Zu den wichtigsten Fristen gehören unter anderem die folgenden:

Ägypten, Kuwait, Katar, Vereinigte Arabische Emirate: 31. Januar 2026

Bahrain: 15. Februar 2026

Jordanien: 31. März 2026

Jedes Land verlangt die Registrierung über eigene Plattformen. Betroffene Unternehmen sollten sich für weitere Informationen und zeitnahe Unterstützung bei der Registrierung bei ihren lokalen HR- oder Immigration Spezialisten informieren oder an unsere Global Immigration-Spezialisten bei CONVINUS wenden.

Bitte beachten sie, dass nicht-konforme Arbeitgeber eine Geldstrafe für falsche Zahlungen und eine weitere für verspätete Zahlungen zu erwarten haben. Wenn das System der Rentenbehörde eines Arbeitgebers mit dem System einer übergeordneten Steuerbehörde verbunden ist, kann die Nichtaktualisierung der Gehaltsdaten eines Mitarbeiters zu Steuerstrafen und Geldbussen führen.

