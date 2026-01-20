CONVINUS Global Mobility Alert - Week 40.2025

CONVINUS is since 2002 the leading specialist in the field of cross-border employment, international employee assignments, and is the only global mobility provider in Switzerland with a comprehensive range of services. Benefit from our unique combination of professionalism and expert know-how as well as the high level of commitment and involvement for clients.

Ireland: Renewal of residence permit required to ensure possibility of returning to Ireland after Christmas trip

Irland: Erneuerung der Aufenthaltsgenehmigung erforderlich, um Rückkehrmöglichkeit nach Irland nach der Weihnachtsreise sicherzustellen

Please note that non-European Economic Area citizens who wish to travel over Christmas time and require an Irish Residence Permit Card (IRP Card) to re-enter Ireland should submit their application for an IRP Card latest by October 31, 2025 to ensure they receive their new IRP card in time for their travel.

Due to an existing backlog at the relevant authority, it can take three to four weeks for an application to be processed, followed by further about two weeks for the IRP card to be delivered.

This issue particularly affects nationals who require a visa, as the IRP card serves as a re-entry permit.

In this case, we recommend that employers ensure that the IRP card renewal is applied for before this deadline to avoid the risk of the card expiring during the Christmas period and immediate re-entry of the employees into the country not being possible.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Nicht-Bürger des Europäischen Wirtschaftsraums, die über Weihnachtszeit verreisen möchten und eine irische Aufenthaltsgenehmigungskarte (IRP-Karte) benötigen, um wieder nach Irland einzureisen, ihren Antrag auf eine IRP-Karte bis zum 31. Oktober 2025 einreichen müssen, um sicherzustellen, dass sie ihre neue IRP Karte rechtzeitig vor Reiseantritt erhalten.

Aufgrund eines bestehenden Bearbeitungsrückstands bei der zuständigen Behörde kann es drei bis vier Wochen dauern, bis ein Antrag bearbeitet ist, gefolgt von weiteren ungefähr zwei Wochen für die Zustell ung der IRP-Karte.

Dieses Problem betrifft vor allem Staatsangehörige, die ein Visum benötigen, da die IRP-Karte als Wieder einreisegenehmigung dient.

In diesem Fall empfehlen wir Arbeitgebern, dass sie sicherstellen, dass die Verlängerung der IRP-Karte bis zu diesem Stichtag beantragt wird, um das Risiko zu vermeiden, dass die Karte während der Weihnachts zeit abläuft und eine sofortige Wiedereinreise der Mitarbeiter in das Land nicht möglich ist.

South Africa: Extension of temporary derogations for processing applications for exemption and appeals until March 31, 2026

Südafrika: Verlängerung der befristeten Ausnahmeregelungen für die Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung und Berufung bis zum 31. März 2026

The South African Home Affairs Ministry has extended the temporary exemptions for processing exemption and appeal applications, which had previously been extended to September 30, 2025, until March 31, 2026.

The most important points are as follows:

The extension of the deadline to March 31, 2026 applies to visa holders with pending applications for exemption or appeal.

According to the South African authorities, visa holders awaiting a decision on an application for exemption or appeal may leave South Africa and re-enter the country without being declared undesirable, provided they carry certain required documents with them. Further details can be found here.

In this context, we strongly recommend that you check the required documents for accuracy and completeness before travelling and ensure that you have them with you to avoid unpleasant situations when leaving and entering the country.

Note: The South African authorities also recently announced that they have now cleared the backlog of visa and permit applications that were included in previous temporary exemptions.

Das südafrikanische Innenministerium hat die befristeten Ausnahmeregelungen für die Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung und Berufung , die zuvor bereits auf den 30. September 2025 verlängert worden waren, bis zum 31. März 2026 verlängert.

Hierbei sind die wichtigsten Punkte:

Die Verlängerung der Frist bis zum 31. März 2026 gilt für Visuminhaber mit anhängigen Anträgen auf Befreiung oder Berufung.

Visuminhaber, die auf eine Entscheidung über einen Antrag auf Befreiung oder Berufung warten, können, gemäss den südafrikanischen Behörden, aus Südafrika ausreisen und wieder einreisen, ohne als unerwünscht erklärt zu werden, sofern sie bestimmte erforderliche Dokumente mit sich führen. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

In diesem Kontext empfehlen wir dringend, die Mit nahme der erforderlichen Dokumente vor Reiseantritt auf Korrekt- und Vollständigkeit zu überprüfen und deren Mitnahme sicherzustellen, um unangenehme Situationen bei der Aus- und Einreise zu vermeiden.

Hinweis: Die südafrikanischen Behörden gaben weiter kürzlich bekannt, dass sie die Rückstände bei der Bearbeitung von Visa- und Genehmigungsanträgen, die in früheren vorübergehenden Ausnahmeregelung en enthalten waren, zwischenzeitlich beseitigt haben.

South Korea: New K-Star visa launched to attract global STEM talent

Südkorea: Neues K-Star-Visum eingeführt, um weltweit Talente im «MINT-Bereich» anzuziehen

The South Korean Ministry of Justice has announced a new visa program called 'Korea Science and Techno logy Advanced Human Resources (K-Star)' to attract world-leading talent in science and technology (all disciplines included are referred to as 'STEM fields' science, technology, engineering and mathematics).

The key points are as follows:

K-Star extends fast-track eligibility for permanent residency in South Korea to international graduates from 20 general universities.

K-Star allows international students who are recommended by their university as 'outstanding talents' to apply for an F-2 residence visa without employment requirements.

The new visa procedure shortens the length of stay required to obtain permanent residency from six years to three years.

Das südkoreanische Justizministerium hat ein neues Visumprogramm namens Korea Science and Techno logy Advanced Human Resources (K-Star)" angekünd igt, um weltweit führende Talente aus den Bereichen Wissenschaft und Technologie (alle beinhalteten Disziplinen als «MINT-Bereich» bezeichnet – Mathe matik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - / «STEM fields») anzuziehen.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

K-Star erweitert die Fast-Track-Berechtigung für eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Südkorea auf internationale Absolventen von 20 allgemeinen Universitäten.

K-Star ermöglicht es internationalen Studenten, die von ihrer Universität als herausragende Talente" empfohlen werden, ein F-2-Aufenthalts visum ohne Beschäftigungsvoraussetz-ungen zu beantragen.

Das neue Visumverfahren verkürzt die Aufent haltsdauer, die für den Erhalt einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung erforderlich ist, von sechs auf drei Jahre

