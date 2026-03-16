CONVINUS Global Mobility Alert 11.2026

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Introduction of a new additional requirement for permanent residence (PR) applications

The Japanese government has introduced a new additional requirement for permanent residence (PR) applications, which recently came into effect immediately.

Under the new regulation, foreigners must have reached the maximum period of stay according to their current visa status (e.g. five years for most work visa categories) at the time of submitting their PR application. Previously, a three-year stay was considered the maximum permissible length of stay.

Until March 31, 2027, there will be a transition period during which individuals with a three-year work visa will be assessed under the existing rules as if they had reached the maximum permissible length of stay, meaning they will continue to be eligible to apply for permanent residence during this period.

In addition, applicants must continue to meet the eligibility criteria for their current visa status at the time of filing the PR application.

Einführung einer neuen zusätzlichen Anforderung für Anträge auf Daueraufenthalt (PR)

Die japanische Regierung hat eine neue zusätzliche Anforderung für Anträge auf Daueraufenthalt (PR) eingeführt, die bereits vor kurzem per sofort in Kraft getreten ist.

Nach der neuen Regelung müssen Ausländer zum Zeitpunkt der Einreichung ihres PR-Antrags die maximale Aufenthaltsdauer gemäss ihrem aktuellen Visastatus erreicht haben (z. B. fünf Jahre für die meisten Arbeitsvisumkategorien). Bisher galt ein Aufenthalt von drei Jahren als längste zulässige Aufenthaltsdauer.

Bis zum 31. März 2027 gilt eine Übergangsfrist, in der Personen mit einem dreijährigen Arbeitsvisum nach den bestehenden Regeln so bewertet werden, als hätten sie die maximal zulässige Aufenthaltsdauer erreicht, sodass sie während dieses Zeitraums weiterhin berechtigt sind, einen Antrag auf Daueraufenthalt zu stellen.

Darüber hinaus müssen Antragsteller zum Zeitpunkt der Einreichung des PR-Antrags weiterhin die Zulassungskriterien für ihren aktuellen Visastatus erfüllen.

Vote by Swiss voters on the introduction of individual taxation

In a vote held on March 8, 2026, Swiss voters approved the introduction of individual taxation, representing a significant change to the Swiss tax system.

The reform replaces the long-standing principle of joint taxation for married couples and is set to be implemented by 2032. The main goal is to eliminate the tax disadvantages for second earners, an issue that has been hotly debated in Switzerland for many years. For many households, this reform could significantly change their overall tax situation.

Beyond income taxation, the reform could also influence decisions in the following areas:

Retirement planning

Income distribution between spouses

Asset structuring, particularly for entrepreneurs and business owners

This new tax framework provides an opportunity to reassess financial and tax planning strategies in the coming years and make appropriate changes.

Abstimmung der Schweizer Stimmberechtigten über die Einführung der Individualbesteuerung

Die Schweizer Stimmberechtigten haben bei der Abstimmung am 8. März 2026 an der Wahlurne der Einführung der Individualbesteuerung zugestimmt, was eine bedeutende Änderung des Schweizer Steuersystems darstellt.

Die Reform ersetzt das seit langem bestehende Prinzip der gemeinsamen Besteuerung von Ehepaaren und soll bis 2032 umgesetzt werden. Das Hauptziel besteht darin, die steuerlichen Nachteile für Zweitverdiener zu beseitigen, ein Thema, das in der Schweiz seit vielen Jahr stark diskutiert wurde. Für viele Haushalte könnte diese Reform ihre steuerliche Gesamtsituation erheblich verändern.

Über die Einkommensbesteuerung hinaus könnte die Reform auch Entscheidungen in folgenden Bereichen beeinflussen:

Altersvorsorgeplanung

Einkommensverteilung zwischen Ehepartnern

Vermögensstrukturierung, insbesondere für Unternehmer und Geschäftsinhaber

Dieser neue steuerliche Rahmen bietet die Möglichkeit, die Finanz- und Steuerplanungsstrategien in den kommenden Jahren neu zu beurteilen und entsprechende Änderungen vorzunehmen.

Registration for the H-1B cap for fiscal year 2027 has begun

Employers and their business immigration counsel can register foreign nationals for the H-1B cap for fiscal year 2027 until March 19, 2026 (ET). All cap registrations must be created and submitted online during this period.

Before an H-1B registration can be submitted by an immigration attorney, employers must promptly review, approve, and electronically sign the registration.

New this year is, that USCIS will implement a wage-based weighting system for H-1B quota lottery selection and may impose a $100,000 fee during the H-1B application phase for consular notification requests.

Employers should work closely with their business immigration counsel to consider the impact of these changes.

Die Registrierung für die H-1B-Obergrenze für das Geschäftsjahr 2027 hat begonnen

Arbeitgeber und deren Business Immigration Berater können ausländische Staatsangehörige für die H-1B-Obergrenze für das Geschäftsjahr 2027 bis zum 19. März 2026 (ET) registrieren.

Alle Registrierungen für die Obergrenze müssen während dieses Zeitraums online erstellt und eingereicht werden.

Bevor eine H-1B-Registrierung von einem Einwanderungsanwalt eingereicht werden kann, müssen Arbeitgeber die Registrierung umgehend prüfen, genehmigen und elektronisch unterzeichnen.

Neu in diesem Jahr ist, dass die USCIS ein lohnbasiertes Gewichtungssystem für die Auswahl der H-1B-Quotenlotterie einführen und möglicherweise eine Gebühr von 100'000 US-Dollar in der H-1B-Antragsphase für konsularische Benachrichtigungsanträge erheben wird.

Arbeitgeber sollten eng mit ihrem Business Immigration Berater zusammenarbeiten, um die Auswirkungen dieser Änderungen zu berücksichtigen.

Social security practice: Important information for applying for A1 certificates / Certificates of Coverage (CoC

FRIEDERIKE V. RUCH, CONVINUS

The process for applying for an A1 certificate or certificate of coverage (CoC) has changed slightly.

There are three different situations to consider regarding the application process. We will illustrate these with examples.

Example 1

Peter Müller is Swiss and lives in Zurich (Switzerland). He is being assigned by his Swiss employer, XY AG, for 6 months to implement a new SAP system at the French subsidiary.

He is to remain insured under theSwiss social security system.

This is possible. XY AG must obtain an A1 certificate for this purpose.

What applies to assignments?

Reason for issuing the certificate: Assignment

Legal basis: Regulation No 883/2004 or bilateral agreements

Certificate type: A1 certificate or certificate of coverage (CoC)

Competent authority for the application: AHV compensation office / ALPS

When must the application be submitted: if possible, before the posting; however, it can also be submitted retrospectively, as the certificates are purely declaratory in nature

Is a certificate required for each assignment? Depending on the authority, you will receive different answers to this question. The answer from practcal experience is from the first day, as the certificate must be presented during labour market checks

Example 2

Lisa Meier is a German citizen and lives in Konstanz (Germany). She works for XY AG in Switzerland and is in the office there three days a week. The remaining two days a week she works from home in Germany.

She is to remain insured under the Swiss social security system.

This is possible. XY AG must obtain an A1 certificate for this purpose.

What applies to teleworking?

Reason for issuing the certificate: Teleworking

Legal basis: Regulation No 883/2004

Certificate type: A1 certificate

Competent authority for the application: Notification to the social security institution in the employer's country – in the above example: Ausgleichskasse / ALPS

Deadline for application: must be submitted within three months of commencement

Example 3

Lisa Meier is a German citizen and lives in Konstanz (Germany). She works for XY AG in Switzerland and is in the office 3 days a week. The remaining 2 days a week, she works one day from home and one day at the subsidiary in France.

She is to remain insured under the Swiss social security system.

This is possible. XY AG must obtain an A1 certificate for this purpose.

What applies to multi-state-working?

Reason for issuing the certificate: Multi-state-working

Legal basis: Regulation No 883/2004

Certificate type: A1 certificate

Competent authority for the application: Notification to the social security institution in the employee's country of residence

When must the application be submitted: At the start of working in multiple states.

In connection with the issuance of certificates for multiple activities and teleworking, it is important to note that these are not usually issued retroactively. For this reason, it is important to apply early.

Sozialversicherungspraxis: Wichtig zu wissen für die Beantragung von Bescheinigungen A1 / Entsandtenbescheinigungen (CoC)

FRIEDERIKE V. RUCH, CONVINUS

Im Bezug auf die Beantragung einer A1 Bescheinigung bzw. Entsandtenbescheinigung (CoC) hat sich der Prozess etwas verändert.

Dabei sind drei unterschiedliche Situationen bezüglich des Beantragungsprozess auseinander zuhalten. Diese stellen wir Ihnen an Hand von Beispielen vor.

Beispiel 1

Peter Müller ist Schweizer und wohnt in Zürich (Schweiz). Er wird von seinem Schweizer Arbeitgeber der XY AG für 6 Monate für die Implementierung eines neuen SAP Systems in der französischen Tochtergesellschaft entsandt.

Er soll in dem Schweizer Sozialversicherungssystem versichert bleiben.

Dies ist möglich. Die XY AG muss dafür eine Bescheinigung A1 einholen.

Was gilt bei Entsendungen?

Grund der Ausstellung der Bescheinigung: Entsendung

Gesetzliche Grundlage: Verordnung Nr. 883/2004 oder bilaterale Abkommen

Bescheinigungstyp: Bescheinigung A1 oder Entsandtenbescheinigung (CoC)

Zuständige Stelle für die Beantragung: AHV-Ausgleichskasse / ALPS

Bis wann muss dies beantragt werden: wenn möglich vor der Entsendung; es kann allerdings auch nachträglich beantragt werden, da die Bescheinigungen rein deklatorischen Charakter haben

Wird für jeden Einsatz eine Bescheinigung benötigt? Je nach Behörde erhält man hierzu unterschiedliche Antworten. Die Antwort aus der Praxis ist, ab dem ersten Tag, da die Bescheinigung häufig bei Arbeitsmarktkontrollen vorgelegt werden müssen

Beispiel 2

Lisa Meier ist deutsche Staatsbürgerin und wohnt in Konstanz (Deutschland). Sie arbeitet bei der XY AG in der Schweiz und ist 3 Tage pro Woche vor Ort im Büro. Die restlichen 2 Tage pro Woche arbeitet sie von zu Hause aus Deutschland.

Sie soll in dem Schweizer Sozialversicherungssystem versichert bleiben.

Dies ist möglich. Die XY AG muss dafür eine Bescheinigung A1 einholen.

Was gilt bei Telearbeit?

Grund der Ausstellung der Bescheinigung: Telearbeit

Gesetzliche Grundlage: Verordnung Nr. 883/2004

Bescheinigungstyp: Bescheinigung A1

Zuständige Stelle für die Beantragung: Meldung an Sozialversicherungsträger im Arbeitgeberstaat – im obigen Beispiel: Ausgleichskasse / ALPS

Bis wann muss dies beantragt werden: zwingend innerhalb von drei Monaten nach Start

Beispiel 3

Lisa Meier ist deutsche Staatsbürgerin und wohnt in Konstanz (Deutschland). Sie arbeitet bei der XY AG in der Schweiz und ist 3 Tage pro Woche vor Ort im Büro. Die restlichen 2 Tage pro Woche arbeitet sie einen Tag von zu Hause und einen Tag in der Tochtergesellchaft in Frankreich.

Sie soll in dem Schweizer Sozialversicherungssystem versichert bleiben. Dies ist möglich. Die XY AG muss dafür eine Bescheinigung A1 einholen.

Was gilt bei Mehrfachtätigkeit?

Grund der Ausstellung der Bescheinigung: Mehrfachtätigkeit

Gesetzliche Grundlage: Verordnung Nr. 883/2004

Bescheinigungstyp: Bescheinigung A1

Zuständige Stelle für die Beantragung: Meldung an Sozialversicherungsträger im Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers

Bis wann muss dies beantragt werden: Zu Beginn der Aufnahme der Mehrfachtätigkeit.

Im Zusammenhang mit der Ausstellung der Bescheinigungen bei Mehrfachtätigkeit und Telearbeit ist es wichtig, dass diese in der Regel nicht rückwirkend ausgestellt werden. Aus diesem Grund ist die frühzeitige Beantragung wichtig.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.