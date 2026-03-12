CONVINUS Global Mobility Alert 10.2026

HONG KONG / HONGKONG

Extension of the deadline for submitting applications

Since March 1, 2026, the authorities of the Hong Kong Special Administrative Region have allowed individuals and their dependents who are admitted under the following talent and employment programs to apply for an extension of their stay up to three months before the expiration of their current period of stay:

General employment policy

Admission program for talents and professionals from mainland China

Admission System for Science and Technology Talents

Scheme for Non-local Graduates to Stay/Return to Hong Kong for Employment

Admission System for Highly Skilled Migrants

and

and Admission System for Second Generation Hong Kong Chinese Nationals with Permanent Residence.

The scheme does not apply to independent extensions of family visas (sponsored by permanent residents) or applications for extensions of stay visas for educational purposes. This scheme has been in effect for the Top Talent Pass Scheme since November 1, 2024. This change gives eligible applicants additional time to prepare and submit renewal applications, supports the continuity of their status, and facilitates their continued residence and professional development in the Hong Kong Special Administrative Region.

Erweiterung der Frist zur Verlängerung der Einreichungsfrist

Seit dem 1. März 2026 gestatten die Behörden der Sonderverwaltungsregion Hongkong Personen und ihren Angehörigen, die im Rahmen der folgenden Talent- und Beschäftigungsprogramme zugelassen sind, bis zu drei Monate vor Ablauf ihrer aktuellen Aufenthaltsdauer einen Antrag auf Verlängerung ihres Aufenthalts zu stellen:

Allgemeine Beschäftigungspolitik

Zulassungsprogramm für Talente und Fachkräfte aus dem chinesischen Festland

Aufnahmesystem für Talente aus dem Bereich Wissenschaft und Technologie

Regelung für nicht-lokale Absolventen zum Aufenthalt/zur Rückkehr nach Hongkong zur Arbeitsaufnahme

Aufnahmesystem für hochqualifizierte Migranten

und

und Aufnahmesystem für die zweite Generation von Hongkonger Staatsangehörigen chinesischer Nationalität mit ständigem Wohnsitz.

Die Regelung gilt nicht für eigenständige Verlängerungen von Familienvisa (gesponsert von Personen mit ständigem Wohnsitz) oder Anträge auf Verlängerung von Aufenthaltsvisa für Ausbildungszwecke. Diese Regelung gilt seit dem 1. November 2024 für das Top Talent Pass Scheme. Diese Änderung verschafft berechtigten Antragstellern zusätzliche Zeit für die Vorbereitung und Einreichung von Verlängerungsanträgen, unterstützt die Kontinuität ihres Status und erleichtert ihnen den weiteren Aufenthalt und die berufliche Entwicklung in der Sonderverwaltungszone Hongkong.

JAPAN / JAPAN

Introduction of new compliance requirements for visa applications for assignments and employers of record

Effective March 9, 2026, the immigration authorities will require both the sending company and the client company to provide a formal letter of commitment to support applications made under the visa category "Engineer/Humanities Specialist/ International Services" for foreign nationals working under secondment agreements, including employer agreements.

As part of this requirement, each company must confirm that all documents submitted are accurate and do not contain any inaccurate or false information and confirm its understanding of the scope of activities permitted under the applicant's residence status. Companies must also ensure that the foreign national only performs activities that are permitted under the applicable visa category. The letter of commitment also requires both companies to cooperate fully with the immigration authorities, including providing additional documentation upon request, participating in interviews, and allowing on-site inspections if the authorities deem it necessary.

If the information submitted proves to be false, contrary to the assurances given, or if either the sponsoring or host organization fails to fulfill its stated obligations, the application for residence may be rejected. Failure to comply may also have a negative impact on future applications concerning other foreigners who are sponsored or hosted by the same organization.

Einführung neuer Compliance-Anforderungen für Visumanträge für Entsendungen und "employers of record"

Mit Wirkung vom 9. März 2026 verlangt die Einwanderungsbehörde sowohl vom entsendenden Unternehmen als auch vom Kundenunternehmen eine formelle Verpflichtungserklärung zur Unterstützung von Anträgen, die unter der Visumkategorie Ingenieur/Spezialist für Geisteswissenschaften/Internationale Dienstleistungen" für ausländische Staatsangehörige gestellt werden, die im Rahmen von Entsendungsvereinbarungen, einschliesslich Arbeitgebervereinbarungen, arbeiten.

Im Rahmen dieser Anforderung muss jedes Unternehmen bestätigen, dass alle eingereichten Unterlagen korrekt und keine unzutreffenden bzw. falsche Angaben enthalten sind, und das Unternehmen muss auch das Verständnis des Umfangs der Aktivitäten bestätigen, die im Rahmen des Aufenthaltsstatus des Antragstellers zulässig sind. Die Unternehmen müssen darüber hinaus sicherstellen, dass der ausländische Staatsangehörige ausschliesslich Tätigkeiten ausübt, die im Rahmen der geltenden Visumkategorie zulässig sind. Die Verpflichtungserklärung verlangt ausserdem von beiden Unternehmen, uneingeschränkt mit den Einwanderungsbehörden zusammenzuarbeiten, einschliesslich der Bereitstellung zusätzlicher Unterlagen auf Anfrage, der Teilnahme an Befragungen und der Genehmigung von Vor-Ort-Kontrollen, falls die Behörde es als erforderlich ansehen sollte.

Wenn sich eingereichte Informationen entgegen der Zusicherungen als falsch herausstellen oder wenn entweder die sponsernde oder die aufnehmende Organisation die erklärten Verpflichtungen nicht einhält, kann der Aufenthaltsantrag abgelehnt werden. Die Nichteinhaltung kann sich auch nachteilig auf zukünftige Anträge auswirken, die andere Ausländer betreffen, die von derselben Organisation gesponsert oder aufgenommen werden.

NEW ZEALAND

Introduction of employment conditions for open work visas

At a glance

From April 20, 2026, the following two employment conditions will apply to open work visas:

Either all types of work are permitted, including self-employment and starting a business,

or

or The holder may only work for a specific employer.

Work permits that are tied to a specific employer, such as work permits for accredited employers and student visas, are not affected by these changes.

Foreign nationals who are currently engaged in activities that are no longer permitted under the changed conditions may continue these activities until their current visa expires.

The changes clarify the permissible work activities for visa holders, while reducing uncertainty for employers and strengthening expectations regarding compliance, particularly in relation to independent contractor and business participation agreements.

The situation

From April 20, 2026, open work visas will be issued with one of the two employment conditions outlined below:

permission for any legal work, including entrepreneurial activity,

or restriction of work to employment relationships with one employer.

A closer look

Open work visas that allow any type of work.

Holders of a work visa in this category can work for any employer in New Zealand and are also permitted to be self-employed, work as a sole trader, or own and actively operate a business. This condition applies to the following categories:

Partner of a work visa for employees,

Partner of a work visa for students,

Partner of a work visa for students funded by a New Zealand scholarship.

NEUSEELAND

Einführung von Beschäftigungsbedingungen für "open work visa"

Auf einen Blick

Ab dem 20. April 2026 werden für offene Arbeitsvisa die folgenden zwei Beschäftigungsbedingungen gelten:

Entweder sind alle Arten von Arbeit erlaubt, einschliesslich Selbstständigkeit und Unternehmensgründung,

oder

oder Es darf nur für einen bestimmten Arbeitgeber gearbeitet werden.

Arbeitsgenehmigungen, die an einen bestimmten Arbeitgeber gebunden sind, wie z. B. Arbeitsgenehmigungen für akkreditierte Arbeitgeber und Studentenvisa, sind von diesen Änderungen nicht betroffen.

Ausländische Staatsangehörige, die derzeit einer Tätigkeit nachgehen, die unter den geänderten Bedingungen nicht mehr zulässig ist, können diese Tätigkeit bis zum Ablauf ihres aktuellen Visums fortsetzen.

Die Änderungen präzisieren die zulässigen Arbeitstätigkeiten für Visuminhaber, verringern gleichzeitig die Unsicherheit für Arbeitgeber und stärken die Erwartungen hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit unabhängigen Vertrags- und Unternehmensbeteiligungsvereinbarungen.

Die aktuelle Situation

Ab dem 20. April 2026 werden offene Arbeitsvisa mit einer von den zwei nachfolgend aufgezeigten Beschäftigungsbedingungen ausgestellt:

Erlaubnis für jede legale Arbeit, einschliesslich unternehmerischer Tätigkeit

oder Beschränkung der Arbeit auf Beschäftigungsverhältnisse mit einem Arbeitgeber.

Ein genauerer Blick

Offene Arbeitsvisa, die jede Arbeit erlauben:

Inhaber eines Arbeitsvisums dieser Kategorie können für jeden Arbeitgeber in Neuseeland arbeiten und dürfen auch selbstständig tätig sein, als Einzelunternehmer arbeiten oder ein Unternehmen besitzen und aktiv betreiben. Diese Bedingung gilt für die folgenden Kategorien:

Partner eines Arbeitsvisums für Arbeitnehmer,

Partner eines Arbeitsvisums für Studenten,

Partner eines Arbeitsvisums für Studenten, das durch ein neuseeländisches Stipendium finanziert wird

