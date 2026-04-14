CONVINUS Global Mobility Alert 15.2026

The Department of Home Affairs expanded access to the app to another 13 countries, making the app available in 47 countries. Further expansion is expected.

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AUSTRALIA / AUSTRALIEN

New mobile app for collecting biometric data from certain eligible visa applicants

The Department of Home Affairs expanded access to the app to another 13 countries, making the app available in 47 countries. Further expansion is expected.

Earlier, in early December 2025, the Department of Home Affairs announced that the "Australian Immi App" was available in 34 countries following its expansion at that time. Since then, eligible visa applicants worldwide have been able to use the app to submit facial data and passport information directly from their smartphones. This digital process eliminates the need for in person visits to data collection centers and is offered free of charge.

Neue mobile App zur Erfassung biometrischer Daten für bestimmte berechtigte Visumantragsteller

Das Innenministerium hat den Zugang zur App auf weitere 13 Länder ausgeweitet, sodass die App nun in 47 Ländern verfügbar ist. Eine weitere Ausweitung wird erwartet.

Zuvor hatte das Innenministerium Anfang Dezember 2025 bekannt gegeben, dass die Australian Immi App" nach der damaligen Erweiterung in 34 Ländern verfügbar war. Berechtigte Visumantragsteller weltweit können seit dem die App nutzen, um Gesichtsdaten und Passinformationen direkt von ihrem Smartphone aus zu übermitteln. Dieser digitale Prozess macht persönliche Besuche in Erfassungszentren überflüssig und wird kostenlos angeboten

CZECH REPUBLIC / TSCHECHISCHE REPUBLIK

Streamlined Registration and Deregistration Process

Starting in April 2026, the registration and deregistration of all employees - regardless of whether they are Czech nationals, EU citizens, or non-EU citizens - will be handled through a single, monthly consolidated report. This new report replaces the approximately 25 different forms that employers previously had to submit for each individual employee.

This also includes the registration and deregistration requirements with the Labor Office for foreign nationals, which no longer need to be submitted separately. This is expected to simplify the administrative processes involved in registering new employees and deregistering employees who leave the company.

Optimierter An- und Abmeldeprozess

Ab April 2026 werden die An- und Abmeldungen aller Arbeitnehmer – unabhängig davon, ob es sich um tschechische Staatsangehörige, EU-Bürger oder Nicht-EU-Bürger handelt – über eine einzige, monatliche Sammelmeldung abgewickelt.

Diese neue Meldung ersetzt die rund 25 verschiedenen Formulare, die Arbeitgeber bisher für jeden einzelnen Arbeitnehmer einreichen mussten. Dies umfasst auch die An- und Abmeldepflichten bei der Arbeitsagentur für ausländische Staatsangehörige, die nicht mehr separat eingereicht werden müssen. Dies dürfte die Verwaltungsprozesse bei der Anmeldung neuer Mitarbeiter und der Abmeldung von Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, vereinfachen

SAUDI ARABIA / SAUDI ARABIEN

Announcement of Revised Fines in Labor Law

Saudi Arabia has updated its list of labor law violations and corresponding penalties, significantly increasing certain fines.

The fines for certain labor law violations have been amended as follows:

The fine for employing a worker in a profession other than that specified in their work permit or employment contract is now 3,000 to 10,000 SAR (635 – 2,125 CHF / 690 – 2,300 EUR) - depending on company size - an increase from the previous 300 to 1,000 SAR (64 – 213 CHF / 69 – 230 EUR)

The fine for employing a foreign national in a profession or activity reserved for Saudi nationals is now 3,000 to 10,000 SAR (635 – 2,125 CHF / 690 – 2,300 EUR) - depending on company size - an increase from 2,000 to 8,000 SAR (425 – 1,700 CHF / 460 1,840 EUR)

The fine for employing a foreign national without obtaining a professional work permit in activities reserved for Saudi nationals is now 10,000 SAR (regardless of company size) - an increase from 1,000–5,000 SAR (210 – 1060 CHF / 230 – 1,150 EUR) This penalty is now consistent with the general penalty for employing a foreign national without obtaining a professional work permit - which remains at 10,000 SAR (2,125 CHF / 2,300 EUR) - regardless of company size

The fine for failing to pay an employee's wages in Saudi riyals into an authorized bank account by the due date, or for withholding payment or a portion thereof without authorization, is now 300 SAR (60 EUR / 64 EUR) - regardless of the size of the company - a reduction from 500–2,000 SAR (105 – 425 CHF / 115 – 460 EUR)

Bekanntgabe geänderter Bussgelder im Arbeitsrecht

Saudi-Arabien hat seine Liste der Arbeitsrechtsverstösse und entsprechenden Strafen aktualisiert und dabei bestimmte Bussgelder deutlich erhöht.

Die Bussgelder für bestimmte Arbeitsrechtsverstösse wurden wie folgt geändert

Die Bussgelder für bestimmte Arbeitsrechtsverstösse wurden wie folgt geändert: Die Geldstrafe für die Beschäftigung eines Arbeitnehmers in einem anderen Beruf als dem in seiner Arbeitserlaubnis oder seinem Arbeitsvertrag angegebenen beträgt nun 3.000 bis 10.000 SAR (635 – 2.125 CHF / 690 – 2.300 EUR) - je nach Unternehmensgrösse – eine Erhöhung gegenüber den bisherigen 300 bis 1.000 SAR (64 – 213 CHF / 69 – 230 EUR)

Die Geldstrafe für die Beschäftigung eines Ausländers in einem Beruf oder einer Tätigkeit, die saudischen Staatsangehörigen vorbehalten ist, beträgt nun 3.000 bis 10.000 SAR (635 – 2.125 CHF / 690 – 2.300 EUR) - je nach Unternehmensgrösse – eine Erhöhung von 2.000 bis 8.000 SAR (425 – 1.700 CHF / 460 – 1.840 EUR)

Die Geldstrafe für die Beschäftigung eines Ausländers ohne Einholung einer beruflichen Arbeitserlaubnis in Tätigkeiten, die saudischen Staatsangehörigen vorbehalten sind, beträgt nun 10.000 SAR (unabhängig von der Unternehmensgrösse) – eine Erhöhung gegenüber 1.000–5.000 SAR (210 – 1.060 CHF / 230 – 1.150 EUR). Damit entspricht diese Strafe der allgemeinen Strafe für die Beschäftigung eines Ausländers ohne Einholung einer beruflichen Arbeitserlaubnis – die weiterhin bei 10.000 SAR (2.125 CHF / 2.300 EUR) liegt (unabhängig von der Unternehmensgrösse)

Die Geldstrafe für die Nichtzahlung des Arbeitnehmerlohns in saudischen Riyal auf ein zugelassenes Bankkonto bis zum Fälligkeitsdatum oder für die Einbehaltung der Zahlung oder eines Teils davon ohne Genehmigung beträgt nun 300 SAR (60 EUR / 64 EUR) - unabhängig von der Grösse des Unternehmens – eine Senkung von 500–2.000 SAR (105 – 425 CHF / 115 – 460 EUR)

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