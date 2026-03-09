CONVINUS Global Mobility Alert 9.2026

CONVINUS is since 2002 the leading specialist in the field of cross-border employment, international employee assignments, and is the only global mobility provider in Switzerland with a comprehensive range of services. Benefit from our unique combination of professionalism and expert know-how as well as the high level of commitment and involvement for clients.

CANADA / KANADA

Updates to Express Entry Category-Based Selection for 2026

At a glance:

Immigration, Refugees and Citizenship Canada has updated the Express Entry category-based selection process for 2026, introducing new priority categories and revising existing ones.

New categories include doctors, researchers, and executives with Canadian work experience, as well as transportation occupations and certain military personnel.

The minimum work experience requirement for the renewed categories has been increased to one year.

The changes expand opportunities for permanent residence in certain sectors while increasing eligibility requirements for some candidates.

Aktualisierungen der kategoriebasierten Auswahl für Express Entry für 2026

Auf einen Blick:

Die kanadische Einwanderungs-, Flüchtlings- und Staatsbürgerschaftsbehörde (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) hat das kategoriebasierte Auswahlverfahren für Express Entry für 2026 aktualisiert, neue Prioritätskategorien eingeführt und bestehende Kategorien überarbeitet.

Im Rahmen des kategoriebasierten Auswahlverfahrens lädt die Regierung Bewerber mit bestimmten Fähigkeiten, Ausbildungen, Bildungsabschlüssen oder Sprachkenntnissen, die für bestimmte von der Regierung festgelegte Kategorien relevant sind, ein, sich um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Kanada zu bewerben.

Zu den neuen Kategorien gehören Ärzte, Forscher und Führungskräfte mit kanadischer Berufserfahrung sowie Berufe im Transportwesen und bestimmte Militärangehörige.

Die Mindestanforderung an die Berufserfahrung für die erneuerten Kategorien wurde auf ein Jahr erhöht.

Die Änderungen erweitern die Möglichkeiten für eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in bestimmten Sektoren und erhöhen gleichzeitig die Zulassungsvoraussetzungen für einige Kandidaten.

PERU / PERU

Delays in adjudication of in-country visa applications

Latest update:

In November 2025, we reported here about processing delays. We would like to inform you today that these processing delays continue and, in some cases, have even worsened. This is particularly true for first-time visa applications in the country, with some applications currently taking 50 to 70 business days to process. Renewal applications take longer than four weeks, with some applications taking as long as three months or more. These delays are due to ongoing internal restructuring following recent government changes and the unstable situation. Employers and foreign nationals should expect delays in obtaining work permits and commencing salary payments in the coming months, particularly as Peru approaches the 2026 general elections, in which the president, legislature, and other government authorities will be elected.

Verzögerungen bei der Entscheidung über Visumanträge im Inland

Aktuelles Update:

Im November 2025 haben wir an dieser Stelle bereits über Bearbeitungsverzögerungen berichtet. Wir möchten Sie heute darüber informieren, dass diese Bearbeitungsverzögerungen anhalten und sich in einigen Fällen sogar noch verschlimmert haben. Dies insbesondere bei erstmaligen Visumanträgen im Land, wobei aktuell in der Praxis einige Anträge 50 bis 70 Werktage in Anspruch nehmen. Verlängerungsanträge dauern länger als vier Wochen, wobei einige Anträge sogar drei Monate oder länger dauern. Diese Verzögerungen sind auf die anhaltende interne Umstrukturierung nach den jüngsten Regierungswechseln und der instabilen Lage zurückzuführen. Arbeitgeber und ausländische Staatsangehörige sollten auch in den kommenden Monaten mit Verzögerungen bei der Erteilung von Arbeitsgenehmigungen und dem Beginn der Lohn- und Gehaltszahlungen rechnen, insbesondere da Peru sich den allgemeinen Wahlen 2026 nähert, bei denen der Präsident, die Legislative und andere Regierungsbehörden gewählt werden.

UNITED STATES / VEREINIGTE STAATEN

DOL Proposal to revise wage rules in H-1B and PERM programs passes federal review

A rule proposed by the Department of Labor that would revise the wage rules for the H-1B nonimmigrant and PERM labor certification programs has been approved by the Office of Management and Budget (OMB). The next step for the proposal is publication in the Federal Register for public comment. The exact content of the proposal will not be known until it is published, but it could aim to increase the prevailing wages for these programs, thereby raising the minimum wage for H-1B workers that must be offered in the employment-based permanent residency context. The proposal would not take effect until it goes through a public comment period and completes the final stages of rulemaking.

DOL-Vorschlag zur Überarbeitung der Lohnregeln in den H-1B- und PERM-Programmen besteht die bundesstaatliche überprüfung

Eine vom Arbeitsministerium vorgeschlagene Regelung, welche die Lohnregeln für die H-1B-Nichteinwanderer- und PERM-Arbeitszertifizierungsprogramme überarbeiten würde, wurde vom Office of Management and Budget (OMB) genehmigt. Der nächste Schritt für den Vorschlag ist die Veröffentlichung im Federal Register zur öffentlichen Rückmeldung. Der genaue Inhalt des Vorschlags wird erst bei der Veröffentlichung bekannt sein, aber er könnte darauf abzielen, die geltenden Löhne für diese Programme zu erhöhen, wodurch der Mindestlohn für H-1B-Arbeitnehmer erhöht wird, der im beschäftigungsbasierten dauerhaften Wohnsitzkontext angeboten werden muss. Der Vorschlag würde erst in Kraft treten, wenn er eine öffentliche Kommentierungsphase durchläuft und die letzten Phasen der Regelsetzung durchläuft.

