CONVINUS Global Mobility Alert 6.2026

Mandatory company registration on the "Tawteen platform"

Registration on the "Tawteen platform" is now mandatory for all companies operating in Oman, regardless of their size or industry. In practice, however, this regulation is only enforced to a limited extent and mainly applies to companies involved in government projects or operating in regulated industries such as banking, healthcare, energy, telecommunications, and finance.

About the "Tawteen platform": This is a platform of the Omani government that aims to promote Omanization (i.e., further increasing the number of Omani nationals in employment) in line with Oman Vision 2040. It serves as a platform for recruitment, processing work permits and visa applications for employees and tracking Omanization quotas and compliance with regulations.

Obligatorische Unternehmensregistrierung auf der "Tawteen-Plattform"

Die Registrierung auf der "Tawteen-Plattform" ist nun für alle in Oman tätigen Unternehmen obligatorisch, unabhängig von ihrer Grösse oder Branche. In der Praxis wird diese Vorschrift jedoch nur begrenzt durchgesetzt und gilt hauptsächlich für Unternehmen, die an Regierungsprojekten beteiligt sind oder in regulierten Branchen wie Bankwesen, Gesundheitswesen, Energie, Telekommunikation und Finanzen tätig sind.

Über die "Tawteen Plattform": Dies ist eine Plattform der Regierung des Omans, die darauf abzielt, die Omanisierung, (damit soll die Anzahl der Beschäftigung von omanischen Staatsangehörigen weiter erhöht werden) im Einklang mit der "Oman Vision 2040" zu fördern. Sie dient als Plattform für die Rekrutierung, die Bearbeitung von Arbeitsgenehmigungen und Visumanträgen für Mitarbeiter sowie die Verfolgung der Omanisierungsquoten und der Einhaltung der Vorschriften.

Electronic travel authorization will come into full effect on February 25, 2026 - Note on proof of exemption

Due to the fact that the Electronic Travel Authorization (ETA) system will come into full effect on February 25, 2026, British and Irish dual nationals traveling to the United Kingdom are advised to apply for an ETA at least 30 days before their intended date of travel. (ETA) will come into full effect on February 25, 2026, British and Irish dual nationals traveling to the United Kingdom are advised to carry proof of their citizenship (including proof of right of residence) to demonstrate their exemption from this system.

Failure to do so may result in delays or, in the worst case, refusal of boarding by airlines.

Elektronische Reisegenehmigung tritt am 25. Februar 2026 vollständig in Kraft - Hinweis zum Nachweis der Befreiung

Aufgrund der Tatsache, dass das System der elektronischen Reisegenehmigung (Electronic Travel Authorisation, ETA) ab dem 25. Februar 2026 vollständig in Kraft tritt, wird britischen und irischen Doppelstaatsbürgern, die in das Vereinigte Königreich reisen, empfohlen, einen Nachweis über ihre Staatsbürgerschaft (einschliesslich der Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht) mitzuführen, um ihre Befreiung von diesem System nachzuweisen.

Andernfalls kann es zu Verzögerungen oder im schlimmsten Falle zur Verweigerung des Boardings durch die Fluggesellschaften kommen.

The first registration phase for the H-1B cap for fiscal year 2027 begins on March 4, 2026

The U.S. Citizenship and Immigration Services announced that the first registration phase for the fiscal year (FY) 2027 H-1B quota will begin on March 4 and run through March 19, 2026.

The 15-day registration period:

The first registration period for the FY 2027 H-1B cap will begin on March 4, 2026, at 12 p.m. (ET time zone) and end on March 19, 2026, at 12 p.m. (ET time zone).

Procedure

Potential applicants and representatives subject to the H-1B cap must submit their registrations electronically through a USCIS online account and pay the required H-1B registration fee of USD 215 for each applicant.

Employers and representatives filing an H-1B petition who do not have a USCIS online account must create an organization account but wait until March 4 to enter beneficiary information and submit registrations and the associated USD 215 fee.

Selection notifications:

After the initial registration period closes, USCIS will conduct a random selection process if the number of registrations exceeds the annual cap. USCIS intends to notify USCIS account holders of the selection results by March 31, 2026.

Submission of the application:

Applicants may only file an application for an H-1B visa subject to the cap, including an application for a beneficiary eligible for the advanced degree exemption, if their registration for the beneficiary of the application subject to the cap has been selected in the H-1B registration process.

New rule on "weighted selection":

The final rule implementing the weighted selection process for the H-1B cap, which takes effect on February 27, 2026, applies to the fiscal year 2027 cap. According to the USCIS announcement, the following applies to the H-1B quota season for fiscal year 2027: "If we receive registrations for individual beneficiaries that exceed the quota during the initial registration phase, we will conduct a weighted selection among the individual beneficiaries with properly submitted registrations. If we do not receive enough registrations for individual beneficiaries, we will select all registrations for individual beneficiaries that were properly submitted during the initial registration phase. "

USD 100,000 fee:

In accordance with the H-1B proclamation, the announcement states: "If an applicant's registration is selected and they are eligible to file an H-1B petition subject to the cap, they may be required to pay an additional fee of USD 100,000 before they can file the H-1B petition to meet the requirements. "

Further details on the electronic registration process can be found HERE. We will monitor further developments and provide updates here as soon as USCIS publishes further details on the cap process for fiscal year 2027.

Die erste Registrierungsphase für die H-1B-Obergrenze für das Geschäftsjahr 2027 beginnt am 4. März 2026.

Die US-Einwanderungsbehörde (U.S. Citizenship and Immigration Services) gab bekannt, dass die erste Registrierungsphase für das Geschäftsjahr (FY) 2027 H-1B-Kontingent am 4. März beginnt und bis zum 19. März 2026 läuft.

15-tägige Registrierungsfrist:

Die erste Registrierungsfrist für die H-1B-Obergrenze für das Geschäftsjahr 2027 beginnt am 4. März 2026 um 12 Uhr (ET Zeitzone) und endet am 19. März 2026 um 12 Uhr (ET Zeitzone).

Verfahren

Potenzielle Antragsteller und Vertreter, die der H-1B-Obergrenze unterliegen, müssen ihre Registrierungen elektronisch über ein USCIS-Online-Konto einreichen und die erforderliche H-1B-Registrierungsgebühr in Höhe von USD 215 für jeden Antragsteller entrichten

Arbeitgeber und Vertreter, die einen H-1B-Antrag stellen und kein USCIS-Online-Konto haben, müssen ein Organisationskonto erstellen, aber bis zum 4. März warten, um die Angaben zum Begünstigten einzugeben und die Registrierungen sowie die damit verbundene Gebühr in Höhe von USD 215 einzureichen.

Auswahlbenachrichtigungen:

Nach Ablauf der ersten Registrierungsfrist führt die USCIS ein Zufallsauswahlverfahren durch, wenn die Anzahl der Registrierungen die jährliche Obergrenze überschreitet. Die USCIS beabsichtigt, die Inhaber eines USCIS-Kontos bis zum 31. März 2026 über die Auswahlergebnisse zu informieren.

Einreichung von Anträgen

Antragsteller können nur dann einen Antrag für eine H-1B-Genehmigung stellen, die der Obergrenze unterliegt, einschliesslich eines Antrags für einen Begünstigten, der für die Befreiung aufgrund eines höheren Bildungsabschlusses in Frage kommt, wenn ihre Registrierung für den Begünstigten des Antrags, der der Obergrenze unterliegt, im Rahmen des H-1BRegistrierungsverfahrens ausgewählt wurde.

Neue Regel zur gewichteten Auswahl":

Die endgültige Regelung zur Umsetzung des gewichteten Auswahlverfahrens für die H-1B-Obergrenze, die am 27. Februar 2026 in Kraft tritt, gilt für die Obergrenze des Geschäftsjahres 2027. Laut der Ankündigung der USCIS gilt für die H-1BKontingentsaison des Geschäftsjahres 2027 Folgendes: Wenn wir während der ersten Registrierungsphase Anmeldungen für einzelne Begünstigte erhalten, die das Kontingent überschreiten, führen wir eine gewichtete Auswahl unter den einzelnen Begünstigten mit ordnungsgemäss eingereichten Anmeldungen durch. Wenn wir nicht genügend Anmeldungen für einzelne Begünstigte erhalten, wählen wir alle Anmeldungen für einzelne Begünstigte aus, die während der ersten Registrierungsphase ordnungsgemäss eingereicht wurden. "

Gebühr in Höhe von USD 100.000:

Gemäss der Vorgabe in der H-1B-Proklamation heisst es in der Ankündigung: Wenn die Registrierung eines Antragstellers ausgewählt wurde und dieser berechtigt ist, einen H-1B-Antrag zu stellen, der der Obergrenze unterliegt, muss er möglicherweise eine zusätzliche Gebühr in Höhe von USD 100.000 entrichten, bevor er den H-1B-Antrag einreichen kann, um die Voraussetzungen zu erfüllen. "

Weitere Einzelheiten zum elektronischen Registrierungsverfahren finden Sie HIER. Wir werden die weiteren Entwicklungen verfolgen und sie über neue Informationen an dieser Stelle informieren, sobald die USCIS weitere Einzelheiten zum CapVerfahren für das Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht.

