CONVINUS Global Mobility Alert - Week 41.2025

The Argentine immigration authority has announced a procedural change that affects applications for work permits in the country, including temporary work permits...

CONVINUS is since 2002 the leading specialist in the field of cross-border employment, international employee assignments, and is the only global mobility provider in Switzerland with a comprehensive range of services. Benefit from our unique combination of professionalism and expert know-how as well as the high level of commitment and involvement for clients.

Argentina: The amendment to the guidelines for provisional certificates extends the deadlines for domestic work permits

Argentinien: Die Änderung der Richtlinien für vorläufige Zertifikate verlängert die Fristen für Arbeitsgenehmigungen im Inland

The Argentine immigration authority has announced a procedural change that affects applications for work permits in the country, including temporary work permits and temporary residence visas. Under this new regulation, provisional residence permits (“precarias”), which allow foreigners to take up employment in Argentina, will no longer be issued automatically when an appointment to apply is made through the agency's RADEX online system.

Previously, the certificates were issued at the time of the appointment, allowing applicants to start work while waiting to submit their application in person. Now, following these changes, the certificates will only be issued after the applicant has attended the appointment with the immigration authorities and submitted the complete application. As a result, foreigners may experience delays in starting work, and companies should expect longer training periods— about seven to ten additional calendar days for regular applications and one to two calendar days for fast-track cases—and adjust their staffing plans accordingly.

Die argentinische Einwanderungsbehörde hat eine Verfahrensänderung angekündigt, die sich auf Anträge auf Arbeitsgenehmigungen im Land auswirkt, darunter zu befristeten Arbeitsgenehmigungen und befristeten Aufenthaltsvisa. Nach dieser neuen Regelung werden vorläufige Aufenthaltsbescheinig ungen („precarias“), die Ausländern die Aufnahme einer Arbeit in Argentinien ermöglichen, nicht mehr automatisch ausgestellt, wenn über das Online System RADEX der Behörde ein Termin für die Antragstellung vereinbart wird.

Bisher wurden die Bescheinigungen zum Zeitpunkt der Terminvereinbarung ausgestellt, sodass die Antrag steller bereits mit der Arbeit beginnen konnten, während sie auf die persönliche Antragstellung warte ten. Jetzt werden neu, nach diesen Änderungen die Bescheinigungen erst ausgestellt, nachdem der Antragsteller den Termin bei der Einwanderungs behörde wahrgenommen und den vollständigen Antrag eingereicht hat. Infolgedessen kann es für Ausländer zu Verzögerungen beim Arbeitsbeginn kommen, und Unternehmen sollten mit längeren Ein arbeitungszeiten rechnen – etwa sieben bis zehn zusätzliche Kalendertage für reguläre Anträge und ein bis zwei Kalendertage für Fast-Track-Fälle – und ihre Personalplanung entsprechend anpassen.

European Union: Launch of the Entry/Exit System (EES) on October 12, 2025

Europäische Union: Start des Entry/Exit-Systems (EES) ab dem 12. Oktober 2025

After repeated delays in recent years, the Entry/Exit System (EES) will now be launched throughout the Schengen area on October 12, 2025, and gradually introduced in participating member states over a period of six months.

The Entry/Exit System (EES) is a system for managing the Schengen external borders.

The European Commission's EES project aims to modernize border management, increase the security of the Schengen area, and make border crossing controls more efficient by automating numerous processes in order to cope with the steadily increasing number of border crossings.

The EES is used to electronically record the entry and exit of third-country nationals and to automatically calculate the length of stay in the Schengen area. The current manual stamping of travel documents will be replaced by an entry in the EES.

The EES is intended to make it easier to detect irregular migration (especially in the case of so-called “overstayers”) and to identify undocumented travelers more clearly during checks within the Schengen area, for example with the help of biometric identifiers (facial image and 4 fingerprints).

Das Entry/Exit-System (EES) wird jetzt, nachdem es in den letzten Jahren immer wieder zu Verzögerungen kam, ab dem 12. Oktober 2025 im gesamten Schengen Raum gestartet und in den teilnehmenden Mitglieds staaten schrittweise über einen Zeitraum von 6 Monaten eingeführt.

Das Entry / Exit System (EES) ist ein System zur Verwaltung der Schengen-Aussengrenzen.

Das EES-Projekt der Europäischen Kommission hat zum Ziel, die Grenzverwaltung zu modernisieren, die Sicherheit des Schengen-Raumes zu erhöhen und durch die Automatisierung zahlreicher Prozesse die Grenzübertrittskontrolle effizienter zu gestalten, um die stetig steigende Zahl an Grenzübertritten bewält igen zu können.

Das EES dient der elektronischen Erfassung der Ein und Ausreisen von Drittstaatsangehörigen sowie der automatischen Berechnung der Aufenthaltsdauer im Schengen-Raum.

Die heutige manuelle Abstempelung der Reisedoku mente wird zu Gunsten eines Eintrages in das EES ersetzt. Mit dem EES soll irreguläre Migration (insbesondere bei sogenannten "Overstayer") einfach er entdeckt und undokumentierte Reisende bei Kontrollen im Schengen-Binnenraum u.a. mit der Hilfe von biometrischen Identifikatoren (Gesichtsbild und 4 Fingerabdrücke) eindeutiger identifiziert werden können.

United States: Lawsuit filed against $100,000 fee for H-1B visas

A coalition of several universities, unions, healthcare providers, and religious organizations has filed a federal lawsuit to challenge the Trump administration's regulation imposing a $100,000 fee on new H-1B applications.

As we recently reported here, on Friday, September 19, 2025, President Trump issued an executive order requiring employers to pay a $100,000 fee for certain new H-1B petitions filed on behalf of skilled workers. The fee took effect shortly after President Trump's announcement, causing considerable confusion and uncertainty among employers, schools, and non-profit organizations regarding the scope and requirements of the order, both domestically and abroad.

Since the initial order and limited guidance from government agencies over the weekend, authorities have not issued any further instructions or clarifications on the implementation of the proposed fee or possible exemptions.

The plaintiffs, represented by the Justice Action Center, Democracy Forward, and the South Asian American Justice Collaborative, are filing several lawsuits, including:

Constitutional authority: The lawsuit argues that only Congress has the authority to levy fees or taxes for federal programs and that the president exceeded his authority under the Immigration and Nationality Act (INA).

The lawsuit argues that only Congress has the authority to levy fees or taxes for federal programs and that the president exceeded his authority under the Immigration and Nationality Act (INA). Administrative Procedure Act: The plaintiffs argue that the government failed to follow the required notice and comment procedures and that the fee is arbitrary and “capricious” because there is no coherent explanation or justification for its purpose or the use of the funds.

The plaintiffs argue that the government failed to follow the required notice and comment procedures and that the fee is arbitrary and “capricious” because there is no coherent explanation or justification for its purpose or the use of the funds. INA Sections 212(f) and 215(a): The lawsuit challenges the government's reliance on these provisions and its assertion that they allow the president to regulate entry and impose financial conditions for visa eligibility.

The lawsuit seeks a court order declaring the proclamation unlawful, prohibiting the government from collecting the $100,000 fee, and directing the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of State to continue processing H-1B applications under existing regulations.

The case is still pending, and further litigation could have a significant impact on the processing of H-1B applications and employer obligations. Until the court makes a decision, the $100,000 fee for certain new H-1B applications technically remains in effect; however, there is currently no procedure in place for DHS to collect the fee.

We will continue to monitor upcoming publications and changes relating to this topic in particular and will publish new developments and additional updates here.

Vereinigte Staaten: Klage gegen 100.000-Dollar-Gebühr für H-1B-Visa wurde eingereicht

Ein Zusammenschluss von mehreren Universitäten, Gewerkschaften, Gesundheitsdienstleistern und religiösen Organisationen hat eine Bundesklage eingereicht, um gegen die Verordnung der Trump-Regierung vorzugehen, die eine Gebühr von 100.000 US-Dollar für neue H-1B-Anträge vorsieht.

Wie wir bereits an dieser Stelle vor kurzem berichtet haben, wurde am Freitag, dem 19. September 2025, von Präsident Trump eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeber für bestimmte neue H-1B-Anträge, die für Fachkräfte gestellt werden, eine Gebühr von 100.000 US-Dollar entrichten müssen. Die Gebühr trat gemäss Ankündigung von Präsident Trump kurz darauf in Kraft und sorgte bei Arbeitgebern, Schulen und gemeinnützigen Einrichtungen für grosse Verwirrung und Unsicherheit hinsichtlich des Umfangs und der Anforderungen der Verordnung, und dies im In- und Ausland.

Seit der ersten Verordnung und den begrenzten Leitlinien der Regierungsbehörden am Wochenende haben die Behörden keine weiteren Anweisungen oder Klarstellungen zur Umsetzung der vorgeschlagenen Gebühr oder möglichen Ausnahmen herausgegeben.

Die Kläger, vertreten durch das Justice Action Center, Democracy Forward und die South Asian American Justice Collaborative, erheben mehrere Klagen, darunter:

Verfassungsmässige Befugnis: In der Klage wird geltend gemacht, dass nur der Kongress die Befugnis habe, Gebühren oder Steuern für Bundesprogramme zu erheben, und dass der Präsident seine Befugnisse gemäss dem Immigration and Nationality Act (INA) überschritten habe.

Verwaltungsverfahrensgesetz: Die Kläger argumentieren, dass die Regierung die vorgeschriebenen Bekanntmachungs- und Stellungnahmeverfahren nicht eingehalten habe und dass die Gebühr willkürlich und "launenhaft" sei, da es keine schlüssige Erklärung oder Begründung für ihren Zweck oder die Verwendung der Mittel gebe.

INA Abschnitte 212(f) und 215(a): Die Klage richtet sich gegen die Berufung der Regierung auf diese Bestimmungen und ihre Behauptung, dass diese es dem Präsidenten erlauben, die Einreise zu regeln und finanzielle Bedingungen für die Visumsberechtigung aufzuerlegen.

Die Klage zielt auf eine gerichtliche Verfügung ab, welche die Proklamation für rechtswidrig erklärt, der Regierung die Erhebung der Gebühr von 100.000 US-Dollar untersagt und das Heimatschutzministerium (DHS) sowie das Aussenministerium anweist, H-1B-Anträge weiterhin nach den bestehenden Vorschriften zu bearbeiten.

Der Fall ist noch anhängig, und weitere Rechtsstreitigkeiten könnten sich erheblich auf die Bearbeitung von H-1B Anträgen und die Pflichten der Arbeitgeber auswirken. Bis das Gericht eine Entscheidung trifft, bleibt die Gebühr von 100.000 US-Dollar für bestimmte neue H-1B-Anträge technisch gesehen in Kraft; es gibt jedoch noch kein Verfahren, nach dem das DHS die Gebühr einziehen kann. Wir werden die kommenden Veröffentlichungen und Änderungen insbesondere zu diesem Thema weiter beobachten und neue Entwicklungen sowie zusätzliche Aktualisierungen an dieser Stelle publizieren.

Payroll: Remuneration elements for assignments – benefits paid before the start and after the end

In this alert, we discuss the remuneration elements for expatriates, which generally arise before the start or after the end of an assignment, and assess them from a Swiss perspective.

What payments are often made in advance of an assignment? These include:

Moving costs (transport of household goods, shipping)

Visa and work permit costs

Look & See trip

Travel and flight costs (to take up employment abroad)

One-off expatriation allowance

Sign-on bonus

Preparatory language courses or intercultural training

Home search

Vaccinations or medical examinations before departure

And what payments are often made after the end of the assignment? These include:

Return relocation costs (transport of household goods back to the home country)

Flight costs for the return journey

Reintegration allowances or return bonuses

Temporary storage of furniture during the assignment

Taxes and tax equalisation payments after return (e.g. tax equalisation)

Tax consultancy costs

Bonus payments

Employee share ownership schemes

Outplacement or career counselling after return

To read this article in full, please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.