CONVINUS Global Mobility Alert - Week 16.2025

China: Relaxation of documentation requirements for applicants for a category A work permit in Beijing

Foreign nationals in Beijing who qualify for Category A classification and earned at least six times the average annual salary of local Beijing employees in the previous year will no longer be required to submit tax documents when applying for an extension or cancellation of their work permit. Instead, the authorities will randomly check the tax documents. This policy aims to ease the rules for the extension and cancellation of work permits for foreign workers in Beijing.

We will keep a close eye on whether these changes will be introduced in other cities in the future and will provide timely updates here.

China: Lockerungen bei der Dokumentationspflicht für Bewerber um eine Arbeitsgenehm igung der Kategorie A in Peking

Ausländische Staatsangehörige in Peking, die für eine Einstufung in Kategorie A in Frage kommen und im Vorjahr mindestens das Sechsfache des durchschnitt lichen Jahresgehalts lokaler Pekinger Arbeitnehmer verdient haben, müssen bei der Beantragung einer Verlängerung oder Aufhebung ihrer Arbeitserlaubnis keine Steuerunterlagen mehr vorlegen. Stattdessen werden die Behörden die Steuerunterlagen stich probenartig überprüfen. Diese Änderung der Vorge hensweise zielt darauf ab, die Regeln für die Verlängerung und Aufhebung von Arbeitserlaubnissen für ausländische Arbeitnehmer in Peking zu erleicht ern.

Wir werden aufmerksam darauf achten, ob diese Änderungen in Zukunft auch in anderen Städten eingeführt werden wird und dann zeitnah an dieser Stelle darüber informieren.

Czech Republic: Labor Office Registration Now Required for Renewals

The Czech authorities now require registration with the labor office in order to extend the residence permit, as residence permits are now given a new number; previously this was only required for initial applications for residence permits.

As a result, the data of the extended residence permit card must now be submitted to the Czech Ministry of Labor for same-day registration processing.

Tschechische Republik: Registrierung beim Arbeitsamt jetzt für Verlängerungen erforderlich

Die tschechischen Behörden verlangen nun eine Anmeldung beim Arbeitsamt, um die Aufenthalts genehmigung zu verlängern, da die Aufenthalts genehmigungen jetzt eine neue Nummer erhalten; zuvor war dies nur für Erstanträge auf Aufenthalts genehmigungen erforderlich.

Infolgedessen müssen die Daten der verlängerten Aufenthaltsgenehmigungskarte nun dem tschech ischen Arbeitsministerium zur taggleichen Bearbeit ung der Registrierung vorgelegt werden.

Germany: Upcoming government publishes immigration policy plans

The Christian Democrats (CDU/CSU) and the Social Democrats (SPD) are expected to form a coalition government in Germany (subject to approval at a small party conference of the CDU and, in the case of the SPD, of party members in an ongoing vote since 15 April of all approx. 360,000 members - the CDU's sister party, the CSU has already agreed) and have already published a joint agreement setting out their plans for German migration policy.

The most important plans include:

Focus on skilled immigration and reducing illegal migration

Focus on digitalizing the immigration process, including a single platform for visas, work permits and recognition of qualifications

Abolish the three-year fast-track residence permit for naturalization

And

Limit the Western Balkans scheme to 25,000 people per year.

All of the above plans require the approval of the legislature and, depending on the legislative process and the government's objectives, may come into force in a few months or only in the next four years as part of this coalition.

Deutschland: Zukünftige Regierung veröffentlicht Pläne zur Einwanderungspolitik

Die Christdemokraten (CDU/CSU) und die Sozialdemo kraten (SPD) werden voraussichtlich (vorbehaltlich der Zustimmung bei einem kleinen Parteitag der CDU und bei der SPD durch die Parteimitglieder bei einer seit 15. April laufenden Abstimmung aller ca. 360'000 Mitglieder - die Schwesterpartei der CDU, die CSU hat bereits zugestimmt) eine Koalitionsregierung in Deutschland bilden und haben bereits eine gemeinsame Vereinbarung veröffentlicht, in der sie ihre Pläne für die deutsche Migrationspolitik darlegen.

Zu den wichtigsten Plänen gehören:

Fokus auf qualifizierte Zuwanderung und Reduzierung der illegalen Migration

Fokus auf die Digitalisierung des Zuwanderungs prozesses, einschliesslich einer einheitlichen Platt form für Visa, Arbeitsgenehmigungen und die Anerkennung von Abschlüssen

Abschaffung der dreijährigen Aufenthaltsgenehm igung im Schnellverfahren für die Einbürgerung

und

Begrenzung der Westbalkanregelung auf 25.000 Personen jährlich.

Alle oben genannten Pläne bedürfen der Zustimmung des Gesetzgebers und können je nach Gesetzgebungs verfahren und Zielsetzung der Regierung bereits in einigen Monaten oder erst in den nächsten vier Jahren im Rahmen dieser Koalition in Kraft treten.

