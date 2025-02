CONVINUS Global Mobility Alert - Week 6.2025

CONVINUS is since 2002 the leading specialist in the field of cross-border employment, international employee assignments, and is the only global mobility provider in Switzerland with a comprehensive range of services. Benefit from our unique combination of professionalism and expert know-how as well as the high level of commitment and involvement for clients.

China: Introduction of a special business visa for certain travellers in Shanghai

Chinese authorities have announced special visa facilities for certain foreign nationals coming to Shanghai for business purposes.

The most important points are:

The authorities have stated that the new visa facilitation is for eligible foreign business people who frequently visit China for business purposes and have made a positive contribution to international business and trade cooperation in Shanghai

Individuals can apply for a five-year M-category multiple-entry visa or a 180-day visa of the same category at a Chinese embassy or consulate

Applicants must first obtain a special visa invitation letter issued by the Shanghai Municipal Foreign Affairs Office.

Additions and comments

Among the special facilities, visa holders are also exempted from fingerprinting, are allowed to bring their spouse and children, and are only charged the fee for a one-year multiple-entry visa.

The application for a special visa invitation letter must be completed by the inviting organization on the official website of the Shanghai Municipal Department of Foreign Affairs. Eligible inviting organizations shall submit a written application to their local authorities or relevant departments to qualify. The special visa invitation letter should be issued within one week, and no fee will be charged for processing.

China: Einführung eines speziellen Geschäftsvisums für bestimmte Reisende in Shanghai

Chinesische Behörden haben besondere Visaerleichterungen für bestimmte ausländische Staatsangehörige angekündigt, die für geschäftliche Zwecke nach Shanghai kommen.

Die wichtigsten Punkte sind:

Die Behörden haben erklärt, das die neuen Visaerleichterungen für berechtigte ausländische Geschäftsleute vorgesehen sind, die China häufig für geschäftliche Zwecke besuchen und einen positiven Beitrag zur internationalen Geschäftsund Handelszusammenarbeit in Shanghai geleistet haben

Einzelpersonen können bei einer chinesischen Botschaft oder einem Konsulat ein fünfjähriges Visum der Kategorie M für die mehrfache Einreise oder ein Visum der gleichen Kategorie mit einem Aufenthalt von 180 Tagen beantragen

Die Antragsteller müssen zunächst ein spezielles Visa-Einladungsschreiben erhalten, das vom Amt für Auswärtige Angelegenheiten der Stadt Shanghai ausgestellt wird.

Ergänzungen und Anmerkungen

Zu den besonderen Erleichterungen gehört auch, dass die Visuminhaber von der Abnahme der Fingerabdrücke befreit sind, dass sie ihren Ehepartner und ihre Kinder mitbringen dürfen und dass ihnen nur die Gebühr für ein einjähriges Mehrfachvisum berechnet wird.

Der Antrag auf ein spezielles Visa-Einladungsschreiben muss von der einladenden Organisation auf der offiziellen Website des Aussenministeriums der Stadt Shanghai ausgefüllt werden.

Berechtigte einladende Organisationen reichen einen schriftlichen Antrag bei ihren lokalen Behörden oder zuständigen Abteilungen ein, um sich zu qualifizieren. Das Sondervisum-Einladungsschreiben sollte innerhalb einer Woche ausgestellt werden, und für die Bearbeitung wird keine Gebühr erhoben.

To view the full article please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.