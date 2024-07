CONVINUS Global Mobility Alert - Week 31.2024

Chinese officials announced that non-Chinese permanent residents of the Hong Kong and Macao Special Administrative Regions can now apply for a travel permit to the mainland.

Hong Kong/Macao: Travel permits for non-Chinese permanent residents of Hong Kong and Macao SARs for mainland China to be extended

The important points of these new regulations are:

First-time applicants must submit the application in person to a company authorized by the Exit and Entry Administration of China.

The two companies authorized by the Exit and Entry Administration to provide these relevant services are China Travel Service (Holdings) Hong Kong Limited and China Travel Service (Macao) Ltd.

An application for replacement or reissue can be submitted in person to the Exit and Entry Administration. If a travel permit has been damaged or lost, the holder can apply for an exit permit, leave the Chinese mainland and apply for replacement or reissue at the above two companies.

Additional information:

The Mainland China Travel Permit allows individuals to enter and exit the country multiple times within a validity period of five years, with each individual stay not exceeding 90 days. The permit does not entitle the holder to a work or study permit, but holders who have submitted their fingerprints at the ports of exit can use fast track lanes to enter and exit mainland China.

Lithuania: Introduction of new restrictions for foreign employees and additional obligations for employers

With effect from July 1, 2024, Lithuania has introduced new restrictions for foreign workers, including the following:

Certain foreign nationals must first apply for a temporary residence permit if they wish to work

Introduction of stricter education and work experience requirements as an condition for receiving lower minimum wages

Prohibiting foreign nationals from working for more than four employers at the same time

and

Prohibiting foreign nationals from changing employers until they have held a temporary residence permit for six months.

It is expected that these reforms will make it more difficult for companies to hire foreign workers.

Panama: Changes to the application process for SEM visa applicants after the end of the Covid-19 emergency laws

The Government of Panama has lifted the COVID-19 national emergency with effect from July 23, 2024. As a result, the COVID-19 related concession that allowed foreign nationals who wished to apply for a SEM visa to register with the immigration authorities abroad (where this normally requires in-country processing) and apply for the visa without presenting the required Panamanian health certificate, insurance policy and proof of residence in Panama and submitting these documents later, has ended.

Effective immediately, all foreign nationals and their dependents who wish to apply for an SEM visa must register in person at the National Immigration Office, obtain a Panamanian health certificate and obtain insurance policies in Panama before submitting their SEM visa application. The change could be inconvenient for SEM visa applicants who apply from abroad and want to travel to Panama later or after the visa has been approved.

According to the National Immigration Service, the change does not affect applications submitted under this scheme before July 23, 2024. These will continue to be processed according to the guidelines of the concession (applicants have 45 days after arrival to submit their documents).

Hongkong / Macao: Erweiterung der Reisegenehmigungen für nicht-chinesische Einwohner der Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao für das chinesische Festland

Chinesische Offizielle kündigten an, dass nicht-chines-ische ständige Einwohner der Sonderverwaltungs-zonen Hongkong und Macao nun eine Reisegenehmig-ung für das Festland beantragen können.

Die wichtigen Punkte dieser neuen Regelungen sind:

Erstantragsteller müssen den Antrag persönlich bei einem von der "Exit and Entry Administration of China" zugelassenen Unternehmen einreichen.

Die beiden Unternehmen, die von der Exit and Entry Administration autorisiert sind, diese rele-vanten Dienstleistungen anzubieten, sind China Travel Service (Holdings) Hong Kong Limited und China Travel Service (Macao) Ltd.

Ein Antrag auf Ersatz oder Neuausstellung kann persönlich bei der "Exit and Entry Administration" eingereicht werden. Wenn eine Reisegenehmigung beschädigt wurde oder verloren gegangen ist, kann der Inhaber eine Ausreisegenehmigung bean-tragen, das chinesische Festland verlassen und bei den beiden oben genannten Unternehmen einen Antrag auf Ersatz oder Neuausstellung stellen.

Zusätzliche Informationen:

Die Reisegenehmigung für das chinesische Festland erlaubt es Personen, innerhalb eines Gültigkeitszeit-raums von fünf Jahren mehrmals ein- und auszureisen, wobei jeder einzelne Aufenthalt go Tage nicht über-schreiten darf. Die Genehmigung berechtigt nicht zu einer Arbeits-oder Studienerlaubnis, aber die Inhaber, die ihre Fingerabdrücke an den Ausreisehäfen abgege-ben haben, können Schnellspuren für die Ein- und Ausreise aus dem chinesischen Festland benutzen.

Litauen: Einführung neuer Beschränkungen für ausländische Arbeitnehmer und zusätzliche Verpflichtungen für Arbeitgeber

Mit Wirkung vom 1. Juli 2024 hat Litauen neue Beschränkungen für ausländische Arbeitnehmer einge-führt, darunter die Folgenden:

Bestimmte ausländische Staatsangehörige müss-en zunächst eine befristete Aufenthaltserlaubnis beantragen, wenn sie arbeiten wollen

Einführung strengerer Anforderungen an Ausbild-ung und Berufserfahrung als Voraussetzung für den Erhalt niedrigerer Mindestlohne

das Verbot für ausländische Staatsangehörige, für mehr als vier Arbeitgeber gleichzeitig zu arbeiten

und

Verbot für ausländische Staatsangehörige, den Arbeitgeber zu wechseln, bevor sie nicht sechs Monate lang eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten haben.

Es wird erwartet, dass diese Reformen es den Unter- nehmen erschweren werden, ausländische Arbeitneh-mer einzustellen.

Panama: Änderungen bei dem Beantragungsprozess für SEM-Visumantragsteller nach der Beendigung der Covid-19 Notstandsgesetze

Die Regierung von Panama hat den nationalen Notstand COVID-19 mit Wirkung vom 23. Juli 2024 aufgehoben. Infolgedessen ist das mit COVID-19 zusammenhängende Zugeständnis, das es ausländ-ischen Staatsangehörigen, die ein SEM-Visum bean-tragen wollten, erlaubte, sich ausnahmsweise im Ausland bei den Einwanderungsbehörden zu registrie-ren (anstelle der normalerweise im Land erforder-lichen Bearbeitung) und das Visum zu beantragen, ohne das erforderliche panamaische Gesundheits-zeugnis, die Versicherungspolice und den Nachweis des Wohnsitzes in Panama vorzulegen und diese Dokumente später einzureichen, beendet.

Ab sofort müssen sich alle ausländischen Staats-angehörigen und ihre Angehörigen, die ein SEM-Visum beantragen wollen, persönlich bei der nationalen Einwanderungsbehörde registrieren lassen, ein pana-maisches Gesundheitszeugnis einholen und Versicher-ungspolicen in Panama abschliessen, bevor sie ihren SEM-Visumsantrag einreichen können. Die Änderung könnte für SEM-Visum-Antragsteller, die einen Antrag aus dem Ausland stellen und erst später oder nach der Genehmigung des Visums nach Panama reisen wollen, umständlich sein.

Nach Angaben der nationalen Einwanderungsbehörde betrifft die Änderung nicht diejenigen Anträge, die vor dem 23. Juli 2024 im Rahmen dieser Regelung eingereicht wurden. Diese werden weiterhin nach den Richtlinien des erleichterten Prozesses bearbeitet (die Antragsteller haben nach ihrer Ankunft eine Frist von 45 Tagen, um ihre Dokumente einzureichen).

