Largos Tiempos De Espera En Las Solicitudes De Green Card

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Introducción

Aunque estimaciones previas situaban el atraso en las solicitudes de residencia permanente basada en empleo en aproximadamente 1,8 millones de casos (Cato Institute, 2023), datos más recientes indican que en 2025 persisten retrasos significativos, especialmente para solicitantes de India y China. En categorías clave como EB-2 y EB-3, se estima que los tiempos de espera para nuevos solicitantes de India generalmente superan los 10 a 15 años bajo las condiciones actuales.

Estos retrasos generan serios desafíos en la retención de talento y crean incertidumbre en la planificación de la fuerza laboral para los empleadores. Este documento explora cómo el backlog de green cards basadas en empleo afecta a su organización. Descubra estrategias prácticas de retención de talento y enfoques de mitigación de riesgos que protegen a sus empleados valiosos. Aprenda cómo orientarse a través de fechas de prioridad (priority dates), opciones de presentación y extensiones de estatus. Este documento proporciona pasos prácticos para mantener la estabilidad de la fuerza laboral a pesar del backlog continuo de green cards.

Comprendiendo el backlog de green cards basadas en empleo

¿Qué es el backlog de green cards?

El backlog de green cards representa una fila de trabajadores extranjeros y sus familias que han sido aprobados para la residencia permanente pero deben esperar la disponibilidad de visas. Estas personas han completado pasos requeridos como la certificación laboral (labor certification) y las peticiones de inmigrante (immigrant petitions). Muchos solicitantes permanecen en estatus temporal mientras esperan que un número de visa esté disponible, lo que puede generar una incertidumbre significativa y dificultades. No pueden recibir sus green cards debido a limitaciones numéricas anuales.

La demanda está muy por encima de la oferta en el sistema de inmigración basado en empleo. Los solicitantes mantienen su lugar en la fila a través de fechas de prioridad (priority dates) asignadas en el momento en que se presentan las peticiones. El tiempo de espera para una green card puede variar considerablemente dependiendo de la categoría del solicitante y su país de origen, así como de la disponibilidad de números de visa. El backlog continúa creciendo a medida que más trabajadores ingresan a la fila de los que reciben green cards cada año.

Estadísticas actuales del backlog y tendencias

Los residentes permanentes provenientes de países con alta demanda, particularmente India, pueden enfrentar tiempos de espera que superan los 100 años en ciertas categorías basadas en el empleo. Debido a los límites por país, los inmigrantes altamente calificados de India y China pueden experimentar demoras de hasta ocho décadas para obtener la residencia permanente (Cato Institute, 2023). Además, se estima que más de 424.000 solicitantes basados en el empleo podrían fallecer antes de recibir su residencia permanente (Cato Institute, 2023). Los solicitantes de otros países generalmente enfrentan tiempos de espera más cortos, lo que pone de relieve las disparidades en los tiempos de espera y su impacto en las familias y la movilidad del talento.

Por qué el backlog continúa creciendo

Según la legislación migratoria de Estados Unidos, las tarjetas de residencia permanente basadas en el empleo están limitadas a aproximadamente 140.000 por año, con un tope del 7% por país (INA §§ 201–202). Los cónyuges e hijos de los solicitantes principales también se contabilizan dentro de este límite, lo que implica que menos de la mitad de las visas disponibles se asignan directamente a los trabajadores. Aunque las visas no utilizadas pueden trasladarse al siguiente año fiscal bajo ciertas condiciones, en la práctica muchas de ellas quedan subutilizadas.

El backlog ocurre porque la demanda de green cards basadas en empleo frecuentemente supera ampliamente la oferta disponible en las diferentes categorías de preferencia. La demanda y la oferta pueden variar significativamente según la categoría, lo que impacta los tiempos de procesamiento y la elegibilidad de los solicitantes.

Green Card (Tarjeta de Residente Permanente) Obtener una Green Card es el sueño de muchos inmigrantes que buscan oportunidades a largo plazo en Estados Unidos. Sin embargo, el proceso de solicitud puede ser complejo. Existen criterios de elegibilidad estrictos y tiempos de espera variables según la categoría. Lea el artículo →

Permítanos guiarle en el Green Card Backlog.

Explicación de las categorías de green card basadas en empleo

El sistema divide la inmigración basada en empleo en cinco categorías de preferencia:

EB-1: Trabajadores con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores destacados, ejecutivos multinacionales EB-2: Profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales (recibe el 28.6% de la asignación anual) EB-3: Trabajadores calificados y profesionales, incluyendo empleos que requieren al menos una licenciatura (recibe el 28.6% de la asignación anual) EB-4: Inmigrantes especiales, incluidos trabajadores religiosos (recibe el 7.1%) EB-5: Inversionistas que aportan capital significativo

A diferencia de estas categorías basadas en empleo, las categorías basadas en familia también enfrentan sus propios backlogs y dinámica de visas. Los familiares inmediatos—cónyuges, padres e hijos menores de ciudadanos estadounidenses—están exentos de límites numéricos, a diferencia de otras categorías familiares.

Conceptos básicos de fechas de prioridad (Priority Dates) y el Visa Bulletin

La fecha de prioridad (priority date) determina el lugar de un solicitante en la fila para obtener una green card. Esta fecha se establece cuando se presenta la certificación laboral (labor certification) o cuando USCIS recibe la petición I-140 en la mayoría de las categorías.

El Departamento de Estado publica mensualmente el Visa Bulletin para indicar qué fechas de prioridad están vigentes (current). Dos tablas determinan la disponibilidad de visas: Dates for Filing (Fechas para Presentar) y Final Action Dates (Fechas de Acción Final). USCIS anuncia cada mes cuál de estas tablas deben utilizar los solicitantes para presentar sus solicitudes de ajuste de estatus (adjustment of status).

Las fechas de prioridad retroceden (retrogression) cuando la demanda supera la oferta, moviéndose hacia atrás en el tiempo. Este retroceso agrava el backlog y extiende los tiempos de espera de manera impredecible.

Disponibilidad y asignación de visas

La disponibilidad y asignación de visas son elementos centrales en el proceso de green cards basadas en empleo, ya que impactan directamente la rapidez con la que los extranjeros y sus familias pueden obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Cada año fiscal, el Congreso establece límites numéricos estrictos sobre el número total de visas de inmigrante disponibles en todas las categorías de preferencia basadas en empleo. Estos límites se dividen entre diferentes categorías—como EB-1 para habilidades extraordinarias y profesores destacados, EB-2 para profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales, y EB-3 para trabajadores calificados y profesionales con al menos una licenciatura.

El Departamento de Estado administra esta asignación mediante el Visa Bulletin mensual, un recurso esencial tanto para empleadores como para inmigrantes basados en empleo. El Visa Bulletin incluye dos tablas clave: la tabla de “Final Action Dates”, que indica cuándo se puede emitir una green card, y la tabla de “Dates for Filing”, que señala cuándo los solicitantes pueden presentar sus solicitudes de ajuste de estatus. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) determina cada mes cuál tabla deben usar los solicitantes, en función de la disponibilidad de visas y los tiempos de procesamiento.

Un factor crítico en este proceso es la fecha de prioridad, que establece el lugar del solicitante en la fila. Cuando la demanda de visas de inmigrante en una categoría o país específico supera la oferta disponible, el Departamento de Estado fija una fecha límite (cut-off date). Solo los solicitantes cuya fecha de prioridad sea anterior a esa fecha pueden avanzar con su solicitud de estatus.

Ejemplo: Si su solicitud es basada en el empleo, su fecha de prioridad aparece en la Notificación de Aprobación I-140 (Formulario I-797) emitida por U.S. Citizenship and Immigration Services. Si su fecha de prioridad es el 15 de marzo de 2022 y la fecha indicada como vigente en el Visa Bulletin es el 1 de enero de 2023, su fecha de prioridad se considera actual, lo que significa que su caso puede avanzar.

Este sistema es especialmente relevante para países con alta demanda como India y China, donde los límites por país restringen la cantidad de green cards que se pueden otorgar a los ciudadanos de una misma nación, lo que genera tiempos de espera mucho más largos.

La asignación de visas se complica aún más por la existencia de green cards no utilizadas. Si ciertas categorías o países no utilizan su asignación completa en un año fiscal, estas visas no utilizadas pueden redistribuirse a otras categorías o trasladarse al siguiente año. Sin embargo, este proceso no siempre es eficiente, y muchas visas quedan sin utilizar debido a backlogs administrativos o retrasos en el procesamiento. Propuestas legislativas como el “green card recapture” buscan recuperar estas visas no utilizadas para reducir el backlog y proporcionar más visas de inmigrante a quienes están en espera.

Para los empleadores y los extranjeros, mantenerse informados sobre la disponibilidad y asignación de visas es fundamental para una planificación efectiva de la fuerza laboral y la estrategia migratoria personal. Revisar regularmente el Visa Bulletin y las actualizaciones de USCIS puede ayudar a los solicitantes a entender cuándo pueden ser elegibles para presentar su ajuste de estatus o recibir una decisión final sobre su solicitud de green card. Comprender cómo funciona el sistema de asignación—incluyendo el impacto de los límites por país, las categorías de preferencia y las green cards no utilizadas—permite tanto a empleadores como a empleados tomar decisiones informadas y navegar mejor el complejo proceso de la green card.

Al seguir de cerca estos factores, los empleadores pueden anticipar posibles retrasos para los empleados que patrocinan, mientras que los extranjeros pueden planificar sus carreras y vidas familiares con mayor seguridad. Akalan Law Firm está comprometido a guiar a sus clientes en cada etapa del proceso de green card basada en empleo, asegurando que tanto empleadores como empleados cuenten con el conocimiento y las estrategias necesarias para tener éxito en un entorno migratorio desafiante.

Cómo el backlog de green cards impacta a empleadores y empleados

Desafíos en la retención de empleados

El backlog de green cards genera fuertes presiones de retención para los empleadores que patrocinan trabajadores extranjeros. Los empleados enfrentan estrés constante por la renovación de visas y una gran incertidumbre sobre su estatus futuro. Muchos permanecen en estatus temporal durante años, lo que incrementa el estrés y la incertidumbre tanto para ellos como para sus familias. Además, muchos tienen dificultades para cambiar de empleo o conseguir ascensos debido a restricciones migratorias. Los profesionales talentosos se vuelven vulnerables al reclutamiento por parte de competidores que ofrecen mejor apoyo migratorio.

Los trabajadores atrapados en el backlog sienten que están en un limbo migratorio. Esto afecta la moral y el compromiso en toda la fuerza laboral. Los empleados dudan en asumir compromisos a largo plazo y con frecuencia rechazan oportunidades de crecimiento interno. Como resultado, las organizaciones experimentan mayor rotación (attrition), ya que los trabajadores extranjeros buscan empleadores con estrategias migratorias más proactivas.

Aproximadamente el 75% de los inmigrantes basados en empleo que recibieron green cards ajustaron su estatus desde dentro de Estados Unidos. (FWD.us. (n.d.))

Incertidumbres en la planificación de la fuerza laboral

Los largos tiempos de procesamiento de green cards introducen cronogramas impredecibles en la planificación laboral. El tiempo de espera para la aprobación de una green card puede variar considerablemente según la categoría del solicitante y su país de origen, lo que dificulta que los empleadores planifiquen sus necesidades con certeza. Las contrataciones estratégicas enfrentan retrasos prolongados antes de obtener estatus permanente. Cambios en la política migratoria pueden afectar planes de reubicación y llevar a los candidatos a reconsiderar ofertas laborales.

Impacto en la adquisición de talento

La disminución de la fuerza laboral nacida en el extranjero intensifica la competencia por el talento global. La planificación migratoria tardía limita las opciones de contratación y reduce la ventaja competitiva. Las organizaciones que tratan la inmigración como un proceso reactivo pierden candidatos clave frente a competidores con procesos de patrocinio bien establecidos.

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Riesgos de cumplimiento y mantenimiento de estatus

Los empleadores deben monitorear las fechas de expiración de visas y asegurar el cumplimiento del estatus migratorio. Las solicitudes PERM requieren documentación cuidadosa para evitar rechazos que obliguen a reiniciar todo el proceso. Los trabajadores siguen dependiendo del patrocinio del empleador, lo que crea una situación de vulnerabilidad ante posibles abusos.

Moral de los empleados y preocupaciones familiares

Los trabajadores extranjeros y sus familias enfrentan incertidumbre profesional y cambios personales significativos. Los hijos menores de ciudadanos estadounidenses se consideran familiares inmediatos (immediate relatives) y no están sujetos a límites numéricos anuales, lo que ayuda a algunas familias a evitar el backlog. Sin embargo, los hijos adultos de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes legales sí están sujetos a cupos y backlog, lo que puede afectar seriamente la unidad familiar y aumentar los tiempos de espera.

Se estima que aproximadamente 104,000 niños perderán su elegibilidad para la green card por edad (age out) en las próximas dos décadas. Cato Institute. (2020) Los hijos dependientes que cumplen 21 años mientras esperan pueden perder su elegibilidad para permanecer en Estados Unidos como parte de la solicitud de sus padres. Estas familias enfrentan la difícil decisión entre permanecer en Estados Unidos o mantener a sus hijos junto a ellos.

Estrategias de retención de talento para empleadores frente al backlog

Presentar solicitudes I-140 temprano para asegurar fechas de prioridad

Una fecha de prioridad temprana protege a los empleados de backlogs prolongados. La solicitud I-140 debe presentarse dentro de los 180 días posteriores a la aprobación del PERM para mantener la validez de la certificación laboral. (20 CFR § 656.30(b)) Una vez aprobada, la fecha de prioridad se vuelve transferible entre futuras solicitudes, incluso en caso de cambio de empleo o empleador. Esta fecha sigue siendo el activo migratorio más valioso del empleado.

Revisar y actualizar la política corporativa de green cards

Las políticas claras de patrocinio de green cards atraen talento a las organizaciones. Firmas líderes suelen requerir un año de antigüedad y un desempeño sólido antes de iniciar el patrocinio. Las políticas deben incluir criterios de elegibilidad, asignación de costos y tiempos de procesamiento. El patrocinio temprano es especialmente importante para ciudadanos de India que enfrentan backlogs de varias décadas.

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Construir una estrategia consistente de registro H-1B

Las solicitudes EB-1 no requieren certificación laboral y ofrecen tiempos de procesamiento más rápidos. USCIS ha aclarado que los premios de equipo pueden calificar dentro del criterio de premios. El procesamiento premium permite decisiones de I-140 en 15 días hábiles para las categorías EB-1A y EB-1B.

Identificar y desarrollar candidatos elegibles para EB-1

EB-1 dilekçeleri, iş gücü sertifikasını gerektirmez ve daha hızlı işlem süreleri sunar. USCIS’in açıklamasına göre ekip ödülleri (team awards), ödül kriteri kapsamında değerlendirilebilir. Premium processing sayesinde EB-1A ve EB-1B kategorileri için I-140 kararları 15 iş günü içinde verilebilir.

Evaluar estrategias de presentación dual EB-2 y EB-3

Las solicitudes EB-2 y EB-3 pueden presentarse simultáneamente utilizando un solo PERM si los requisitos del puesto encajan en ambas categorías. Esto crea dos posibles caminos. El empleado puede avanzar por la opción cuya fecha de prioridad se vuelva vigente primero.

Explorar vías de green card sin PERM

Las solicitudes bajo National Interest Waiver y EB-1A eliminan el requisito de certificación laboral y pueden ahorrar aproximadamente dos años. Estas opciones de auto-petición ofrecen flexibilidad para emprendedores y profesionales altamente calificados.

Gestión de Riesgos en Modelos de Trabajo Remoto El cumplimiento migratorio se ha vuelto mucho más complejo con el trabajo remoto – y esto se debe a los arreglos laborales globales e híbridos que nos están obligando a replantear dónde y cómo realizamos nuestro trabajo. Esto activa una serie de obligaciones de cumplimiento de visas que muchos empleadores ni siquiera conocen. Lea el artículo →

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Estrategias de mitigación de riesgos para proteger su fuerza laboral

Extender el estatus H-1B más allá de seis años

Las disposiciones de AC21 permiten extender el estatus H-1B más allá del límite estándar de seis años. Los trabajadores califican para extensiones de un año si su PERM o solicitud I-140 ha estado pendiente por al menos 365 días. Las extensiones de tres años aplican cuando el I-140 ha sido aprobado pero la fecha de prioridad aún no está disponible. Estas extensiones evitan vacíos de estatus durante los retrasos causados por el backlog de green cards basadas en empleo.

Utilizar opciones de EAD y advance parole

El Formulario I-131 otorga permiso de viaje (advance parole) y protege una solicitud de I-485 en trámite durante viajes internacionales. En otras palabras, es necesario obtener un permiso especial antes de salir del país y regresar; de lo contrario, tu solicitud de residencia permanente podría ser rechazada.

El tiempo de procesamiento de este permiso varía según el lugar donde se presente la solicitud; en algunos casos puede tardar unos meses, mientras que en otros puede superar los dos años.

Para evitar emergencias, se recomienda presentar la solicitud junto con la I-485. Para evitar problemas, también es más seguro solicitar el permiso de trabajo al mismo tiempo que se presenta la solicitud de residencia.

Comunicarse con los empleados afectados

Una comunicación transparente reduce la ansiedad y fortalece la confianza durante el backlog de green cards. Es importante explicar claramente las opciones de extensión de estatus y las expectativas de tiempo.

Mantenerse informado sobre cambios en políticas y legislación

Las políticas migratorias cambian con frecuencia y afectan las estrategias de mitigación de riesgos. Es fundamental monitorear regularmente las actualizaciones de USCIS y las propuestas regulatorias.

Fortalezca su equipo con planificación proactiva.

Conclusión

El backlog de green cards representa desafíos significativos para los empleadores que buscan retener talento global. Sin embargo, estrategias migratorias proactivas pueden proteger la fuerza laboral. La presentación temprana de solicitudes I-140 y las extensiones de estatus reducen considerablemente la incertidumbre. Políticas corporativas claras demuestran compromiso con los empleados patrocinados y fortalecen la retención. Los empleadores pueden mantener ventajas competitivas a pesar de los largos tiempos de espera cuando implementan estas estrategias. Los cambios regulatorios requieren monitoreo constante, y los trabajadores afectados necesitan comunicación transparente. Esto permite mantener la estabilidad de la fuerza laboral durante este período desafiante.

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