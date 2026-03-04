Para Visas H-1B Proyecto de Cortafuegos (Project Firewall)

El Project Firewall del programa de visas H-1B representa la iniciativa de fiscalización más agresiva del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) hasta la fecha...

Introducción

El Project Firewall del programa de visas H-1B representa la iniciativa de fiscalización más agresiva del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) hasta la fecha, lanzada el 19 de septiembre de 2025. El DOL puso en marcha Project Firewall como una iniciativa integral destinada a combatir abusos del programa H-1B y fallas de cumplimiento normativo. Las empresas tecnológicas que dependen de trabajadores H-1B ahora enfrentan un nivel de escrutinio sin precedentes, por lo que los empleadores deben comprender claramente los requisitos de cumplimiento y las posibles sanciones.

Muchos empleadores se ven afectados, ya que múltiples agencias —incluidas USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.), EEOC (Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo) y el Departamento de Justicia (DOJ)— participan ahora en la fiscalización del programa H-1B, lo que incrementa los riesgos de cumplimiento y la supervisión. En 2023, el DOL recuperó más de 274 millones de dólares en salarios atrasados para más de 163,000 trabajadores en diversos sectores, lo que demuestra la magnitud de las acciones de fiscalización.

Project Firewall introduce investigaciones más rigurosas sobre violaciones al programa H-1B y tiene como objetivo proteger los empleos estadounidenses al prevenir abusos de visas y priorizar el empleo de trabajadores estadounidenses. Los empleadores pueden enfrentar sanciones civiles, el pago de salarios atrasados y prohibiciones temporales para patrocinar visas H-1B. Project Firewall amplía la supervisión federal del programa H-1B y autoriza investigaciones incluso en ausencia de quejas externas.

Este artículo explica qué significa Project Firewall para los empleadores del sector tecnológico y cómo garantizar el cumplimiento. Project Firewall también refleja un impulso más amplio de la administración Trump para “restaurar el Sueño Americano” para los trabajadores nacionales, respondiendo a la preocupación pública de que los programas H-1B han reducido salarios y oportunidades laborales.

¿Qué es Project Firewall y por qué es importante para las empresas tecnológicas?

Project Firewall marca un cambio fundamental en la forma en que el Departamento de Trabajo supervisa el programa H-1B. La Secretaria de Trabajo certificará investigaciones cuando exista causa razonable para creer que un empleador ha violado los requisitos del programa H-1B. Esta autoridad de certificación directa por parte de la Secretaría representa la primera vez en la historia del DOL que las investigaciones reciben este nivel de aprobación directa. La Secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, ha subrayado la importancia de proteger a los trabajadores estadounidenses y de garantizar que los empleos altamente calificados beneficien a los ciudadanos de Estados Unidos.

La iniciativa se enfoca en violaciones específicas que afectan a los empleadores tecnológicos. Los investigadores se concentran en el pago insuficiente de salarios y en el desplazamiento de trabajadores estadounidenses. Project Firewall incrementa el escrutinio sobre puestos técnicos para evitar que trabajadores estadounidenses sean reemplazados. También se examinan solicitudes fraudulentas de Condiciones Laborales (Labor Condition Applications – LCA), así como la tergiversación de funciones laborales o ubicaciones del lugar de trabajo.

El DOL coordina la aplicación de la ley con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Asimismo, colabora con otras agencias, como la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y el Departamento de Justicia, para coordinar investigaciones de cumplimiento y acciones de fiscalización relacionadas con el programa de visas H-1B.

El DOL había iniciado numerosas investigaciones como parte del Proyecto Firewall. Estas investigaciones analizan si los empleadores cumplen con los requisitos salariales y las obligaciones de reclutamiento. La División de Salarios y Horas (Wage and Hour Division) desempeña un papel clave en la aplicación de las leyes salariales y de horas de trabajo dentro del programa H-1B y en la identificación de violaciones.

Las empresas tecnológicas enfrentan un escrutinio más intenso debido a que el sector domina el uso de visas H-1B. Tanto los empleadores como los titulares actuales de visas están sujetos a auditorías e investigaciones más frecuentes. Los titulares de visas existentes también pueden enfrentar mayores desafíos o restricciones como resultado del aumento de la supervisión.

Los empleadores que se encuentren en incumplimiento enfrentan consecuencias severas. El DOL puede recuperar salarios atrasados adeudados a los trabajadores e imponer sanciones monetarias civiles. Además, la agencia puede imponer la exclusión del programa H-1B (debarment) por un período determinado, generalmente de al menos un año. Esta iniciativa protege tanto a los trabajadores estadounidenses como a los empleados H-1B contra el robo de salarios y la explotación.

La tarifa de solicitud de 100,000 dólares para nuevas peticiones H-1B tiene como objetivo disuadir a las empresas de evadir la contratación de trabajadores nacionales. Las peticiones H-1B, incluidas nuevas solicitudes, extensiones y renovaciones, están sujetas a nuevas tarifas y actualizaciones regulatorias. Los empleadores deben pagar al menos el 95 % del salario prevaleciente para el puesto. El empleador presenta una Solicitud de Condiciones Laborales (LCA) ante el Departamento de Trabajo, certificando el cumplimiento salarial. La aprobación inicial de una visa H-1B puede otorgarse hasta por tres años, con extensiones posibles hasta un máximo de seis años.

Esta iniciativa podría redefinir el panorama del programa H-1B y quién tiene acceso a empleos altamente remunerados en los Estados Unidos.

Obtener una visa H-1B para funciones relacionadas con firewall bajo Project Firewall requiere cumplir con los requisitos estándar de una “ocupación especializada”, además de ajustarse a protocolos de fiscalización mucho más estrictos. El puesto debe requerir al menos una licenciatura en un campo específico, como Ciencias de la Computación o Ingeniería. Para asegurar una visa H-1B bajo Project Firewall, el empleador debe demostrar que el puesto es una ocupación especializada y que se pagan los salarios prevalecientes. El profesional debe contar con un título directamente relacionado con las necesidades técnicas del proyecto de firewall. El puesto debe implicar la aplicación teórica y práctica de conocimientos altamente especializados, como arquitectura de seguridad de redes o protocolos avanzados de ciberseguridad.

Los empleadores tecnológicos deben prestar especial atención a las prácticas de cumplimiento debido a Project Firewall. Las violaciones no solo pueden resultar en sanciones financieras, sino también interrumpir operaciones y causar un daño significativo a la reputación de la empresa.

Entorno Regulatorio que Da Forma a Project Firewall

El entorno regulatorio que impulsa Project Firewall refleja un cambio significativo en la forma en que el gobierno federal hace cumplir el programa de visas H-1B. Lanzado como una iniciativa integral de fiscalización destinada a proteger a los trabajadores estadounidenses, Project Firewall marca un punto de inflexión en el enfoque del Departamento de Trabajo (DOL) en materia de cumplimiento y supervisión. Bajo la administración Trump, agencias federales —incluidos el Departamento de Trabajo y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC)— han unido esfuerzos para dirigirse a empleadores que podrían estar favoreciendo a trabajadores extranjeros sobre trabajadores estadounidenses, lo que genera preocupaciones sobre discriminación por origen nacional y violaciones de los estándares de salario prevaleciente.

Este esfuerzo coordinado implica que los empleadores ahora deben certificar personalmente las investigaciones y demostrar un cumplimiento estricto de los requisitos del programa H-1B. El enfoque no se limita únicamente al cumplimiento de las normas salariales y de horas de trabajo, sino también a garantizar que las prácticas de empleo no perjudiquen a los trabajadores estadounidenses ni infrinjan las leyes antidiscriminatorias. Como parte de este cambio más amplio, el Departamento de Trabajo está emitiendo nuevas reglas y directrices para aclarar los requisitos del programa y fortalecer la fiscalización.

A medida que las agencias federales continúan perfeccionando sus estrategias para proteger tanto a trabajadores estadounidenses como extranjeros bajo el programa de visas H-1B, los empleadores deben anticipar actualizaciones continuas y obligaciones de cumplimiento en evolución. Mantenerse a la vanguardia en este entorno regulatorio requiere que los empleadores supervisen de cerca las directrices del Departamento de Trabajo y de otros socios federales, implementen programas de cumplimiento sólidos y estén preparados para investigaciones más rigurosas. Los riesgos nunca han sido tan altos, y el incumplimiento puede resultar en sanciones significativas, daños a la reputación y la pérdida de acceso al programa H-1B.

Requisitos de Cumplimiento que Deben Seguir los Empleadores Tecnológicos

Los empleadores tecnológicos deben obtener una Solicitud de Condiciones Laborales (Labor Condition Application – LCA) certificada para cada área geográfica donde los trabajadores H-1B desempeñen sus funciones . La LCA establece los requisitos de salario prevaleciente y activa las obligaciones de notificación en cada lugar de trabajo, incluidos los domicilios particulares cuando los empleados trabajan de forma remota

Los empleadores deben pagar a los trabajadores H-1B el salario más alto entre el salario prevaleciente o el salario real pagado a trabajadores estadounidenses en puestos similares. Este requisito se aplica desde el primer día de empleo.

Posteriormente, los empleadores deben crear un Archivo de Acceso Público (Public Access File) dentro de un día hábil a partir de la presentación de la LCA . Este archivo debe contener la LCA certificada, la documentación del salario, la determinación del salario prevaleciente y los resúmenes de beneficios . Estos registros deben mantenerse disponibles durante al menos un año después de la última fecha de empleo H-1B bajo dicha LCA .

Los requisitos de notificación exigen la publicación de avisos en dos lugares visibles durante 10 días hábiles antes de la presentación de la LCA o dentro de los 30 días posteriores a su presentación. Para trabajadores remotos, los empleadores deben publicar los avisos en el domicilio del empleado donde realiza su trabajo.

Los empleadores dependientes del programa H-1B están sujetos a obligaciones adicionales. Deben certificar que no hubo desplazamiento de trabajadores estadounidenses durante el período de 90 días antes y después de la presentación de la petición. Asimismo, deben demostrar esfuerzos de reclutamiento realizados de buena fe antes de contratar trabajadores H-1B.

Señales de Alerta y Mitigación de Riesgos para Empleadores Tecnológicos

Las investigaciones del Departamento de Trabajo bajo la primera ola de fiscalización de Project Firewall revelaron violaciones graves. Para noviembre de 2025, los investigadores habían calculado aproximadamente 15 millones de dólares en salarios atrasados en al menos 175 investigaciones en curso . Entre las violaciones más comunes se encuentran pagar a los trabajadores H-1B mucho menos de lo prometido y no notificar a las autoridades sobre la terminación de empleados. Otras incluyen declarar lugares de trabajo inexistentes en las solicitudes y mantener a trabajadores “en banca” (benching) sin pago .

Cuando se determinan violaciones, los trabajadores afectados pueden tener derecho a salarios atrasados y a otros recursos legales, lo que subraya la importancia del cumplimiento para la protección de los derechos de los empleados.

Ciertas señales de alerta activan el escrutinio de Project Firewall. Los investigadores priorizan a los empleadores que desplazan a trabajadores estadounidenses y no realizan esfuerzos de reclutamiento de buena fe. También se enfocan en aquellos que dan preferencia a candidatos H-1B sobre solicitantes estadounidenses calificados y que toman represalias contra trabajadores que denuncian violaciones. La tergiversación de funciones laborales o condiciones de trabajo también atrae atención . Los despidos repentinos de trabajadores estadounidenses seguidos de contrataciones H-1B generan preocupación inmediata .

Los empleadores tecnológicos deben implementar estrategias proactivas de mitigación. Es fundamental realizar auditorías internas de las prácticas H-1B para verificar que las LCA se mantengan exactas y actualizadas . Debe comprobarse en cada período de pago que los registros de nómina cumplan con los requisitos de salario prevaleciente . Asimismo, los equipos de recursos humanos, legal y gerencia deben recibir capacitación sobre las obligaciones de documentación H-1B y los procedimientos de respuesta ante auditorías . Se recomienda designar a un responsable de cumplimiento H-1B para supervisar el cumplimiento continuo.

Las sanciones pueden escalar rápidamente. Las multas civiles pueden alcanzar hasta 67,367 dólares por infracción La exclusión del programa H-1B (debarment) tiene una duración mínima de un año y puede extenderse hasta cinco años en casos de violaciones intencionales

Estrategia Global de Talento en la Era de Project Firewall

Con Project Firewall redefiniendo el panorama de la fiscalización del programa H-1B, los empleadores deben replantear sus estrategias globales de talento para mantenerse competitivos y en cumplimiento. El programa de visas H-1B sigue siendo una herramienta esencial para atraer talento extranjero altamente calificado; sin embargo, el mayor nivel de escrutinio exige que las empresas sean más diligentes que nunca en el cumplimiento de los requisitos del programa y en la prevención de violaciones.

Los empleadores deben revisar sus ofertas de empleo, prácticas de contratación y estructuras salariales para asegurarse de no favorecer inadvertidamente a trabajadores extranjeros sobre solicitantes estadounidenses calificados. Esto incluye auditorías periódicas de los procesos de reclutamiento y de la compensación para garantizar equidad y cumplimiento con los estándares de salario prevaleciente. Las empresas también pueden considerar vías migratorias alternativas, como la residencia permanente EB-1A, para diversificar sus estrategias de adquisición de talento y reducir la dependencia del programa H-1B.

Una estrategia global de talento exitosa en la era de Project Firewall requiere un enfoque proactivo del cumplimiento, transparencia en las prácticas laborales y un firme compromiso con la equidad para todos los trabajadores. Al priorizar estos principios, los empleadores pueden minimizar el riesgo de acciones de fiscalización, proteger su reputación y seguir atrayendo al mejor talento a nivel mundial. A medida que el entorno regulatorio continúa evolucionando, mantenerse informado y adaptable será clave para sostener una fuerza laboral sólida y en cumplimiento.

Conclusión

Project Firewall exige una acción rápida por parte de los empleadores tecnológicos. Las empresas deben implementar prácticas de cumplimiento rigurosas para proteger sus programas H-1B. Auditorías internas periódicas, pagos salariales precisos y una documentación adecuada ayudan a prevenir violaciones costosas. Esta iniciativa impone sanciones que van más allá del impacto financiero. Los empleadores deben designar responsables de cumplimiento y capacitar al personal sobre los requisitos de documentación. Las medidas proactivas permiten que las operaciones continúen sin interrupciones, al tiempo que protegen tanto a los trabajadores estadounidenses como a los empleados H-1B frente a la explotación.

