ABD' de Vatandaşlık Mülakatınızı Nasıl Başarıyla Geçersiniz

Article Insights

Yasin B. Akalan’s articles from Akalan Law Firm are most popular: in United States Akalan Law Firm are most popular: within Energy and Natural Resources topic(s)

Vatandaşlığa Kabul Sürecine Giriş

ABD vatandaşı olmak hayat değiştiren önemli bir dönüm noktasıdır ve vatandaşlığa kabul süreci, başvuru sahiplerinin vatandaşlığın hak ve sorumluluklarına tam olarak hazır olmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Süreç, başvurunuzu sunmanızla başlar ve USCIS (Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri) tarafından yürütülen kapsamlı bir güvenlik soruşturmasıyla devam eder. En önemli adımlardan biri vatandaşlık mülakatıdır; bu mülakatta bir USCIS görevlisi uygunluğunuzu gözden geçirir ve geçmişiniz, başvurunuz ile ABD tarihi ve hükümeti hakkındaki bilginiz hakkında sorular sorar.

Başarılı olmanıza yardımcı olmak için USCIS, yurttaşlık (civics) sınavı ve İngilizce sınavını kapsayan çeşitli çalışma materyalleri sunar. Yurttaşlık sınavı, ABD tarihi ve hükümetine ilişkin temel konulara odaklanır; İngilizce sınavı ise temel düzeyde okuma, yazma ve konuşma becerilerinizi ölçer. Bu materyalleri gözden geçirmek ve cevaplarınızı pratik etmek, mülakat sırasında özgüveniniz ve performansınız üzerinde önemli bir fark yaratabilir. Vatandaşlığa kabul sürecinin her aşamasını anlayarak ve sizi nelerin beklediğini bilerek, vatandaşlık mülakatınıza netlik ve güvenle yaklaşabilirsiniz.

Vatandaşlığa Kabul Mülakat Sürecini Anlamak

USCIS Vatandaşlığa Kabul Mülakatı Nedir?

USCIS, dosyanızla ilgili tüm ön hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra vatandaşlığa kabul sürecini sonuçlandırmak için bir mülakat planlar 1. Bir USCIS görevlisi bu mülakatı, N-400 Formu başvurunuzda verdiğiniz bilgileri doğrulamak için temel bir inceleme aracı olarak kullanır. Görevli sizi yemin altına alır ve vatandaşlığa uygunluğunuzla ilgili tüm unsurları gözden geçirir 2.

N-400 Mülakatında Neler Olur?

Mülakatınız üç ayrı bölümden oluşur. Öncelikle USCIS görevlisi N-400 başvurunuzu inceler ve cevaplarınızı netleştirmek veya doğrulamak için sorular sorar 2. Bu sorular kişisel geçmişinizi, göçmenlik durumunuzu, eğitiminizi, çalışma hayatınızı ve ahlaki karakterinizi kapsar 3. Gerekirse görevli memurdan soruları tekrar etmesini veya farklı şekilde ifade etmesini isteyebilirsiniz 2. Görevli memur bu bölümleri belirli bir sırayla yürütmek zorunda değildir ve birçok durumda mülakat doğrudan vatandaşlık (civics) sorularıyla başlayabilir.

Bölümlerden biri İngilizce kısmıdır ve mülakat boyunca soruları yanıtlarken konuşma beceriniz değerlendirilir. Mülakatın kendisi vatandaşlık sınavının İngilizce bölümünün bir kısmını oluşturur. Muafiyet veya istisna hakkınız yoksa ayrıca İngilizce ve yurttaşlık sınavına girersiniz. İngilizce sınavı üç bölümden oluşur: konuşma, okuma ve yazma. Okuma testi için görevli memur sizden bir cümleyi yüksek sesle okumanızı ister. İlk cümleyi doğru şekilde okuyamazsanız, memur size ikinci ve gerekirse üçüncü bir cümle verebilir. Yazma testi için memur bir cümle okur ve bunu doğru şekilde yazmanızı ister. İlk denemede başarılı olamazsanız, memur ikinci ve gerekirse üçüncü bir cümle sağlayabilir 4.

Diğer bir bölüm ise vatandaşlığa kabul mülakatının yurttaşlık (civics) kısmıdır. 20 Ekim 2025 tarihinden önce yapılan başvurular için görevli, 100 soruluk yurttaşlık soru listesinden en fazla 10 soru sorar. Yurttaşlık bölümünü geçmek için 10 sorudan 6'sını doğru cevaplamanız gerekir. 2008 vatandaşlık yurttaşlık sınavı, 100 soruluk listeden seçilen 10 sorudan oluşan sözlü bir sınavdır. 20 Ekim 2025 tarihinde veya sonrasında yapılan başvurular için ise yurttaşlık sınavı 128 soruluk bir listeden seçilen 20 sorudan oluşacak ve bu durumda 20 sorudan 12'sini doğru cevaplamanız gerekecektir 4.

Vatandaşlığa Kabul Mülakatı Ne Kadar Sürer?

Vatandaşlığa kabul mülakatı genellikle 20 ila 30 dakika arasında sürer. Süre, başvuru bilgilerinizin doğrulanmasının ve İngilizce ile yurttaşlık bilginizin değerlendirilmesinin ne kadar zaman aldığına bağlı olarak değişir 3.

Vatandaşlığa Kabul Mülakat Sonuçları: Neler Beklemelisiniz?

USCIS, incelemenizin sonunda size sonuç bildirimini verir 2.

Dört olası sonuç vardır:

Kanıtlar uygun olduğunuzu gösteriyorsa USCIS başvurunuzu onaylayabilir.

Ek belgeler gerekiyorsa USCIS başvurunuzu devam ettirebilir.

İngilizce veya vatandaşlık testinde başarısız olursanız, USCIS genellikle testi yeniden alabilmeniz için ikinci bir mülakat planlar.

Kanıtlar uygun olmadığınızı gösteriyorsa USCIS başvurunuzu reddedebilir 1.

USCIS'in, ilk mülakat tarihinizden itibaren 120 gün içinde karar verme süresi vardır 5. Onay alırsanız, aynı gün içinde vatandaşlık törenine katılma imkânınız olabilir; ancak bu her zaman mümkün değildir 1.

İngilizce ve yurttaşlık şartlarını karşılamak için iki hakkınız vardır 4. İlk denemenizde herhangi bir bölümden kalırsanız, 60 ila 90 gün içinde yeniden sınava alınabilirsiniz 2.

Vatandaşlığa Kabul Mülakatına Hazırlık

N-400 Başvurunuzu Çok İyi Gözden Geçirin

Form N-400'ü göndermeden önce tamamlanmış bir kopyasını alın. USCIS görevlisi, cevaplarınızı doğrulamak için başvurunuzdan sorular soracaktır. Her bölümü dikkatlice gözden geçirmeli ve formu gönderdikten sonra meydana gelen herhangi bir değişikliği (örneğin yeni adres, boşanma veya yurt dışı seyahati) açıklamaya hazır olmalısınız.

Adres değişikliği yaptıysanız, mevzuata uygun kalmak ve doğru iletişimi sağlamak için taşındıktan sonraki 10 gün içinde USCIS'e bildirim yapmanız gerekir. Mülakat sırasında tutarsız cevaplar endişe yaratabilir. Sözlü cevaplarınız N-400 formunda yazdıklarınızla çelişirse görevli başvurunuzu sorgulayabilir.

Sık Sorulan Vatandaşlık Mülakat Sorularını Çalışın

Görevliler genellikle geçmişiniz, ikamet geçmişiniz, iş durumunuz ve ahlaki karakteriniz hakkında sorular sorar. Yaygın sorular şunlardır:

Neden ABD vatandaşı olmak istiyorsunuz?

Son aylarda ABD dışına seyahat ettiniz mi?

Herhangi bir kuruluşla bağlantınız var mı?

Başvurunuzun her bölümünü İngilizce olarak açıklayabilmelisiniz. Bir arkadaşınız veya aile üyenizle prova yaparak özgüveninizi artırın. Sorulara dürüstçe cevap verin. Soruyu anlamazsanız, görevli memurdan tekrar etmesini veya farklı şekilde ifade etmesini isteyin.Getirmeniz Gereken Belgeleri Toplayın

Vatandaşlığa kabul mülakatına aşağıdaki belgeleri götürmelisiniz:

Mülakat randevu bildirimi ( Form I-797C)

Form I-551 (Daimi Oturma Kartı / Green Card)

Eyalet tarafından verilmiş kimlik (örneğin sürücü belgesi)

Tüm geçerli ve süresi dolmuş pasaportlar ve seyahat belgeleri

Evliyseniz evlilik belgesi veya boşanma kararı da eklenmelidir.

Son beş yıla ait vergi beyannameleri veya IRS dökümleri gereklidir. Eğer ABD vatandaşı biriyle evlilik temelinde başvuruyorsanız, son üç yıla ait belgeler gereklidir.

18 ile 31 yaş arasındaki erkeklerin Selective Service (zorunlu askerlik sistemi) kayıt belgesini getirmesi gerekir.

Herhangi bir sabıka geçmişiniz varsa, tutuklama raporları, mahkeme kararları ve ceza kayıtlarını da yanınızda bulundurmalısınız.

İyi Ahlaki Karakter Şartlarını Anlamak

USCIS artık iyi ahlaki karakteri değerlendirmek için kapsamlı bir yöntem kullanmaktadır. Görevliler aşağıdaki olumlu özellikleri dikkate alır:

Topluma katılım

Aile sorumlulukları

Düzenli istihdam

Vergi yükümlülüklerine uyum

Ayrıca aşağıdaki diskalifiye edici davranışları incelerler:

Kalıcı engeller (örneğin cinayet veya ağır suçlar)

Şartlı engeller (örneğin kontrollü madde ihlalleri veya iki ya da daha fazla alkollü araç kullanma suçu)

Okul kayıtları, iş geçmişi, gönüllü çalışmalar veya toplum liderlerinden alınmış referans mektupları gibi olumlu katkılarınızı gösteren kanıtları hazırlamalısınız.

İngilizce Konuşma Becerilerinizi Geliştirin

İngilizce konuşma beceriniz mülakat boyunca değerlendirilir. Ana dili İngilizce olan kişilerle vakit geçirin ve yalnızken bile mümkün olduğunca İngilizce konuşun.

USCIS'in okuma ve yazma sınavları için hazırladığı kelime listelerini çalışın. Duolingo veya Babbel gibi dil öğrenme uygulamaları yardımcı olabilir. Altyazılı YouTube videoları izlemek ve İngilizce okumak dinleme ve anlama becerilerinizi geliştirecektir.

Zorlukların Üstesinden Gelmek ve Odaklı Kalmak

Vatandaşlığa kabul sınavına ve vatandaşlık mülakatına hazırlanmak bunaltıcı gelebilir; ancak doğru bakış açısı ve kaynaklarla her türlü engeli aşabilirsiniz. Öncelikle çalışma materyallerinizi düzenleyin—USCIS, hazırlanmanıza yardımcı olmak için resmî yurttaşlık (civics) soru setlerini ve İngilizce kelime listelerini sunar. Soruları yüksek sesle cevaplama pratiği yapın; çünkü vatandaşlık mülakatında USCIS görevlisinin sorularına açık ve kendinden emin şekilde yanıt vermeniz gerekir.

Bazı konuları zor buluyorsanız, deneyimli bir göçmenlik avukatından veya güvendiğiniz bir temsilciden destek almaktan çekinmeyin. Size kişiye özel öneriler sunabilir ve vatandaşlığa kabul sürecinde yol gösterebilirler; böylece mülakatın her bölümüne hazır olursunuz. Düzenli kalmak, düzenli çalışma zamanı ayırmak ve başvurunuzu ayrıntılı şekilde gözden geçirmek, mülakatta doğru ve gerçeğe uygun cevaplar vermenize yardımcı olur.

Unutmayın: USCIS görevlisi vatandaşlık için bilginizi ve uygunluğunuzu değerlendirmek üzere sorular sorar; amaçları sizi "kandırmak" değil, hazır olup olmadığınızı doğrulamaktır. Adanmışlık, sabır ve doğru destekle vatandaşlığa kabul sınavını geçebilir, Sadakat Yemini'ni (Oath of Allegiance) edebilir ve ABD vatandaşı olma hayalinize ulaşabilirsiniz. Odaklanın, çalışmaya devam edin ve hazırlığınıza güvenin—hedefinize hiç olmadığınız kadar yakınsınız.

Mülakat Sırasında Ne Yapmalı?

Erken Gelin ve Giriş Yapın

Randevunuza erken gelmeniz önerilir; mümkünse 30 dakika önceden orada olun. Havaalanı kontrolüne benzer bir güvenlik noktasından geçeceğiniz için silah veya kesici/delici aletler gibi yasaklı eşyaları evde bırakın. Girişte randevu bildiriminizi ve devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimliğinizi ibraz edin 6. Güvenliği geçtikten sonra danışmadaki kayıt masasında check-in yapın; personel size bir numara verir ve bekleme alanına yönlendirir.

Soruları Dürüst ve Net Şekilde Yanıtlayın

Görevli memur sizden doğruyu söyleyeceğinize dair yemin etmenizi ister. Yemin altında yalan söylemek suçtur ve vatandaşlığa uygunluğunuzu ortadan kaldırabilir. Görevli, N-400 formunuzun doğruluğunu kontrol eder ve başvurudan bu yana bir değişiklik olup olmadığını sorar. Bir soruyu anlamıyorsanız tahmin yürütmek yerine açıklama isteyin. Görevliler, İngilizceyi anladığınızı ya da anlayamadığınızı netleştirene kadar soruları tekrar etmek ve farklı şekilde ifade etmek zorundadır 9. Cevaplarınız başvurunuzla uyumlu olmalıdır. Tutarsızlık çıkarsa görevli, sözlü cevaplarınıza dayanarak başvurunuzu güncelleyebilir.

Vatandaşlık Sınavına Girmek

Görüşme boyunca yapılan konuşma, İngilizce konuşma becerinizi değerlendirir 9. Okuma bölümünde görevli memur sizden bir cümleyi yüksek sesle okumanızı isteyecektir. İlk cümleyi doğru şekilde okuyamazsanız, memur size ikinci ve gerekirse üçüncü bir cümle verebilir. Yazma bölümünde ise memur bir cümle okur ve bunu doğru şekilde yazmanızı ister. İlk denemede başarılı olamazsanız, memur ikinci ve gerekirse üçüncü bir cümle sağlayabilir.Yurttaşlık (civics) sınavının formatı, başvuruyu ne zaman yaptığınıza bağlıdır. 20 Ekim 2025'ten önce yapılan başvurularda 100 soruluk listeden sorulan 10 sorunun 6'sını doğru cevaplamak gerekir. 20 Ekim 2025 tarihinde veya sonrasında yapılan başvurularda ise 128 soruluk listeden 20 sorunun 12'sini doğru cevaplamak gerekir 7.

Zor Sorularla Nasıl Başa Çıkılır?

Görevli memurdan soruyu tekrar etmesini veya açıklamasını istemeniz, sizi diskalifiye etmez. Görevliler, bazı soruların tekrar edilmesinin gerekebileceğini bilir ve bunu olumsuz değerlendirmez; ancak birden fazla denemeden sonra İngilizceyi anlayamadığınıza karar verirlerse bu durum sorun olabilir 4. Sakin kalın ve cevaplarınızı oluştururken kendinize zaman tanıyın. Mükemmel cevaplar vermeye çalışmaktan ziyade doğru, dürüst ve tutarlı cevaplar vermeye odaklanın.

Vatandaşlığa Kabul Mülakatından Sonra

Mülakat Sonucunuzu Anlamak

Sınavınız sona erdiğinde görevli memur, sonucunuzu belgeleyen Form N-652'yi size verir 8. USCIS'in, ilk mülakat tarihinizden itibaren 120 gün içinde nihai bir karar verme süresi vardır 5. Dört olası sonuç vardır:

Onaylandı (Granted) – Kanıtlar uygun olduğunuzu gösteriyorsa.

Devam Ediyor (Continued) – USCIS ek belgeler talep ediyorsa.

İkinci Mülakat Planlandı (Second Interview Scheduled) – İngilizce veya vatandaşlık testini geçemediyseniz.

Reddedildi (Denied) – Vatandaşlığa uygun olmadığınız tespit edilirse1.Başvurunuz Devam Ediyorsa Ne Olur?

Başvurunuz; İngilizce veya yurttaşlık sınavında başarısız olmanız, eksik belge sunmanız ya da USCIS'in ek kanıt talep etmesi durumunda "devam ediyor" statüsüne alınır. Görevli memur, eksik bilgileri ve yanıt için son tarihi belirten Form N-14'ü düzenler 3.

USCIS, kanıt taleplerine yanıt vermeniz için 30 gün süre tanır 5.

Sınavdan kalmanız durumunda USCIS, ilk mülakat tarihinizden itibaren 60 ila 90 gün içinde yeniden sınav tarihi planlar 8.Onaydan Sonraki Adımlar

Başvurunuz onaylandıktan sonra, bulunduğunuz USCIS bölgesine bağlı olarak aynı gün yemin törenine katılabilirsiniz 1. Aksi takdirde törenin tarihini, saatini ve yerini bildiren bir bildirim alırsınız.

Form N-445 soru formunu doldurmanız, daimi oturma kartınızı (Green Card) teslim etmeniz ve Sadakat Yemini'ni (Oath of Allegiance) etmeniz gerekir 6.

ABD vatandaşı olmanız, başvurunuzun onaylandığı anda değil, yemini ettiğiniz anda gerçekleşir 1.

Sınavın Bir Bölümünden Kalırsanız Yeniden Planlama

USCIS, ilk sınavınızdan itibaren 60 ila 90 gün içinde yalnızca başarısız olduğunuz bölümü tekrar sınava tabi tutar 7.

İkinci denemede de başarısız olursanız başvurunuz reddedilir 9.

Eğer tek ret nedeni sınav başarısızlığı ise, bekleme süresi olmadan istediğiniz kadar yeniden vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz 2.

Sonuç

Artık vatandaşlığa kabul mülakatınıza güvenle yaklaşmak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. N-400 başvurunuzu dikkatlice çalışın ve her gün İngilizce pratiği yapın. Gerekli tüm belgeleri toplayın ve sorulara dürüstçe yanıt vermeye hazır olun.

Unutmayın: Görevli memurun amacı sizi kandırmak değil, uygunluğunuzu doğrulamaktır. Sakin olun ve gerektiğinde açıklama isteyin. Kendiniz olun.

Doğru hazırlık, o 20 dakikayı ABD vatandaşlığına açılan kapınız haline getirebilir. Bunu başarabilirsiniz!

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.