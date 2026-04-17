Birleşik Krallık Emisyon Ticaret Sistemi (UK ETS): Denizcilik Sektörünün Kapsama Alınması Ve Hukuki Etkileri

Article Insights

Küresel denizcilik endüstrisi, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri ve karbon ayak izinin azaltılması yönünde eşi görülmemiş bir dönüşümden geçmektedir. Bu kapsamda, Esenyel Partners olarak armatörlerimizin, gemi işletmecilerimizin ve tüm denizcilik paydaşlarımızın uluslararası regülasyonlara uyum sürecini yakından takip ediyoruz. Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nin adımlarına paralel olarak, iç deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonları Birleşik Krallık Emisyon Ticaret Sistemi’ne (UK ETS) dâhil etme kararı almıştır. Bu önemli gelişme, gemi operasyonları, ticari sözleşmeler ve uyum maliyetleri üzerinde doğrudan etki yaratacaktır.

Aşağıda, bu yeni düzenlemenin detaylarını, geçiş takvimini ve denizcilik şirketlerinin operasyonlarını nasıl şekillendireceğini kapsamlı bir şekilde inceliyoruz.

Kapsam ve Geçiş Takvimi: Sektörü Neler Bekliyor?

Birleşik Krallık hükümeti, denizcilik sektörünün UK ETS’ye entegrasyonunu kademeli bir yaklaşımla gerçekleştirecektir. Bu strateji, sektörün yeni yükümlülüklere uyum sağlaması için bir adaptasyon süresi tanımayı amaçlamaktadır.

2026 Yılı: İç Hat Seferlerinde Kısmi Uygulama ve Başlangıç

Düzenlemenin ilk aşaması, 1 Temmuz 2026 tarihinde kısmi uygulama ile yürürlüğe girecektir. İlk program yılı, bu tarihten 31 Aralık 2026’ya kadar sürecek ve takip eden her program yılı standart olarak 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasını kapsayacaktır.

Bu ilk aşamada, yalnızca Birleşik Krallık limanları arasında gerçekleştirilen veya aynı Birleşik Krallık limanında başlayıp biten yolculuklar olarak tanımlanan iç hat seferleri programa dâhil edilecektir. Gemi sahipleri ve işletmecileri için kritik bir diğer husus ise, yakalanan emisyonların sadece seyir hâlindeyken değil, gemilerin demirde veya limana bağlı hâldeyken ürettiği emisyonları da içerecek olmasıdır. Program başlangıçta 5.000 GT ve üzeri gemiler için geçerli olacak ve üç temel sera gazını kapsayacaktır: karbondioksit (CO2), metan ve azot oksit.

2027 Yılı: Açık Deniz Gemileri ve Tam Uyum

Düzenlemenin kapsamı, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) ile tam uyumun sağlanması ve rekabet eşitsizliklerinin önlenmesi amacıyla 1 Ocak 2027 itibarıyla genişletilecektir. Daha önce bu tarihin öne çekilmesi tartışılsa da, açık deniz gemilerinin sisteme dâhil edilmesi AB ETS’nin açık deniz taşımacılığına yönelik genişlemesiyle eş zamanlı olması adına 2027 yılına ertelenmiştir.

Operasyonel Esneklikler ve İstisnai Düzenlemeler

Yeni regülasyonlar, idari yükü hafifletmek ve ticari dengesizlikleri önlemek adına bazı istisnai kurallar ve basitleştirilmiş mekanizmalar barındırmaktadır. Esenyel Partners olarak, müvekkillerimizin bu istisnalardan en verimli şekilde faydalanabilmesi için sözleşmesel altyapıların şimdiden gözden geçirilmesini tavsiye ediyoruz.

Kuzey İrlanda ve Büyük Britanya Rotalarında Teslim Yükümlülüğü

Birleşik Krallık’ın coğrafi ve siyasi yapısı gereği, Kuzey İrlanda ile Büyük Britanya arasında seyahat eden kapsam dâhilindeki gemiler için özel bir uygulama öngörülmüştür. İrlanda Cumhuriyeti ile Büyük Britanya arasındaki rotalarda ortaya çıkabilecek olası ticari dengesizlikleri ve haksız rekabeti gidermek amacıyla, bu hatlarda faaliyet gösteren gemiler için %50 oranında bir teslim yükümlülüğü uygulanacaktır.

Yoğun Rotalar İçin Basitleştirilmiş İzleme Yaklaşımı

Düzenleyici otorite, denizcilik şirketlerinin üzerindeki bürokratik yükü azaltmak için bir esneklik mekanizması tasarlamıştır. Bir program yılı içerisinde tek bir rotada 300’den fazla sefer tamamlayan düzenli hat gemileri için basitleştirilmiş bir izleme yaklaşımı devrede olacaktır. Bu yaklaşım sayesinde işletmeciler, her bir sefer için ayrıntılı ve tekil veriler kaydetmek yerine, emisyonlarını kümülatif veya ortalama bazda raporlama imkânına sahip olacaklardır.

Gelecek Vizyonu: 2028 ve Sonrası İçin Stratejik Planlama

Mevcut düzenlemeler yalnızca bir başlangıç niteliğindedir. Birleşik Krallık Emisyon Ticaret Sistemi (UK ETS) Otoritesi, sistemin kapsamını uluslararası arenaya taşımak için istişarelerini sürdürmektedir.

Planlamalara göre, 2028 yılından itibaren Birleşik Krallık’ta başlayıp biten uluslararası deniz seferlerinden kaynaklanan emisyonların da sisteme dâhil edilmesi öngörülmektedir. AB ETS ile uyumlu bir şekilde, bu uluslararası seferlerin emisyonlarının yalnızca %50’sinin Birleşik Krallık ETS karbon fiyatlandırmasına tabi olması önerilmektedir. Aynı yıl içerisinde, halihazırda 5.000 GT olarak belirlenen tonaj eşiğinin daha küçük tonajlı gemileri de kapsayacak şekilde düşürülüp düşürülmeyeceği de yeniden değerlendirilecektir.

Esenyel Partners ile Hukuki Uyum ve Risk Yönetimi

Emisyon ticaret sistemlerinin karmaşık yapısı, denizcilik şirketleri için yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda ciddi hukuki ve mali riskler barındırmaktadır. Karbon tahsisatlarının satın alınması, raporlama yükümlülüklerinin ihlali durumunda karşılaşılabilecek yaptırımlar ve özellikle zaman çarteri sözleşmelerinde karbon maliyetlerinin kimin tarafından üstlenileceği (BIMCO ETS klozlarının adaptasyonu vb.) gibi konular titizlikle ele alınmalıdır.

Hem sözleşmelerinizin yeni döneme entegrasyonu hem de potansiyel uyuşmazlıkların önlenmesi adına sunduğumuz stratejik hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak ve UK ETS'nin şirketiniz üzerindeki spesifik etkilerini değerlendirmek için Esenyel Partners ile iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.