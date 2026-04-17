Açığa Satış Yasağının Uygulanma Süresi Tekrar Uzatıldı

LP LBF Partners More Contributor LBF Partners, an Istanbul based law and consultancy firm, provides full legal and consultancy services to its foreign and domestic clients both in Turkey and at international level. The unique qualification of our team members enables combining legal theory and practice at all times. Visit us at http://www.lbfpartners.com/en/

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) 1 Mart 2026 tarihli ve 11/417 sayılı kararı ile piyasa istikrarını korumak amacıyla aldığı geçici tedbirlerin süresini, sırasıyla 8 Mart 2026 tarihli ve 13/473 sayılı, 15 Mart 2026 tarihli ve 15/517 sayılı ve 28 Mart 2026 tarihli ve 19/625 sayılı kararları ile uzatmıştı. Bu defa, 11 Nisan 2026 tarihli ve 24/722 sayılı kararı (“Karar”) ile ilgili tedbirlerin 24 Nisan 2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına karar verilmiştir. Kurul’un tedbirlere ilişkin 11/417 sayılı kararına dair daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.