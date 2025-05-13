İhracat Bedellerinin TCMB'ye Satış Zorunluluğuna İlişkin Oran %25'den %35'e Yükseltilmiştir

2022/008 sayılı Sirkülerimizde duyurduğumuz üzere; Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan İhracat Genelgesinin Ek: 1 inci maddesiyle, İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin en az %25'inin İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu getirilmişti.

03.01.2022 tarihinde yürürlüğe giren bu zorunluluk uyarınca bu bedeller ilgili bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılmakta ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılmaktadır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenmektedir.

Ardından anılan maddede yapılan değişiklikle 18.04.2022 tarihinden itibaren İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedelleri için bu oran %40'a çıkarılmıştı. (Ek Madde 1)

Daha sonra bu oran, sırasıyla İhracat Genelgesine eklenen Ek 2 nci maddeyle %30'a ve2025/035 sayılı Sirkülerimizde duyurduğumuz üzereEk 3 üncü maddeyle 03/03/2025 tarihinden itibaren %25'e düşürülmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 02.05.2025 tarihli ve 3948630 sayılı yazısı ilebu defa, İhracat Genelgesine eklenen aşağıdaki geçici 2 nci maddeyle; 05.05.2025 tarihinden itibaren başlamak üzere 31/07/2025 (dahil) tarihine kadar İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedelleri için bu oran %35'e yükseltilmiştir.

"Merkez Bankasına satış

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 31/07/2025 (dahil) tarihine kadar İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin en az %35'i İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir."

Buna göre; fiili ihracat bu tarihten önce gerçekleştirilmiş olsa dahi, 05.05.2025 tarihinden itibaren İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin en az %35'inin, İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılması gerekecektir.

Bu oran değişikliği dışında, uygulamaya ilişkin başka bir değişiklik yapılmamıştır.

Uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgi için 2022/008, 2022/11, 2022/042, 2024/046 ve 2025/35 sayılı Sirkülerlerimiz incelenebilir.

Söz Konusu İhracat Genelgesinin güncel haline ulaşmak için lütfentıklayınız.

Saygılarımızla,

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