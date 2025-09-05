Kripto Varlıkların haczine dair düzenlemeler yolda

İcra İflas Kanun Taslağı (“Taslak Kanun”) Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak 31 Ocak 2026 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açıldı.

Taslak Kanun'da kripto varlıklara dair düzenlemelerin de yer alması işbu sektörün hayatımızın ne kadar içine girdiğinin bir göstergesidir.

Taslak Kanun'a göre, artık Borçlu, mal beyanında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (“SePK”) madde 3/1'de tanıma giren kripto varlıklarını da beyan edebilecek olup; ile kripto varlıklar da kıymet takdirine konu edilebilecek ve bu alanda da uzman bilirkişiler hizmet verecektir.

Ayrıca, Taslak Kanun'un 4. bölümü spesifik olarak “Kripto Varlıklar, Hacze ve Muhafazaya İlişkin Özel Durumlar ve Muhafaza Giderleri “ başlığı ile kriptola varlıklara özgülenmiş olup; her ne kadar emsal kararlar olsa da kanunen, SePK madde 3/1 uyarınca kripto varlıkları olarak tanımlanan değerlerin de haczedilebileceğinin altı çizilmiş oluyor.

Öte yandan, haciz uygulamasının ne şekilde yapılacağı da “borçlunun, kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde saklanan kripto varlıklarıyla ilgili hacizler hakkındaki talepler, münhasıran kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.” Hükmü ile netleştirilmiştir. Taslak Kanun ile, nakit ve kripto varlıkların bilişim sistemleri vasıtasıyla sorgulanması ve elektronik ortamda haczi hakkında mümkün hale getiriliyor. Ancak, Teknik olarak cüzdana erişim ve hatta Borçlunun elinde bulunan kripto cüzdan cihazında saklanan kripto varlıkların haczi hâlinde, cihazda saklanan kripto varlıklara erişimin kim tarafından sağlanacağı hususunda net bir ifadeye yer verilmemiş; bunun da kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılacağı şeklinde yorum yapılması mümkündür.

Son olarak taslak Kanun'da, uygulamada en çok karmaşa yaratan husus olan haczedilen kripto varlıkların icra ve iflas dairesince muhafazasının şekline ve paraya çevrilmesine ilişkin usulün ise yönetmelik ile belirleneceği düzenlenmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.