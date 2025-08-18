Pulse Of Fintech 2025

KPMG'nin 2025 yılının ilk yarısında küresel çapta fintechlere yapılan yatırımları incelediği "Pulse of Fintech" raporuna göre, bu dönemde küresel fintech sektöründe yatırımların toplam değeri 44,7 milyar dolara geriledi.

KPMG'nin 2025 yılının ilk yarısında küresel çapta fintechlere yapılan yatırımları incelediği "Pulse of Fintech" raporuna göre, bu dönemde küresel fintech sektöründe yatırımların toplam değeri 44,7 milyar dolara geriledi. Böylece küresel fintech yatırımları, son beş yılın en düşük altı aylık performansını sergiledi.

KPMG'nin küresel çapta fintech'lere yatırımları mercek altına aldığı "Pulse of Fintech" raporuna göre 2025 yılının ilk yarısında, yüksek faiz oranlarının sermaye maliyeti ve getiri beklentileri üzerindeki etkisi, spekülatif yatırımları büyük ölçüde azaltarak fintech yatırımlarında yeni bir taban seviyesinin oluşmasına neden oldu.

Bu dönemde küresel fintech sektöründe toplam 2.216 anlaşma yapıldı ve yatırımların toplam değeri 44,7 milyar dolar oldu. Böylece küresel fintech yatırımları, son beş yılın en düşük altı aylık performansını sergiledi. Bu rakamlar, 2024'ün ikinci yarısında 2.376 anlaşma ve 54,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Amerika kıtası, 2025'in ilk yarısında 26,7 milyar dolar fintech yatırımı çekti ki bu, tüm küresel yatırımların yarısından fazlasını oluşturuyor. Buna karşın EMEA bölgesi 13,7 milyar dolar yatırım aldı. Asya Pasifik (ASPAC) bölgesine ise yalnızca 4,3 milyar dolar fintech yatırımı yapıldı.

2025'e girerken birçok fintech yatırımcısı temkinli bir iyimserlik içindeydi. Ancak devam eden jeopolitik gerilimlerin yarattığı olumsuz hava ile gümrük vergileri ve ticaret politikalarına ilişkin artan endişeler birleşince, yatırımcıların çoğu büyük ölçekli anlaşmalardan uzak durmayı sürdürdü. Bunun istisnasını ise dijital varlıklar, dijital para birimleri ve yapay zekâ gibi birkaç popüler alan oluşturdu. Hem yatırımcılar hem de kurumlar, üretken yapay zekâ ve yapay zekâ ajanlarının potansiyeline büyük ilgi gösteriyor. 2025'in ikinci yarısına girerken, fintek odaklı yapay zekâ çözümlerine yatırımların daha da hız kazanması bekleniyor. Sinem Cantürk

Fintech ve Dijital Finans Lideri, Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

Dijital varlıklar ve dijital paralar son üç yılın en yüksek yatırım seviyesine doğru ilerliyor.

2025'in ilk yarısında küresel fintech yatırımlarının en büyük payı, 8,4 milyar dolar ile dijital varlıklar ve dijital para birimlerine gitti. Bu tutar, şimdiden 2024 genelindeki 10,7 milyar dolara yaklaştı. Bu alandaki en büyük yatırımı, Grand Cayman merkezli kripto para borsası Binance'in topladığı 2 milyar dolar oluşturdu. Yıl ortası itibarıyla dijital varlıklar, küresel yatırımlar açısından son üç yılın zirvesine çıkmaya çok yaklaşsa da 2021'deki 31 milyar dolarlık rekorun oldukça gerisinde kalacak gibi görünüyor.

Ödeme sektöründe yatırımlar azaldı.

2025'in ilk yarısında ödeme sektörüne yapılan yatırımlar belirgin biçimde geriledi. Yatırımcılar, büyük ölçekli yani 1 milyar doların üzerindeki mega anlaşmalardan uzak durdu. Bu dönemde ödeme sektörüne sadece 4,6 milyar dolar yatırım yapıldı; bu da 2024'teki 30,8 milyar dolarlık toplam yatırımın dramatik bir şekilde altında kaldı.

Sektördeki en büyük yatırım, ödeme platformu sağlayıcısı Rapyd Financial Network'ün aldığı 500 milyon dolarlık fon oldu. Öte yandan, Güneydoğu Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi gelişmekte olan bölgelerde ödeme sektörüne ilgi görece canlı kalmaya devam etti, ancak bu bölgelerde yapılan yatırımların büyüklüğü de oldukça sınırlıydı.

Yapay zekâ fintech sektöründe yatırımcıların gözdesi oldu.

2025'in ilk yarısında, fintech yatırımcıları arasında yapay zekâ (AI) çok büyük ilgi gördü. Sadece bu dönemde yapay zekâ odaklı fintech şirketlerine 7,2 milyar dolar yatırım yapıldı; bu rakam, 2024 yılının tamamında yapılan 8,9 milyar dolara oldukça yakın.

Yatırımların büyük kısmı, maliyetleri azaltan, verimliliği artıran ve daha fazla değer sağlayan yapay zekâ destekli çözümlere yöneldi. Özellikle, "AI ajanları" yani yapay zekânın anlık veri analizine dayalı olarak birden fazla görevi kendi başına yerine getirebildiği uygulamalar, yatırımcılar için öne çıktı.

Ayrıca, kara para aklamayı önleme (AML) ve müşteri kimliği doğrulama (KYC) süreçlerini geliştiren yapay zekâ çözümleri de ilgi gördü.

Sektördeki en büyük yatırım, ödeme platformu sağlayıcısı Rapyd Financial Network'ün aldığı 500 milyon dolarlık fon oldu. Öte yandan, Güneydoğu Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi gelişmekte olan bölgelerde ödeme sektörüne ilgi görece canlı kalmaya devam etti, ancak bu bölgelerde yapılan yatırımların büyüklüğü de oldukça sınırlıydı.

2025 yılının ilk yarısında gerçekleşen en büyük 10 küresel fintech yatırımı:

Hedef Şirket Yatırım Tutarı Merkezi Sektör 1 Preqin 3,2 milyar dolar Birleşik Krallık Bilişim 2 Next Insurance 2,6 milyar dolar ABD Sigorta Teknolojileri 3 Binance 2 milyar dolar Cayman Adaları Dijital Varlıklar 4 Esker 1,7 milyar dolar Fransa B2B/Arka Ofis 5 NinjaTrader 1,5 milyar dolar ABD Yatırım Yönetimi 6 Enfusion 1,5 milyar dolar ABD Varlık Teknolojileri 7 Hidden Road 1,25 milyar dolar ABD Dijital Varlıklar 8 Converge Technology Solutions 916,5 milyon dolar Kanada Fintek Hizmetleri 9 SafeSend 600 milyon dolar ABD B2B/Arka Ofis 10 Plaid 575 milyon dolar ABD B2B/Arka Ofis

Pulse of Fintech 2025 H1

Detaylı bilgi için raporumuzu inceleyin!

Görüntüleyin

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.