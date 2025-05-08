GES İhalelerine Davet

29/04/2025 tarihli, 32885 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan ilan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında Sivas, Yozgat, Tokat İllerinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşi için ihale açtı. 3 ayrı ilde ve toplam 11 bölgede kurulması planlanan ve toplam kapasitesi 7,405 MWe olarak planlanan GES'ler için bir veya birden fazla işe teklif verilebilecektir. Teklifin Türk lirası cinsi olması halinde; 6.000.000,00-TL, Amerikan doları cinsi olması halinde; 150.000,00 USD tutarında koşulsuz ve limit içi Genel Müdürlük teyitli geçici teminatın sunulması, tekliflerin en geç 30 Mayıs 2025 günü saat 15:00'e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

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