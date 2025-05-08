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8 May 2025

GES İhalelerine Davet

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Kesikli Law Firm

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Kesikli is an internationally recognized law firm that is regularly rated as one of the leading law firms in Turkey by the independent legal guide Legal500. Kesikli has made a name for itself as an international boutique law firm that exceeds its clients’ various needs with a personalized touch. Kesikli serves a diverse client base, from global corporations to small, entrepreneurial companies and individuals in a range of transactional, litigious, and regulatory matters. Through its involvement as counsel to investors, contractors, project developers, trading companies, and private individuals, Kesikli established a trustworthy reputation as the provider of tailored legal solutions in the areas of Corporate and Commercial Law, Energy Law, Real Estate and Construction Law, Intellectual Property, Employment Law, Litigation, Arbitration and Private Client Solutions on contentious and non-contentious matters.
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29/04/2025 tarihli, 32885 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan ilan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü...
Turkey Energy and Natural Resources
Kesikli Law Firm
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29/04/2025 tarihli, 32885 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan ilan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında Sivas, Yozgat, Tokat İllerinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşi için ihale açtı. 3 ayrı ilde ve toplam 11 bölgede kurulması planlanan ve toplam kapasitesi 7,405 MWe olarak planlanan GES'ler için bir veya birden fazla işe teklif verilebilecektir. Teklifin Türk lirası cinsi olması halinde; 6.000.000,00-TL, Amerikan doları cinsi olması halinde; 150.000,00 USD tutarında koşulsuz ve limit içi Genel Müdürlük teyitli geçici teminatın sunulması, tekliflerin en geç 30 Mayıs 2025 günü saat 15:00'e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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