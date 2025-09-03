İdari Denetimlerde Çalışma Süresine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Son günlerde; çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği, kayıt dışı istihdam, iş güvencesi, çalışma süreleri, ücret ödemeleri gibi önemli konu başlıkları üzerinden ÇSGB tarafından denetim...

Son günlerde; çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği, kayıt dışı istihdam, iş güvencesi, çalışma süreleri, ücret ödemeleri gibi önemli konu başlıkları üzerinden ÇSGB tarafından denetim ve incelemeler yapılmaktadır. İşbu Bakanlık denetimlerinin sektör bazlı olarak özellikle tekstil ve otomotiv üzerinden yoğunlaştığı görülmekle birlikte tüm sektörlerin Bakanlık'ın denetim planlaması içinde olduğu bilinmektedir.

Denetimler sırasında birçok husus incelenmekte ise de bu yazımızda siz değerli okuyucularımızla, özellikle çalışma süreleri bakımından dikkate alınan hususlar vurgulanacaktır.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma bakımından:

Fazla çalışma ücreti

İş Kanunu Madde 41/1 - … Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır.

41/2 - Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

41/4 - Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

41/8 - Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.

İş Kanunu'nda da özel olarak düzenlendiği üzere haftalık çalışma süresi olan 45 saati aşan çalışmalar bakımından yüzde elli zamlı fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında uygulandığı hallerde ise (örneğin 40 saat) bu süreden 45 saate kadar olan süreler için (örneğe göre 5 saat) yüzde yirmi beş zamlı fazla sürelerle çalışma ücret ödenmelidir. Çalışana; fazla çalışma karşılığında serbest zaman kullandırılması için çalışanın bu hakkını, fazla çalışma yaptığı tarihten itibaren 6 ay içinde kullanması gerekmektedir ki seçimlik bu hakkın kullanılmasında çalışanın açık rızası şarttır. İspat yükü açısından çalışanın talebinin yazılı alınması önem arz etmektedir. Aksi halde işveren, mükerrer olarak fazla çalışma ücreti ödeme riski ile karşı karşıya kalabilecektir. İş Kanunu 41/8 maddesi uyarınca yıllık fazla çalışma süresinin 270 saati geçmemesi esastır. Aksi halde; Bakanlık denetimlerinde noksanlık tespiti yapılmakta ve fazla çalışma ücretleri zamlı ödenmiş olsa bile idari para cezası gündeme gelmektedir.

Çalışma süresi

İş Kanunu Madde 63 - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

63/2 - Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.

Haftalık çalışma süresi 45 saati aşmamış olsa bile günlük 11 saatlik çalışma süresinin aşılması halinde aşan kısmın ücretinin zamlı ödenmesi gerekmektedir.

Hafta tatili ücreti

Madde 46/1 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

46/2 - Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Genel tatil ücreti

İş Kanunu Madde 47 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

2429 Sayılı Kanun'da sayılan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan kişilere de bir tam günlük ücret ödenmesi gerekmektedir. Uygulamada en çok karşımıza çıkan ve denetimlerde de noksanlık olarak kabul edilerek idari para cezası yaptırımı uygulanan hususlardan biri de ulusal bayram genel tatil günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının eksik ödenmesidir. Ne var ki birçok işveren; ulusal bayram genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar karşılığında yalnızca çalışılan saat karşılığında zamlı ücret ödemektedir. Ancak çalışanın, anılan tatil günlerinde 1 saat bile çalışma yapması halinde minimum 7,5 saatlik günlük çalışma süresinin zamlı ödenmesi gerekmektedir1. Aksi durum, Bakanlık denetimlerinde yaptırım sonucunu doğurduğu gibi çalışana bakiye zamlı ücret ödenmesine de yol açmaktadır. Mevzuatta hafta tatillerinde yapılacak çalışmaların ücretlendirilmesi bakımından özel bir düzenleme bulunmuyor ise de Bakanlık denetimlerinde dikkate alınan husus, yargı kararlarıyla2 da şekillendiği üzere hafta tatillerinde yapılacak çalışmaların da ücretinin zamlı ödenmesi yönündedir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin zamlı ücret kural hafta tatili çalışmalarında da aynen geçerli olup çalışanın 7,5 saatten az çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın zamlı ücretin minimum 7,5 saat üzerinden ödenmesi esastır. Hafta tatilin bölünemeyeceği esastır3 .

Gece çalışması bakımından:

Gece süresi ve gece çalışmaları

İş Kanunu Madde 69 - Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.

69/3 - İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.

69/5 - Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az on bir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.

Hangi çalışmaların gece çalışması olduğu ve gece çalışmasının 7,5 saati aşamayacağı mevzuatta açıkça düzenlenmiş olup bu husus, Bakanlık denetimlerinde de önem arz etmektedir. Uygulamada işverenlerce yapılan en önemli yanlışlardan biri de çalışanın yazılı onayının alınmasıyla gece çalışmasının 7,5 saatin üzerine çıkmasının yasal olduğu inancıdır. Oysaki çalışanın yazılı onayı ile gece çalışması yaptırabilmesi yalnızca turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetleri ile 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler bakımından istisna olup sayılan işler dışındaki işlerde gece çalışmasının 7,5 saati aşması yasaktır. Çalışandan, 7,5 saatin üzerinde yapılacak gece çalışmasına dair alınacak yazılı onayın hukukumuzda hiçbir karşılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır. Yine 69. Madde uyarınca postalar halinde çalışan işçiler bakımından posta değişimlerinde çalışanın en az 11 saat dinlenmesi esası önem arz etmekte olup aksi halde işveren açısından noksanlık tespit edilmekte ve idari para cezası gündeme gelmektedir. Bakanlık denetimlerinde bu husus; kart basma, parmak okutma gibi puantaj kayıtlarıyla tespit edilebildiği gibi denetimler sırasında yapılan çalışan görüşmeleri ile de ortaya konulabilmektedir.

Dinlenme süreleri bakımından:

Ara dinlenmesi

Madde 68 - Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika, Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir.

68/2 - Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.

Bakanlık denetimlerinde öncelikle aranan, ara dinlenme sürelerinin bölünmeden kullandırılmasıdır. Ancak, bu sürelerin; iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılması da çalışanın yazılı onayının alınması koşulu ile mümkün olabilecektir.

Postalar halinde çalışma bakımından:

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Madde 4 - Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir.

ÇSGB denetimleri uyarınca bir hafta gece postasında çalıştırılan işçilerin sonraki hafta gündüz postasında çalıştırılması suretiyle postaların sıraya konması, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esasının da uygulanabileceği dikkate alınmaktadır.

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarında Dair Yönetmelik bakımından:

Gece çalışması

Madde 8/1 – Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

8/2 - Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

Çalışma saatleri

Madde 9 - Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Analık ve süt izni

Madde 10 - Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İş Kanunu Md. 74/6 - Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.

Süt izni; mevzuatta açıkça düzenlenen bir hak olup kadın çalışan tarafından kullanılması, işveren inisiyatifinde değildir ve kadın çalışanın işverene bildirim yapması yeterlidir. Mevzuatta, süt izninin günde bir buçuk saat olarak kullanılacağı düzenlenmiş ise de uygulamada karşımıza çıkan önemli aykırılıklardan biri de süt izninin toplu kullandırılmasıdır ki Bakanlık denetimlerinde toplu kullanım, çalışanın talebi doğrultusunda olsa bile bir noksanlık olarak kabul edilmekte ve toplu kullanım halinde çalışan lehine fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerektiği yönünde işlem tesis edilmektedir. Öte yandan süt iznine dair çalışma sürelerine uyulmamış olması nedeniyle de işveren aleyhine idari para cezasına hükmedilmektedir.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bakımından:

Hafta Tatili

Madde 8 —Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil

Madde 9 —Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca; 14 yaşını bitirmiş; ancak 15 yaşını tamamlamamış bireyler “çocuk işçi”, 15 yaşını tamamlamış; ancak, 18 yaşını doldurmamış bireyler ise “genç işçi” olarak tanımlanmaktadır. Görüleceği üzere çocuk ve genç işçiler bakımından özel bir düzenleme bulunmakta ve çocuk ve genç işçiler Anayasa'da da “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler, kadınlar ve bedeni veya ruhi yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar” denilmek suretiyle özek olarak korunmaktadır. Buna göre özellikle çocuk ve genç işçi istihdamında işverenlerin, 18 yaş üstü bireylerin istihdamından farklı uygulama yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu noktada “eşitlik” ilkesi gündeme gelmekte ise de hukukumuzda “eşitler arası eşitlik” ilkesi ve mevzuattaki özel düzenleme nedeniyle çocuk ve genç işçilerin çalışma gün ve saatlerindeki özel düzenlemeler eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmeyecektir.

SONUÇ: Çalışma süreleri; başta 4857 Sayılı İş Kanunu olmak üzere Türk hukuk mevzuatında açıkça düzenlenmiş olup özellikle son dönemlerde de işverenlerce çalışma sürelerine uyulup uyulmadığına dair inceleme ve denetimler önem arz etmektedir. Görüldüğü üzere Bakanlık denetimlerinde; çalışanın temel hak ve özgürlüklerinden olan çalışma hakkı ile dinlenme hakkının korunmasıyla birlikte mevcut sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirilmesi, işveren ve çalışanların görev, yetki, hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesi ve çalışanların olası risklerden korunması da temel olarak amaçlanmaktadır. Genel itibariyle idari denetimlerde; tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için işverene makul bir süre verilmekte ve belirlenen sürenin sonunda da noksanlıkların giderilip giderilmediği hususu yeniden değerlendirilmektedir. Bu süreçte; işverence tespit edilen hususların giderilmiş olması halinde de idari para eczasının kaçınılmaz olduğu hususu unutulmamalıdır.

Footnotes

1. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/18171 E., 2020/6939 K., 02.07.2020 tarihli kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/16221 E., 2020/5916 K., 17.06.2020 tarihli kararı

2. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/22018 E., 2017/27757 K., 04.12.2017 tarihli kararı

3. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/6143 E., 2019/21228 K., 28.11.2019 tarihli kararı

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.