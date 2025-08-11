4857 Sayılı İş Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

7553 sayılı "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu'nda iki önemli değişiklik yapılmıştır:

1. Hafta Tatiline İlişkin Esneklik (İş Kanunu'nun 46. maddesine ekleme)

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilere yönelik olarak hafta tatilinin kullandırılmasına ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiştir:

Bu işyerlerinde çalışan işçilerin hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile , hak kazanılan günü takip eden dört gün içinde kullandırılabilecektir.

Bu durumda, işçinin hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadar olan kısmı fazla çalışma hesabına dahil edilmeyecektir.

İşçi, vermiş olduğu onayı otuz gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla geri alabilecektir.

2. İdari Para Cezalarına İlişkin Usul Değişikliği (İş Kanunu'nun 108. maddesinin yeniden düzenlenmesi)

4857 sayılı Kanun'un 108. maddesi baştan aşağı yeniden düzenlenmiş ve idari para cezalarının uygulanma usulü netleştirilmiştir:

Kanun kapsamındaki idari para cezaları, gerekçesi belirtilerek Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilecektir.

Birden fazla ilde işyeri bulunan işverenler için 101 ve 106. maddelere ilişkin cezalar, işverenin merkezinin bulunduğu ildeki müdürlük tarafından uygulanacaktır.

Bu cezalar, genel hükümlere göre tahsil edilecektir.

106. madde kapsamındaki idari para cezalarının tutarının belirlenmesinde, 4904 sayılı Kanun'un 20. maddesindeki tutarlar esas alınacaktır.

