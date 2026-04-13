ARTICLE
13 April 2026

[Blog] IA et contentieux : un rappel des limites

NG
Novagraaf Group

Contributor

Novagraaf Group logo
Explore Firm Details
En 2021, l’éditeur de jeux vidéos Krafton a acquis le studio indépendant Unknown Worlds Entertainment pour 500 M$, avec un bonus conditionnel...
Netherlands Intellectual Property
Florence Chapin
Your Author LinkedIn Connections
Florence Chapin’s articles from Novagraaf Group are most popular:
  • in European Union
  • in European Union
Novagraaf Group are most popular:
  • within Employment and HR topic(s)

En 2021, l’éditeur de jeux vidéos Krafton a acquis le studio indépendant Unknown Worlds Entertainment pour 500 M$, avec un bonus conditionnel de 250 M$ lié au développement de Subnautica 2. Afin d’éviter de verser ce bonus, le PDG de Krafton a élaboré une stratégie sur les conseils de ChatGPTen se passant du conseil de ses avocats, conduisant au licenciement des cofondateurs d’Unknown Worlds Entertainment.

La justice (Cour de Chancellerie du Delaware) a ordonné la réintégration d’un de ces cofondateurs et le maintien du bonus de 250 M$, soulignant les dangers de s’appuyer sur l’IA pour des décisions juridiques stratégiques.

Cette affaire illustre les limites de l’IA générative : analyses juridiques approximatives, risques d’erreurs et absence de supervision humaine.
En propriété intellectuelle et contrats complexes, l’usage non encadré de l’IA peut entraîner des conséquences financières et humaines majeures.

À retenir : l’IA doit rester un outil d’assistance, jamais un substitut à l’expertise d’un professionnel du droit.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Florence Chapin
Florence Chapin
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More