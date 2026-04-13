[Blog] IA et contentieux : un rappel des limites

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En 2021, l’éditeur de jeux vidéos Krafton a acquis le studio indépendant Unknown Worlds Entertainment pour 500 M$, avec un bonus conditionnel de 250 M$ lié au développement de Subnautica 2. Afin d’éviter de verser ce bonus, le PDG de Krafton a élaboré une stratégie sur les conseils de ChatGPTen se passant du conseil de ses avocats, conduisant au licenciement des cofondateurs d’Unknown Worlds Entertainment.

La justice (Cour de Chancellerie du Delaware) a ordonné la réintégration d’un de ces cofondateurs et le maintien du bonus de 250 M$, soulignant les dangers de s’appuyer sur l’IA pour des décisions juridiques stratégiques.

Cette affaire illustre les limites de l’IA générative : analyses juridiques approximatives, risques d’erreurs et absence de supervision humaine.

En propriété intellectuelle et contrats complexes, l’usage non encadré de l’IA peut entraîner des conséquences financières et humaines majeures.

À retenir : l’IA doit rester un outil d’assistance, jamais un substitut à l’expertise d’un professionnel du droit.

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