Rechtbank Den Haag geeft Ferrari gelijk in zaak over F355-replica

Bij de rechtbank Den Haag diende 8 april 2026 een zaak die was aangespannen door Ferrari. Het luxe automerk stelde dat een autohandelaar, door het maken van een replica, inbreuk maakt op de merken- en auteursrechten van de Ferrari F355. Ferrari werd door de rechtbank in het gelijk gesteld en de autohandelaar moest het gebruik staken, de replica vernietigen, €22.036,47 aan proceskosten en een nader te begroten schadevergoeding betalen. De replica werd daarmee een kostbare les voor de autohandelaar.

Hoe leidde een advertentie voor een Ferrari-replica tot een rechtszaak?

Een Nederlandse autohandelaar en reparateur heeft op haar website en op www.marktplaats.nl een advertentie geplaatst met als titel ‘Ferrari Turbo F355’. Op het eerste gezicht lijkt het dat u voor € 59.995,- eigenaar kunt worden van een Ferrari, maar verder in de advertentie wordt het duidelijk dat het niet gaat om een originele Ferrari, maar een replica. Het is een aangepaste Toyota die het uiterlijk heeft gekregen van een Ferrari F355.

Ferrari stelt dat de replica inbreuk maakt op haar auteurs- en merkrechten en een onrechtmatige nabootsing is van de Ferrari F355. Ferrari vordert staking van de inbreuk alsmede informatie over het totaal aantal exemplaren en de betrokken personen Ook vordert zij vernietiging van de replica, vergoeding van de doorhaar geleden schade en veroordeling van de autohandelaar in de proceskosten.

Ferrari is van mening dat het uiterlijk van de Ferrari F355 auteursrechtelijke bescherming toekomt en dat de voor de replica alle kenmerkende elementen van de Ferrari F355 zijn overgenomen waardoor de totaalindrukken van beide auto’s nagenoeg identiek zijn. Verder stelt zij dat bij het maken van de replica meer afstand genomen had moeten worden van de originele Ferrari F335, omdat het uiterlijk van de Ferrari F355 volgens Ferrari een eigen onderscheidende positie heeft op de Nederlandse markt. Doordat deze afstand niet is genomen, , is er volgens Ferrari sprake van onrechtmatige slaafse nabootsing. Tot slot stelt Ferrari dat door het gebruik van verschillende merken in en op de replica, er sprake is van merkinbreuk op grond van de Uniemerkenverordening.

Waarom gaf de rechtbank Ferrari gelijk?

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst waarbij de maker het recht heeft het werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet het ‘persoonlijk stempel van de maker’ aanwezig zijn en moet het werk een eigen karakter hebben. De Ferrari F355 heeft door de lange, brede en omhooggerichte voorzijde die is voortgezet met een naar achter gerichte cockpit, in combinatie met het lijnenspel, de luchtinlaten en de bodyline om het voertuig voldoende creatieve elementen om te spreken over een persoonlijk stempel van de maker en de daarmee verbonden auteursrechtelijke bescherming.

De autohandelaar voert het verweer dat bijvoorbeeld de koplampen anders van kleur zijn, de afmeting van de motorkap niet gelijk is en dat het geluid en toerental van beide auto’s verschillen. De rechtbank gaat niet mee in het verweer van de autohandelaar en stelt dat de auto’s slechts verwaarloosbaar verschillen en de creatieve elementen van de Ferrari F355 zijn overgenomen. Hierdoor is volgens de rechtsbank sprake van auteursrechtelijke inbreuk.

Op grond van artikel 9 lid 2 sub a van de Uniemerkenverordening kan de houder van een merkregistratie optreden tegen het jonger gebruik van een identiek teken voor waren en diensten die gelijk zijn aan het ingeschreven merk. De rechtbank oordeelt dat de autohandelaar inbreuk maakt op de merkrechten van Ferrari. De autohandelaar gebruikt namelijk in het economisch verkeer tekens die identiek zijn aan Ferrari’s merkregistraties voor dezelfde soort producten. Zo plaatst de autohandelaar het Ferrari-logo op de motorkap en gebruikt hij het logo ook op de versnellingspook.

Over de vermeende onrechtmatige slaafse nabootsing is de rechtbank kort van stof. De rechtbank meent dat door het toewijzen van de vorderingen op grond van de auteursrechtelijke- en merkeninbreuk, er niet langer belang is bij slaafse nabootsing en laat die grond verder buiten behandeling.

Wat besliste de rechtbank?

De vorderingen tot staking van inbreuk op de auteurs- en merkenrechten, vertrekking van informatie over de inkoop, verkoop en handel van de replica, de vernietiging, de schadevergoeding en de veroordeling in de proceskosten worden toegewezen door de rechtbank.

Hierbij matigt de rechtbank de gevorderde dwangsommen voor het geval dat de autohandelaar de inbreuk niet staakt en hoeft de autohandelaar alleen informatie vanaf 1 januari 2025 te verstrekken aan Ferrari.

Wat kunnen bedrijven leren van deze Ferrari-zaak?

Deze zaak brengt verschillende elementen van bescherming naar voren. De samenloop van verschillende deelgebieden zoals auteursrecht en merkenrecht, de reikwijdte van bescherming om op te kunnen treden en het belang van dat optreden om rechten te beschermen en verwatering tegen te gaan.

Niet alleen het voeren van een doordachte strategie bij het inrichten van bescherming, bijvoorbeeld de opbouw van merk- en modelregistraties, is van belang maar in voorkomend geval ook de overdracht van auteursrechten en het verzamelen van bewijs van gebruik ter onderbouwing van de rechtspositie is van belang. Ook voor de handhaving van uw rechten en reputatie is het zaak om een strategie te bepalen.

