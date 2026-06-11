Bescherming van geografische aanduidingen: kunnen certificeringsmerken het nieuwste EU-instrument overtreffen?

Wat vertegenwoordigt een naam eigenlijk? Voor Murano-glas of Solingen-messen is de naam alles. Het is een belofte van kwaliteit, een verwijzing naar geschiedenis en een garantie van authenticiteit. Decennialang was de bescherming van dergelijke industriële en ambachtelijke producten in Europa een complexe juridische puzzel.

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Producenten van industriële en ambachtelijke producten in Europa liepen lange tijd tegen obstakels aan bij het beschermen van hun rechten. Nu de EU bijna zes maanden geleden een nieuw systeem voor geografische aanduidingen heeft ingevoerd, rijst de vraag welke route de meeste voordelen biedt voor houders van hoogwaardige textiel- en luxemerken: bescherming via een geografische aanduiding of via een certificeringsmerk?

Wat vertegenwoordigt een naam eigenlijk? Voor Murano-glas of Solingen-messen is de naam alles. Het is een belofte van kwaliteit, een verwijzing naar geschiedenis en een garantie van authenticiteit. Decennialang was de bescherming van dergelijke industriële en ambachtelijke producten in Europa een complexe juridische puzzel. Inmiddels heeft de Europese Unie een nieuw publiek beschermingsschild ingevoerd: een geharmoniseerd systeem voor geografische aanduidingen. Maar nar aanleiding van de eerste praktijkervaringen , dringt zich een interessante vraag op. Kan dit nieuwe publieke systeem in de wereld van hoogwaardige textiel en luxegoederen werkelijk de krachtige, private bewakers vervangen die al jarenlang het verhaal van herkomst controleren? Het voorbeeld van het legendarische West Indian Sea Island Cotton laat zien dat het antwoord niet eenvoudig is.

Een nieuw tijdperk voor Europese ambachtsproducenten

Na jaren van voorbereiding heeft de EU Verordening 2023/2411 ingevoerd: een belangrijke nieuwe regeling die één systeem creëert voor de bescherming van namen van iconische ambachtelijke en industriële producten in Europa. De verordening vervangt een versnipperd landschap van nationale regels door een uniforme bescherming in de hele EU voor onder meer traditionele textielproducten, lokaal steenwerk en andere ambachtelijke of industriële producten.

Het nieuwe systeem wordt beheerd door het European Union Intellectual Property Office, het EUIPO. Producentengroepen kunnen bescherming aanvragen, eerst op nationaal niveau en vervolgens bij het EUIPO. Zodra bescherming is verleend, mag het product het officiële symbool voor een beschermde geografische aanduiding dragen. Dat symbool fungeert als een keurmerk voor consumenten wereldwijd: het bevestigt dat de bijzondere eigenschappen van het product nauw verbonden zijn met de geografische oorsprong.

Het doel is ambitieus: kleine producenten versterken, traditionele vaardigheden behouden en consumenten een betrouwbare garantie van authenticiteit bieden in een steeds voller wordende markt.

Het onofficiële keurmerk: de markt belooft zelf authenticiteit

Lang voordat Brussel dit nieuwe beschermingsinstrument ontwikkelde, kende de markt al haar eigen bewakers. Private controle is een gevestigde traditie in de luxetextielindustrie, waar authenticiteit van doorslaggevend belang is en namaak in de modewereld een blijvend risico vormt.

Neem het legendarische West Indian Sea Island Cotton, een textielsoort die zo zeldzaam is dat zij ook wel het “kasjmier onder de katoensoorten” wordt genoemd. Al bijna een eeuw wordt de integriteit ervan niet beschermd door een overheid, maar door een private organisatie: de West Indian Sea Island Cotton Association. Sinds 1932 inspecteert en certificeert deze organisatie elke kilo katoen, zodat de waardevolle herkomst niet wordt aangetast.

WISICA bevindt zich in goed gezelschap.

Denk ook aan het iconische Harris Tweed, waarvan het beroemde Orb-merk een wettelijk beschermde certificering van herkomst is. Dit merk garandeert dat de stof met de hand is geweven door eilandbewoners in hun huizen op de Outer Hebrides in Schotland, met gebruik van zuivere scheerwol. De bescherming is zo sterk dat zij is vastgelegd in een eigen wet en wordt beheerd door de Harris Tweed Authority.

Ook het wereldwijd bekende Woolmark-logo, eigendom van Australian Wool Innovation, wijst niet alleen op een bepaalde kwaliteit, maar certificeert dat een product is gemaakt van 100% nieuwe wol en aan strenge kwaliteitstests voldoet.

Een recenter voorbeeld is het Egyptian Cotton™-merk, beheerd door de Cotton Egypt Association. Dit merk gebruikt DNA-testen om te verifiëren dat producten daadwerkelijk zijn gemaakt van authentiek, ongemengd Egyptisch katoen, en helpt zo een omvangrijke markt voor namaak tegen te gaan.

De rode draad is duidelijk: krachtige private organisaties zijn erin geslaagd een geografische herkomst of kwaliteitsstandaard als het ware te “privatiseren”. Zij hebben waardevolle merken opgebouwd en beschermd door strikte controle en wereldwijd consumentenvertrouwen te creëren waar publieke systemen onvoldoende uitkomst boden. Voor organisaties die willen bepalen welke beschermingsstrategie het beste past bij hun product of kwaliteitsstandaard, kan een bredere IE-strategie daarbij richting geven.

Publiek schild of privaat zwaard?

Met de komst van het publieke GI-systeem zou men kunnen denken dat private initiatieven zoals WISICA op termijn overbodig worden. Toch blijft het private certificeringsmerk, mogelijk gemaakt onder de EU-merkenverordening, een krachtig en in sommige gevallen zelfs superieur instrument.

Ten eerste is een certificeringsmerk een precisie-instrument. Waar een geografische aanduiding vooral de fundamentele band met een geografisch gebied beschermt, kan een private organisatie veel strengere en specifiekere normen vaststellen en handhaven. De controle van WISICA over elke kilo katoen biedt een niveau van toezicht dat voor een breder publiek systeem moeilijk te evenaren is. Een privaat merk kan bovendien kenmerken certificeren die verder gaan dan geografie, zoals ethische productie, duurzaamheid of specifieke kwaliteitscriteria. Dat geeft certificeringsmerken een belangrijk voordeel in een markt waarin consumenten steeds bewuster kiezen.

Ten tweede zijn merken wereldwijd wendbaar. Een sterk certificeringsmerk kan een lange geschiedenis van internationale erkenning hebben, terwijl een nieuw GI-symbool jaren nodig heeft om dezelfde bekendheid op te bouwen. Bovendien is een merk een flexibel vermogensrecht dat rechtstreeks kan worden geregistreerd en gehandhaafd in belangrijke markten wereldwijd, van New York tot Tokio. Daarmee kan het een snellere en directere route bieden naar internationale bescherming dan het navigeren door internationale GI-verdragen. Lees ook meer over het belang van internationale merkbescherming voor merken die actief zijn op meerdere markten.

Ten derde houdt een private organisatie zelf de regie. Zij kan het merk beheren, de marketing aanpassen en snel reageren op bedreigingen in de markt. Voor een ultra-niche luxegoed is die mate van controle niet alleen nuttig, maar vaak de kern van de commerciële strategie.

Strategische keuze in plaats van vervanging

De nieuwe EU-verordening voor geografische aanduidingen is een belangrijke stap vooruit. Zij zal zonder twijfel een essentieel beschermingsschild vormen voor talloze Europese ambachtsproducenten. De regeling biedt een duidelijk, uniform en publiek ondersteund systeem om de integriteit te beschermen van producten waarvan de waarde nauw verbonden is met hun herkomst.

Tegelijkertijd bewijst de blijvende kracht van merken zoals Harris Tweed en West Indian Sea Island Cotton dat de “privatisering” van herkomst via een certificeringsmerk niet zal verdwijnen. Certificeringsmerken blijven een scherp en doeltreffend instrument dat uitzonderlijke controle, internationale wendbaarheid en sterk merkbeheer mogelijk maakt.

Dit is dan ook geen moment van vervanging, maar van uitbreiding. De uitdaging is om voor elk product het juiste instrument te kiezen. In dit nieuwe tijdperk is de strijd om herkomstbescherming niet voorbij; zij is juist interessanter geworden. Voor producenten is het daarom belangrijk om tijdig te bepalen of bescherming via een geografische aanduiding, een certificeringsmerk of een combinatie van IE-rechten de meeste waarde biedt. Daarbij kan ook een merkonderzoek naar beschikbaarheid en risico’s helpen om conflicten en strategische beperkingen vooraf in kaart te brengen.

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