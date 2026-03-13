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13 March 2026

[Blog] Le marché des noms de domaine premium reste dynamique

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Le marché des noms de domaine premium affiche une belle santé en ce début d'année 2026.
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Le marché des noms de domaine premium affiche une belle santé en ce début d'année 2026.

Deux transactions majeures illustrent l'attractivité persistante de ces actifs numériques : Midnight[.]com a trouvé preneur pour 1 150 000 dollars, tandis que C4[.]com s'est négocié à 265 000 dollars début janvier.

Ces montants substantiels soulignent la valeur pérenne que le marché accorde aux noms de domaine courts, mémorisables, évocateurs ou descriptifs, désormais considérées comme des investissements stratégiques dans l'économie numérique.

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