23 December 2025

국가지식산권국은 러시아 특허청의 특허정보 검색 자원 소개를 발표함

10월말 중국 국가지식산권국은 <<러시아 특허청의 특허정보 검색 자원 소개>>자료를 발표하였음

국가지식산권국은 특허정보의 확산 및 활용을 목적으로 공식 홈페이지의 특허정보 자원동향 카테고리에 일대일로 공동건설 국가의 특허정보 검색 자원 편람,유럽연합 지식재산청의 디자인 검색 자원,특허문서번호 검색 가이드 2025년판 등을 작성하여 게재해 옴

<<러시아 특허청의 특허정보 검색 자원 소개>>는 러시아 특허청의 개요와 러시아 특허정보 검색 방법에 대해 상세히 설명하고 있음

러시아 특허청은 지식재산권을 관리 감독하는 집행기관으로 공식사이트에 게시된 지식재산권 정보에는 발명,실용신안,산업디자인,상표 및 서비스 표장,원산지 명칭,컴퓨터 프로그램,데이터베이스,집적회로 배치회로 배치설계 등의 공식 등록 정보가 존재함

