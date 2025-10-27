ARTICLE
27 October 2025

Consultas públicas sobre la revisión del T-MEC (2026)

VW
Mexico Strategy
Luis Miguel Jiménez,Lourdes Salazar y Vera,Fernando Mancilla
+1 Authors
En el contexto de la revisión conjunta del T-MEC programada para julio de 2026, tanto Estados Unidos como México han iniciado procesos formales de consulta pública para recabar comentarios y recomendaciones sobre la operación y futuro del tratado. Estas consultas son fundamentales para definir la agenda de la revisión y la posible extensión del acuerdo por 16 años adicionales.

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR), solicita comentarios públicos sobre la operación, cumplimiento y posibles mejoras del T-MEC, así como sobre el funcionamiento del Comité de Competitividad de América del Norte. Se invita a presentar propuestas relacionadas con comercio equilibrado, acceso a mercados, seguridad económica, inversión y competitividad regional. El plazo para enviar comentarios y solicitar comparecencia en la audiencia pública es de 45 días a partir de la publicación; la audiencia se celebrará el 17 de noviembre de 2025 en Washington, D.C. Las presentaciones deben realizarse a través del portal oficial (https://comments.ustr.gov/s/).

Por su parte México —a través de la Secretaría de Economía de México ha abierto un periodo de 60 días naturales para recibir comentarios y recomendaciones sobre el funcionamiento del T-MEC, como parte de la preparación para la revisión de 2026. Las aportaciones pueden enviarse por correo electrónico a consultas.tmec@economia.gob.mx, a través del sitio web http://www.buzontmec.economia.gob.mx, o mediante entrega física en la Secretaría de Economía.

Ambos procesos constituyen las vías oficiales para que las empresas y sectores interesados influyan en la revisión y eventual extensión del T-MEC. Para el sector automotriz, es crucial abordar temas como reglas de origen, continuidad operativa y logística, desarrollo de talento, clima de inversión y competitividad regional.

Recomendamos preparar y presentar comentarios en ambos países dentro de los plazos establecidos, procurando la alineación de mensajes entre México y Estados Unidos y marcar adecuadamente la información confidencial en los escritos.

Quedamos a su disposición para apoyar en la preparación y presentación de propuestas ante ambas autoridades.

