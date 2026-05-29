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29 May 2026

La preuve numérique au travail (adresse IP, signature électronique...) (Video)

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En 2025, la Cour de cassation a établi qu'une adresse IP constitue une donnée personnelle protégée par le RGPD, bouleversant ainsi les pratiques de surveillance en entreprise. Cette décision soulève des questions cruciales sur la légalité de la surveillance des salariés, la recevabilité des enregistrements secrets et la validité des signatures électroniques.
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En 2025, la Cour de cassation a tranché : une adresse IP est une donnée personnelle protégée par le RGPD. Ce simple détail technique a rebattu toutes les cartes du droit du travail. Peut-on encore surveiller un salarié via son IP ? Un enregistrement secret est-il recevable ? Toutes les signatures électroniques se valent-elles ?

Dans cet épisode, on décortique avec le cabinet Haas Avocats la jurisprudence 2025 sur la preuve numérique au travail :

→ La décision du 9 avril 2025 : l'adresse IP requalifiée en donnée personnelle, et le « mur RGPD » qu'elle dresse pour les employeurs
→ Le piège du VPN : pourquoi la localisation par IP est techniquement non fiable (affaire Cour d'appel de Versailles)
→ Le test de proportionnalité : dans quels cas un enregistrement secret d'un salarié peut être accepté comme preuve
→ L'affaire de Bordeaux : un enregistrement à l'insu de l'employeur jugé recevable pour prouver un harcèlement
→ Signature simple vs signature qualifiée : pourquoi la distinction est décisive devant un tribunal
→ Le nouvel équilibre : encadrer la technologie sans la rejeter, protéger les droits fondamentaux sans bloquer la preuve

La justice du travail est-elle en train de se transformer en bataille d'experts techniques ?

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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