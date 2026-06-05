Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnams Nuklear-Neustart: Warum Ninh Thuan 2 Zum Entscheidenden Strategischen Energieprojekt Südostasiens Werden Könnte

Die Entscheidung Vietnams, sein Nuklearenergieprogramm wieder aufzunehmen, stellt eine der bedeutendsten strategischen Infrastrukturentwicklungen Asiens in den letzten Jahren dar.

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Die Entscheidung Vietnams, sein Nuklearenergieprogramm wieder aufzunehmen, stellt eine der bedeutendsten strategischen Infrastrukturentwicklungen Asiens in den letzten Jahren dar. Nach Jahren der Aussetzung und Neubewertung bewegt sich das Land nun in eine neue Phase, die durch schnell steigenden Strombedarf, Fragen der Energiesicherheit, Anforderungen an die Netzstabilität, Dekarbonisierungsverpflichtungen sowie die Notwendigkeit zur Unterstützung des industriellen Wachstums Vietnams geprägt ist.

Vor diesem Hintergrund sind die Ninh-Thuan-Projekte keine theoretischen Langzeitkonzepte mehr. Sie entwickeln sich zunehmend zu konkreten strategischen Projekten mit geopolitischer, finanzieller, technologischer und regulatorischer Bedeutung, die weit über Vietnam hinausreicht.

Jüngste Entwicklungen deuten stark darauf hin, dass Vietnam für seine Nuklear-Neustartstrategie ein diversifiziertes internationales Partnerschaftsmodell verfolgt. Während Russland im Zusammenhang mit Ninh Thuan 1 stark positioniert erscheint, gibt es zunehmend klare Hinweise darauf, dass Südkorea – über KEPCO/KHNP und das breitere koreanische Industrieökosystem – als bevorzugter strategischer Partner für Ninh Thuan 2 hervorgehen könnte.

Wesentlich ist, dass jüngste hochrangige Regierungskooperationsabkommen und Memoranden zwischen Vietnam und Südkorea zeigen, dass die Beziehung bereits über erste politische Gespräche hinausgegangen ist. Die aktuelle Phase scheint sich auf die praktische Umsetzungsplanung zu konzentrieren, einschließlich Finanzierungsstrukturen, Projektbewertungsanalysen, Lieferkettenkooperation, Lokalisierungsstrategien und langfristiger technischer Zusammenarbeit.

Für Vietnam bietet dieser Ansatz erhebliche strategische Vorteile. Anstatt sich auf einen einzigen internationalen Nuklearpartner zu verlassen, scheint Vietnam bewusst geopolitische Beziehungen auszubalancieren und gleichzeitig Technologietransfer, Finanzierungsflexibilität, Umsetzungsgeschwindigkeit und langfristige industrielle Entwicklungsmöglichkeiten zu maximieren.

Aus koreanischer Sicht stellt Vietnam einen der weltweit strategisch attraktivsten Märkte für nukleare Infrastruktur dar. Vietnam vereint starkes industrielles Wachstum, langfristig steigenden Strombedarf, Wettbewerbsfähigkeit in der Fertigung, politische Stabilität und ein zunehmend anspruchsvolles Umfeld für ausländische Investitionen. Darüber hinaus schafft die bereits beträchtliche industrielle Präsenz Koreas in Vietnam – einschließlich großer Investitionen von Samsung, LG, Doosan, Hyosung und zahlreichen koreanischen Zulieferern – ein natürliches Ökosystem, das eine vertiefte Energiekooperation zwischen Korea und Vietnam unterstützt.

Gleichzeitig wird der Erfolg von Ninh Thuan 2 nicht allein von der Reaktortechnologie abhängen. Der entscheidende Faktor wird die Fähigkeit sein, eine der komplexesten regulatorischen, infrastrukturellen, finanziellen und Lokalisierungsaufgaben umzusetzen, die Vietnam seit Jahrzehnten unternommen hat.

In der Praxis wird das Projekt koordinierte Lösungen in zahlreichen rechtlichen und regulatorischen Bereichen erfordern, darunter:

Investitionslizenzierung und Projektstrukturierung

Regierungszustimmungen und interministerielle Koordination

Flächenerwerb und standortbezogene Verfahren

Baugenehmigungen

Einhaltung der Vorschriften für ausländische Auftragnehmer

Lokalisierungs- und Local-Content-Anforderungen

Arbeits- und Einwanderungsfragen

Zoll- und Importverfahren

Steuer- und Finanzierungsstrukturen

Umwelt- und Sicherheitsvorschriften

Stromabnahme- und Netzanschlussvereinbarungen

Streitvermeidung und Management der Schnittstellen zur Regierung

Eine der am meisten unterschätzten Herausforderungen wird voraussichtlich die regulatorische Koordination zwischen Zentralregierung, Provinzbehörden, Projektsponsoren, EPC-Auftragnehmern, Kreditgebern und künftigen Betreibern sein. Bei Megaprojekten dieser Art hängt die erfolgreiche Umsetzung oft weniger von der reinen technischen Leistungsfähigkeit ab, sondern vielmehr von effektiver prozeduraler Koordination, Interessenausrichtung und regulatorischer Vorhersehbarkeit.

Aus diesem Grund wird eine frühzeitige strategische Vorbereitung entscheidend sein.

Internationale Investoren, EPC-Auftragnehmer, Zulieferer und Finanzinstitutionen, die eine Beteiligung an Ninh Thuan 2 erwägen, sollten bereits jetzt praktische Markteintritts- und Umsetzungsstrategien vorbereiten, anstatt auf endgültige Projektvergaben zu warten. Sobald das Projekt offiziell in die Ausführungsphase eintritt, ist mit einer erheblichen Beschleunigung der Zeitpläne zu rechnen.

Konkrete vorbereitende Maßnahmen sollten umfassen:

frühzeitige Bewertung des sich entwickelnden nuklearen und energierechtlichen Rahmens Vietnams; Kartierung relevanter Regierungsstellen und Genehmigungsbehörden; Vorbereitung von Lokalisierungs- und vietnamesischen Lieferkettenstrategien; Aufbau von Beziehungen zu erfahrenen lokalen Rechts- und Infrastrukturberatern; Bewertung der Lizenzierungs- und Compliance-Anforderungen für ausländische Auftragnehmer; Analyse von Finanzierungs-, Staatsgarantie- und Exportkreditstrukturen; Planung von Arbeitskräften, Einwanderung und technischem Personal; Implementierung von Frühstadien-Frameworks zur Streitvermeidung und Compliance, um das Projektrisiko während des gesamten Lebenszyklus zu reduzieren.

Parallel dazu hat Vietnam die einzigartige Chance, Ninh Thuan 2 nicht nur als Energieprojekt zu nutzen, sondern als Katalysator für eine breitere industrielle Transformation. Strategisch umgesetzt könnte das Projekt die Entwicklung von Vietnams Sektor für fortgeschrittene Fertigung, Ingenieurskapazitäten, technische Arbeitskräfte, Lieferkettensophistikation und langfristige Energie-Resilienz beschleunigen.

Wichtig ist, dass Vietnams Nuklear-Neustart auch im weiteren Kontext des Bestrebens gesehen werden sollte, ein führendes Zentrum für fortschrittliche Energie in Südostasien zu werden. Neben LNG, Offshore-Wind, Smart-Grid-Modernisierung, Halbleiterfertigung und industrieller Dekarbonisierung könnte die Kernenergie zu einer der zentralen Säulen werden, die Vietnams nächste Phase der wirtschaftlichen Entwicklung tragen.

Die kommenden 12 bis 24 Monate werden voraussichtlich die strategische Struktur dieser Transformation bestimmen. Die internationalen Akteure, die sich jetzt – rechtlich, finanziell, politisch und operativ – positionieren, werden wahrscheinlich diejenigen sein, die die Zukunft des nuklearen Energiesystems Vietnams über Jahrzehnte hinweg prägen.

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