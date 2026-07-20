Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnam beschleunigt das bedeutende Kernkraftwerksprojekt Ninh Thuan 2

Vietnam's government has taken decisive steps to advance the Ninh Thuan 2 nuclear power plant project, with Deputy Prime Minister Phạm Gia Túc directing authorities to complete the legal framework and administrative procedures. The State Appraisal Council has recommended restructuring the program into three independent projects, while special legal and investment mechanisms are being developed to accelerate implementation of this strategically vital $22 billion energy infrastructure initiative.

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Ein wichtiger Meilenstein auf Regierungsebene stärkt den rechtlichen, institutionellen und investitionsbezogenen Rahmen des Projekts

Vietnam hat einen weiteren bedeutenden Schritt zur Umsetzung des wegweisenden Kernkraftwerksprojekts Ninh Thuan 2 unternommen – eines der strategisch wichtigsten Energie- und Infrastrukturvorhaben des Landes.

Am 16. Juli 2026 leitete Vizepremierminister Phạm Gia Túc eine hochrangige Regierungssitzung mit dem Finanzministerium, relevanten Ministerien, der Elektrizitätsgruppe Vietnam (EVN) und der Nationalen Industrie- und Energiegruppe Petrovietnam zur Umsetzung des wiederbelebten Kernenergieprogramms Vietnams.

Der Vizepremierminister wies die zuständigen Behörden an, den rechtlichen Rahmen, die politischen Dokumentationen und die Verwaltungsverfahren dringend zu vervollständigen, um sowohl das Kernkraftwerksprojekt Ninh Thuan 1 als auch Ninh Thuan 2 zu beschleunigen.

Dies stellt eine bedeutende Entwicklung auf Regierungsebene dar. Das Programm bewegt sich damit über die allgemeine politische Bestätigung hinaus und hin zur Schaffung der spezifischen rechtlichen, administrativen und institutionellen Architektur, die für Investitionsgenehmigungen, die Beteiligung strategischer Partner, die Finanzierung und die Projektausführung erforderlich ist.

Meilenstein der staatlichen Begutachtung abgeschlossen

Eine besonders wichtige Entwicklung ist die Bestätigung durch das Finanzministerium, dass der Staatsbegutachtungsrat seine Bewertung der vorgeschlagenen Anpassung der Investitionspolitik für das Kernenergieprogramm abgeschlossen hat.

Der Rat empfahl, das Programm in drei unabhängige Projekte zu restrukturieren:

1. das Kernkraftwerksprojekt Ninh Thuan 1;

2. das Kernkraftwerksprojekt Ninh Thuan 2;

3. ein separates Projekt für Entschädigung, Unterstützung und Umsiedlung.

Diese vorgeschlagene Umstrukturierung ist aus Sicht der Umsetzung und Finanzierung von hoher Relevanz.

Die Trennung der beiden Kernkraftwerke vom Entschädigungs- und Umsiedlungsprogramm sollte für klarere Verantwortlichkeiten, eine transparentere Projektsteuerung und eine besser handhabbare Genehmigungsstruktur sorgen. Zudem kann sie helfen, unterschiedliche Risikokategorien, Ausgaben und administrative Verantwortlichkeiten voneinander abzugrenzen.

Für internationale Investoren, Exportkreditagenturen, Geschäftsbanken, Auftragnehmer und strategische Partner sind klar definierte Projektstrukturen unerlässlich. Sie erleichtern die rechtliche Due Diligence, die Risikoallokation, die Finanzierungsanalyse, die Beschaffungsplanung sowie die Schaffung identifizierbarer vertraglicher und regulatorischer Schnittstellen.

Der Abschluss der Bewertung durch den Staatsbegutachtungsrat stellt daher einen wichtigen verfahrensrechtlichen Meilenstein in der Projektentwicklung dar.

Besondere rechtliche und investitionsbezogene Mechanismen in Erwägung

Die Regierungssitzung erkannte außerdem an, dass Kernkraftprojekte dieser Größenordnung, Komplexität und nationalen Bedeutung nicht unbedingt effizient allein durch gewöhnliche Verwaltungsverfahren umgesetzt werden können.

Die beteiligten Behörden kamen zu dem Schluss, dass besondere rechtliche, politische und investitionsbezogene Mechanismen erforderlich seien, um folgende Punkte zu beschleunigen:

1. Begutachtung der Investitionspolitik;

2. Investitionsvorbereitung;

3. Genehmigungen und Verwaltungsverfahren;

4. Entschädigung und Umsiedlung;

5. Finanzierungsvereinbarungen;

6. Projektumsetzung;

7. Koordination zwischen Regierungsbehörden und staatlichen Projektträgern.

Der Vizepremierminister wies das Finanzministerium und andere relevante Behörden entsprechend an, die erforderlichen Dossiers für die Vorlage bei den zuständigen Behörden und anschließend bei der Nationalversammlung fertigzustellen.

Dies ist ein wichtiges Signal für den internationalen Markt.

Großangelegte Kernkraftprojekte erfordern langfristige regulatorische Sicherheit, koordinierte Regierungsunterstützung und klar definierte Entscheidungsbefugnisse. Die Entwicklung besonderer Mechanismen kann daher entscheidend sein, um den praktischen Realitäten der Umsetzung von Kernkraftprojekten zu begegnen – einschließlich umfangreicher Kapitalanforderungen, langer Bauzeiten, Verpflichtungen zur Technologietransfer, staatlicher und regulatorischer Schnittstellen sowie der Beteiligung ausländischer strategischer Partner.

Warum diese Entwicklung für Investoren und Kreditgeber wichtig ist

Die jüngste Regierungsmaßnahme stellt weder die endgültige Investitionsentscheidung für Ninh Thuan 2 dar, noch bestätigt sie die Identität des ausländischen strategischen Partners. Sie stärkt jedoch das Umsetzungsumfeld des Projekts erheblich.

Für potenzielle Investoren und Kreditgeber sind mehrere Konsequenzen besonders wichtig:

1. Stärkere Belege für Regierungsengagement Die direkte Beteiligung des Vizepremierministers, des Finanzministeriums, relevanter Ministerien, EVN und Petrovietnam zeigt, dass das Kernenergieprogramm auf höchster Regierungsebene behandelt wird. Projekte dieser Größenordnung erfordern nachhaltige politische Unterstützung über mehrere Verwaltungs-, Regulierungs- und Finanzierungsphasen hinweg.

2. Reduzierte Verfahrensunsicherheit Der Abschluss der Bewertung durch den Staatsbegutachtungsrat beseitigt einen wichtigen vorläufigen Schritt und ermöglicht die Finalisierung des überarbeiteten Investitionsrahmens. Die vorgeschlagene Trennung in drei unabhängige Projekte schafft mehr Struktur und Transparenz.

3. Klarerer Weg zur Auswahl des strategischen Partners Vietnam hat angekündigt, den ausländischen Partner für das ca. 3,2 GW-Projekt im dritten Quartal 2026 auszuwählen. Die jüngsten Regierungsanweisungen sind konsistent mit der Notwendigkeit, zunächst den rechtlichen und institutionellen Rahmen zu schaffen.

4. Verbesserte Finanzierungsbereitschaft Kreditgeber benötigen Klarheit über Eigentümerstruktur, rechtlichen Rahmen, staatliche Unterstützung, Umsiedlungsregelungen, Genehmigungen, Einnahmen, Risikoallokation und Durchsetzungsmechanismen. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass die Regierung aktiv die Grundlagen für eine finanzierbare Projektstruktur schafft.

5. Größere institutionelle Koordination Die Einbindung von EVN (Ninh Thuan 1) und Petrovietnam (Ninh Thuan 2) verdeutlicht die Strategie der Regierung. Klare institutionelle Rollen sind entscheidend für künftige Verhandlungen mit ausländischen Partnern, Technologieanbietern, EPC-Auftragnehmern, Finanzinstitutionen und Beratern.

Auswirkungen auf KEPCO und das internationale Konsortium

KEPCO bleibt der führende öffentlich identifizierte ausländische Kandidat für Ninh Thuan 2. Erste Gespräche mit Petrovietnam wurden positiv bewertet. Die Regierung erwartet vom Partner:

• Übertragung von mindestens 30 % relevanter Nukleartechnologie,

• bevorzugte Projektfinanzierung mit Zinssätzen unter 3 % jährlich,

• umfangreiche Schulungen und Kapazitätsaufbau für die vietnamesische Belegschaft.

Es bleibt jedoch klarzustellen, dass bislang keine offizielle Bekanntgabe erfolgt ist über:

• die endgültige Auswahl des Partners,

• KEPCO als erfolgreichen Projektpartner,

• die Struktur des Konsortiums,

• die Ernennung von Rechtsberatern oder EPC-Auftragnehmern,

• den Abschluss der Finanzierung oder den Baubeginn.

Diese Unterscheidungen sind wichtig, um den aktuellen Fortschritt nicht mit einer endgültigen Projektvergabe oder Investitionsentscheidung zu verwechseln.

Ein Projekt von nationaler und internationaler Bedeutung

Mit einer geplanten Kapazität von etwa 3,2 GW und einem geschätzten Investitionswert von rund 22 Milliarden USD wird Ninh Thuan 2 eines der größten und komplexesten Infrastrukturprojekte, die jemals in Vietnam durchgeführt wurden.

Seine Bedeutung geht weit über den Bau eines einzelnen Kraftwerks hinaus. Das Projekt ist Teil von Vietnams langfristiger Strategie zur Stärkung der nationalen Energiesicherheit, zur Diversifizierung des Stromerzeugungsmixes, zur Unterstützung der industriellen Entwicklung und zur Verringerung der Abhängigkeit von kohlenstoffintensiver Stromerzeugung.

Es erfordert zudem ein hochentwickeltes internationales Ökosystem, das folgende Akteure umfasst:

1. Anbieter von Nukleartechnologie

2. Strategische Investoren

3. Exportkreditagenturen

4. Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen

5. Kommerzielle Banken

6. Ingenieur- und Baugruppen

7. Anlagenhersteller

8. Versicherer

9. Technische Berater

10. Regulierungsspezialisten

11. Internationale und vietnamesische Rechtsberater

Für diese Teilnehmer stellen sich zentrale Fragen nicht nur zur technischen Machbarkeit, sondern auch zur Bankfähigkeit des Projekts, zur Regulierungsstabilität, zur Risikoallokation, zur staatlichen Unterstützung, zur Währungskonvertibilität, zur Einnahmensicherheit, zu Lizenzierung, nuklearer Haftung, Stilllegungspflichten, Abfallmanagement, Streitbeilegung und zur Durchsetzbarkeit von Projektverträgen.

Die aktuelle Arbeit der Regierung am rechtlichen und investitionsbezogenen Rahmen ist daher entscheidend für die erfolgreiche Mobilisierung internationalen Kapitals und Fachwissens.

Ausblick

Das Treffen am 16. Juli 2026 ist als substantieller Umsetzungsmeilenstein zu betrachten, nicht als endgültige Projektentscheidung.

• Der staatliche Begutachtungsprozess ist fortgeschritten.

• Die Regierung hat die dringende Fertigstellung des rechtlichen und politischen Rahmens angeordnet.

• Besondere Mechanismen werden geprüft, und die erforderlichen Dossiers werden für die Vorlage bei den zuständigen Behörden und letztlich bei der Nationalversammlung vorbereitet.

Diese Schritte verringern die Verfahrensunsicherheit erheblich und bestätigen, dass Vietnam aktiv die rechtlichen, institutionellen und investitionsbezogenen Grundlagen für die Umsetzung von Ninh Thuan 2 vorbereitet.

Die nächsten wichtigen Meilensteine umfassen:

1. Finalisierung der Investitionspolitik

2. Genehmigung besonderer Mechanismen

3. Formale Projekttrennung

4. Klärung der Projekt- und Governance-Strukturen

5. Auswahl des strategischen Partners

6. Verhandlungen über Projekt- und Finanzierungsvereinbarungen

7. Entwicklung des nuklearen Genehmigungsrahmens

8. Vorbereitung auf Beschaffung, Finanzierung und Umsetzung

Für internationale Investoren und Kreditgeber ist die Botschaft klar: Vietnams Nuklearprogramm bewegt sich von der politischen Wiederbelebung hin zur strukturierten Umsetzung.

Obwohl noch erhebliche rechtliche, finanzielle, regulatorische und technische Arbeit erforderlich ist, ist die Richtung positiv. Die Regierung ergreift konkrete Maßnahmen, um den Rahmen für eines der bedeutendsten Energieprojekte Südostasiens zu schaffen.

Das Kernkraftwerksprojekt Ninh Thuan 2 sollte daher weiterhin von strategischen Investoren, Technologieanbietern, Exportkreditagenturen, internationalen Finanzinstitutionen, kommerziellen Kreditgebern und globalen Infrastrukturakteuren genau beobachtet werden, die an der nächsten Generation großer Energieentwicklungen in Vietnam teilhaben möchten.

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